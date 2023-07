Neue Rollen im Frankfurter Römer

Von: Georg Leppert

Im Römer wurde zuletzt viel gestritten. © Rolf Oeser

Mike Josefs Signal an die Koalition war unnötig. Der Vergleich zu Peter Feldmann ist aber grundlegend falsch. Nun muss Josef liefern. Ein Kommentar.

Die Koalition in Frankfurt hat die Kurve gekriegt, und das ist gut so. Selbstverständlich hat Mike Josef als Oberbürgermeister das Recht, den Aufsichtsrat wichtiger Gesellschaften zu leiten. Gleichzeitig wäre es absurd gewesen, wenn Josef an seiner Verteilung der Posten im Magistrat festgehalten hätte. Frankfurt braucht eine starke Gesundheitsdezernentin.

Was bleibt, sind Fragen. Mike Josef hat ein Signal an die Koalition gesendet, dass er respektiert werden will – hätte es das gebraucht? Nein, Josef war ein guter Planungsdezernent, hat nebenbei die NFL nach Frankfurt geholt (was Menschen, die sich nicht für Football interessieren, völlig unterschätzen), und er hat unter schwierigen Bedingungen eine OB-Wahl gewonnen. Dass ihn sehr viele Leute im Römer duzen, dass der Umgangston mitunter flapsig ist und die Koalition offenbar nicht immer den richtigen Weg wählt, ihn um Entscheidungen zu bitten, heißt nicht, dass Josef kein guter Oberbürgermeister sein kann.

Mike Josef zog das schärfste Schwert

Die Rollen im Römer haben sich geändert, und es braucht eben Zeit, bis das alle verinnerlicht haben. Dass Josef deshalb gleich sein schärfstes Schwert zieht, die Vergabe von Posten im Magistrat, war unnötig.

Drängt sich deshalb ein Vergleich zwischen Josef und seinem Vorgänger Peter Feldmann auf, wie die CDU suggeriert? Sicher nicht. Feldmann wurde mit großer Mehrheit abgewählt. Mike Josef hat mit seiner merkwürdigen Entscheidung einen Fehler gemacht – aber nicht, weil er sich wie einst Feldmann als Einzelkämpfer sieht, sondern weil er Teamplayer sein möchte und sich nicht ernst genommen fühlte.

Josef ist nun gefordert. Er wird die Koalition dazu bringen müssen endlich zu liefern. Die Themen sind bekannt: bezahlbarer Wohnraum, Bahnhofsviertel, eklatanter Personalmangel in der Stadtverwaltung, Standort für die Bühnen … Die Reihe ließe sich fortsetzen. Josef wird auf Entscheidungen drängen müssen, er wird sich nicht nur Freundinnen und Freunde machen. Auch Streit gehört zu einer Koalition, gerade wenn teils sehr unterschiedliche Partner:innen zusammenarbeiten. Die Konflikte müssen aber anders ausgetragen werden als in den vergangenen Tagen.