Neue SPD-Spitze in Frankfurt: „Wir wollen höhere Quoten für geförderten Wohnungsbau“

Von: Christoph Manus

Teilen

Kolja Müller und Ina Hartwig bilden die erste Doppelspitze der Frankfurter SPD. Sie wurden am Freitagabend in Sossenheim gewählt. © Michael Schick

Ina Hartwig und Kolja Müller sprechen im FR-Interview über ihre Arbeit als SPD-Doppelspitze, Probleme, die Stammwählerschaft zu mobilisieren und die Koalition im Römer

Die Frankfurter SPD hat sich bei ihrem Jahresparteitag am Freitagabend und am Samstag in Sossenheim neu aufgestellt. Fast zehn Jahre hatte Mike Josef, der am Donnerstagabend sein Amt als Frankfurter Oberbürgermeister antrat, den Unterbezirk geführt. Als Nachfolge wählten die Delegierten eine Doppelspitze: die Kulturdezernentin Ina Hartwig (59) und Kolja Müller (43), Projektleiter bei der städtischen Verkehrsgesellschaft. Hartwig erhielt 85, Müller 81 Prozent der Delegiertenstimmen. Die bisher stellvertretenden Vorsitzenden führten die Partei seit November bereits kommissarisch.

Frau Hartwig, Herr Müller, Sie bilden die erste Doppelspitze in der Geschichte der Frankfurter SPD. Haben Sie nur nicht gegeneinander antreten wollen?

Ina Hartwig: Die Doppelspitze ist absolut zeitgemäß, schon weil sie ermöglicht, dass ein Mann und eine Frau paritätisch vertreten sind. Wir ergänzen uns darüber hinaus sehr gut. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte und Qualifikationen, die wir zum Wohle der Partei nutzen können.

Inwiefern ergänzen Sie sich gut?

Kolja Müller: Ina Hartwig bringt die Erfahrung erfolgreicher Regierungsarbeit ein und deckt etwa den kulturpolitischen Teil ab. Ich will mich unter anderem den Themen Mobilität und Wirtschaft zuwenden. Unser Anspruch ist es, Volkspartei zu sein und die volle Themenpalette abzubilden. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch personell ein breites Angebot machen.

Eigentlich steht die Frankfurter SPD gut da. Sie haben es geschafft, dass erneut ein Sozialdemokrat im Römer regiert. Selbst bei der Oberbürgermeisterwahl ist es Ihnen aber nicht gelungen, Ihre Stammwählerschaft zu mobilisieren. Wie wollen Sie das ändern?

Müller: Wir haben im vergangenen Jahr schon angefangen, uns strukturell anders aufzustellen. Wir sind immer noch die größte Partei in Frankfurt mit 3500 Mitgliedern. Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass unsere Mitgliedschaft aktiv ist, aktiv Politik macht und Wahlkampf betreibt. Stärker als andere Parteien sind wir auch darauf angewiesen, unsere Wählerschaft direkt zu adressieren. Mit einer anderen Organisation und der Unterstützung von Ortsvereinen, die vielleicht personell nicht mehr so gut ausgestattet sind, wollen wir erreichen, dass wir in den Stadtteilen wieder präsenter sind, vor allem im Westen und Osten Frankfurts.

Was heißt das ganz konkret? Wie wollen Sie etwa die Menschen in den großen Siedlungen, die Frankfurt prägen, wieder besser erreichen?

Hartwig: Zunächst einmal: Sie haben gesagt, wir stehen als SPD gut da. Dem kann man zustimmen, allerdings mit Einschränkungen. Das Kommunalwahlergebnis mit 17 Prozent war für uns schmerzhaft. Und bei den nächsten Wahlen wird es schwieriger als bei der OB-Wahl, bei der wir sehr stark von der Persönlichkeit Mike Josefs profitiert haben, der parteiübergreifend Menschen motivieren konnte und in der Stichwahl viele Stimmen aus dem Grünen-Lager bekam. Wir müssen präsenter werden, nicht nur im Wahlkampf. Bei der Landtagswahl in jede Siedlung zu gehen und an Haustüren zu klingeln, wird nicht reichen. Wir müssen viel mehr Wählerschichten ansprechen und dafür die jeweils passende Ansprache entwickeln. Bevor wir damit beginnen, sollten wir die Situation kurz, aber gründlich analysieren.

DER Neue Vorstand der SPD Frankfurt Vorsitzende: Ina Hartwig und Kolja Müller Stellvertretende Vorsitzende: Stefanie Minkley und Armand Zorn Schatzmeister: Roger Podstatny setzte sich gegen Kristina Luxen durch. Beisitzer:innen: Ursula Busch, Ina Hauck, Rachid Khenissi, Raven Kirchner, Jan Pasternack, Lena Voigt (bestes Ergebnis), Katharina Stier, Stella Schulz-Nurtsch, Samira Bouchouaf, Arijana Neumann, Gregor Amann Dem neuen Vorstandsteam gehören neun Frauen und sieben Männer an. Der SPD-Unterbezirk hat etwa 3500 Mitglieder in 41 Ortsvereinen. Dessen Zahl ist durch die Fusion der Ortsvereine Ginnheim, Dornbusch und Eschersheim zum Ortsverein Mitte-Nord um zwei gesunken. Geschäftsführer ist seit dem 1. Mai Daniel Dunker-Speyer, der bisher für den Bundestagsabgeordneten Kaweh Mansoori arbeitete. Er folgt auf Sebastian Maier, der nun die Geschäfte im SPD-Bezirk Hessen-Süd führt. cm

Hat gerade bei Ihrer Stammwählerschaft die Verwicklung von SPD-Politikern, etwa des abgewählten Oberbürgermeisters Peter Feldmann und des früheren Hauptamtleiters Tarkan Akman, in die AWO-Affäre eine Rolle gespielt, zu Hause zu bleiben oder eine andere Partei zu wählen?

Müller: Das ist Stochern im Nebel, weil es keine validen Daten gibt. Vermutlich hat das Thema aber eine Rolle gespielt. Der Umgang mit Peter Feldmann war eine Zerreißprobe für uns als Partei. Wir haben die Situation aber sehr gut und geschlossen gemeistert. Und jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten.

Sie haben ja schon die Landtagswahl im Herbst erwähnt. Was wollen Sie als Frankfurter SPD erreichen?

Müller: Mindestens wieder zwei Frankfurter Sozialdemokrat:innen im Landtag zu haben. Es wäre wünschenswert, wenn wir ein bis drei Wahlkreise direkt gewinnen. Ich sehe da gute Chancen. Wir haben starke Kandidatinnen und Kandidaten, die vor Ort aktiv sind und die verschiedenen Milieus in den Wahlkreisen erreichen.

Hartwig: Wir haben bei der Bundestagswahl gezeigt, dass wir Mandate direkt gewinnen können in Frankfurt. Natürlich sind die Grünen in Frankfurt sehr stark. Aber wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs, in der viele Menschen große Sorgen haben, sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten zu können. Wir haben als SPD Antworten – und diese werden auch von uns erwartet.

Als vor zwei Jahren der Koalitionsvertrag von Grünen, SPD, FDP und Volt vorgestellt wurde, enthielt dieser sehr konkrete Verbesserungen für viele Menschen. Ihr Vorgänger als SPD-Chef, Mike Josef, hob damals hervor, dass die städtische Wohnungsgesellschaft ABG die Mieten für Haushalte, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, auf 6,50 Euro pro Quadratmeter senken sollte. Das ist aber nicht geschehen. Woran liegt das?

Müller: In der Koalition arbeiten vier Parteien zusammen. Zudem müsste der Aufsichtsrat der ABG diese Änderung beschließen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir mit Mike Josef als Oberbürgermeister und bald auch mit Marcus Gwechenberger als Planungsdezernenten noch besser daran arbeiten können, unsere Wahlversprechen auch einzuhalten.

Der Stadtverordnete Simon Witsch hat beim Parteitag zudem beklagt, dass die ABG immer noch nicht mehr geförderte Wohnungen bauen müsse und der städtische Baulandbeschluss nicht verschärft worden sei, obwohl auch dies jeweils im Koalitionsvertrag stehe. Kommt man in der Koalition nicht weiter oder haben diese Ziele für die SPD angesichts der Baukrise keine Priorität mehr?

Hartwig: Doch, wir müssen da unbedingt weiterkommen. Es bleibt dabei, dass wir höhere Quoten für geförderten Wohnungsbau wollen. Und der Oberbürgermeister steht da auch im Wort. Im vergangenen Jahr gab es an der Spitze eine Vakanz. Das hat dazu geführt, dass Dinge liegen geblieben sind. Ich will aber doch noch mal ein gutes Wort für die Koalition einlegen. Wir haben die Corona-Krise gut bewältigt, wir haben nach dem Überfall auf die Ukraine sehr viele Geflüchtete aufgenommen, ohne dass es im Bündnis zu Verwerfungen kam. Bisher haben wir alle großen Herausforderungen in den Griff bekommen.