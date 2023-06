Neue Doppelspitze bei den Frankfurter Grünen

Von: Sandra Busch

Teilen

Frisch gewähltes Führungsduo der Frankfurter Grünen: Burkhard Schwetje und Julia Frank. rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Frankfurter Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. In der Diskussion dabei: Sollten zwei Stadtverordnete an der Spitze stehen oder Fraktion und Partei stärker getrennt sein?

Die Frankfurter Grünen haben am Samstag ihren Vorstand neu gewählt. Konkurrenzlos: Julia Frank. Seit zwei Jahren führt sie die Partei mit 1800 Mitgliedern, gegen sie trat niemand an. Der zweite Part des Führungsduos war dagegen umkämpft. Der 55-jährige Burkhard Schwetje und der 63 Jahre alte Stadtverordnete Thomas Schlimme bewarben sich um den Sprecherposten, am Ende setzte sich Schwetje durch. Nach einer Debatte, in der es immer wieder um den Einfluss der Fraktion auf die Partei ging.

Denn bevor die Kandidat:innen für die Doppelspitze ihre Bewerbungsreden hielten, forderte Landtagsabgeordneter Marcus Bocklet, die Fraktion im Römer und die Parteibasis stärker zu trennen. Frank ist Stadtverordnete, damit Teil der Fraktion und ihre Wahl als Parteisprecherin war ziemlich sicher. Schlimme ist ebenfalls Stadtverordneter, Schwetje nicht. Bocklet appellierte an die rund 160 Mitglieder im Saalbau Gallus, neben Frank nicht auch noch den Stadtverordneten Schlimme zu wählen. „Wenn man für die Spitze eine Wahl bei den Männern hat, wählt nicht einen zweiten Stadtverordneten“, sagte Bocklet. „Wir brauchen eine unabhängige kritische Partei, die auch die Fraktion durchaus mal vorantreibt.“

Für Julia Frank hat die Partei im Zweifelsfall immer Vorrang

Die Frage nach dem Einfluss der Fraktion auf die Partei zog sich damit durch den ganzen Wahlmittag. Julia Frank betonte, dass die Partei im Zweifelsfall immer Vorrang habe. Ihr sei es unheimlich wichtig gewesen, die Basisdemokratie auszubauen, und auch wenn die Oberbürgermeisterwahl am Ende nicht glücklich ausgegangen sei, die Grünen-Kandidatin sei „mit breiter Zustimmung von euch allen, der gesamten Basis, gewählt worden, statt im Hinterzimmer zu klüngeln“. Sie wolle für ein echtes Teamplay, für eine Basisdemokratie, für ein solidarisches und professionelles Miteinander stehen.

Der Vorstand Der Kreisvorstand der Frankfurter Grünen wird für zwei Jahre gewählt. Er besteht aus zwei Vorstandssprecher:innen, einem Schatzmeister und sechs Beisitzer:innen. Vorstandssprecher:innen: Julia Frank und Burkhard Schwetje. Schatzmeister: Sebastian Hakan Deckwarth Beisitzer:innen: Christina Sirbu, Tara Moradi, Katharina Meixner, Nilab Alokuzay-Kiesinger, Thomas Schlimme, Nico Yazdani. sabu

Einen Interessenkonflikt als Stadtverordneter und Parteisprecher sah Schlimme nicht. Er warb für sich damit, dass „Julia und ich in den Themen drin sind“. Es ergäben sich so viele Synergien für Parteivorsitzende, „weil wir alles mitkriegen“. Und Omid Nouripour sei schließlich auch Bundesvorsitzender und gleichzeitig Bundestagsabgeordneter. Schlimme betonte, dass die Grünen die richtige Politik machten, sie nur nicht richtig wahrgenommen werde. „Darin müssen wir besser werden“, der Kontakt zur Stadtgesellschaft müsse ausgebaut werden. Neue Themen bräuchten die Grünen aber nicht angehen. Im Koalitionsvertrag stehe schon so viel drin, sagte Schlimme. „Wenn wir die Hälfte davon umsetzen, sind wir in Frankfurt schon viel weiter. Und ich will alles umsetzen.“

Burkhard Schwetje wurde mit 56 Prozent zum Parteisprecher der Frankfurter Grünen gewählt

Schwetje sagte, es brauche eine starke Kommunikation zwischen Partei, Fraktion und grüner Magistratsgruppe, um sich als stärkste Kraft in Frankfurt zu behaupten. „Die Partei muss dabei eine unabhängige Stimme haben, unabhängig von der Tagespolitik im Römer.“ Dabei müsse die Partei auch mal laut werden. „Ich bin nicht der Sprecher der Grünen im Römer. Ich verspreche, der Sprecher aller Frankfurter Grünen zu sein.“ Auch Schwetje forderte mehr Präsenz der Grünen in der Stadt. „Wir müssen den vorpolitischen Raum besetzen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagte Schwetje. Stadtteilgruppen sollten etwa bei Stadtteilfesten und -rundgängen unterstützt werden. Denn zwar werde den Grünen stets Kompetenz im Klimaschutz zugeschrieben, „aber die Grünen sind viel mehr“. Die Stimme gegen Rassismus und für demokratischen Zusammenhalt müsse deutlicher und lauter sein, „wir müssen uns auch ganz klar zu einem starken Wirtschaftsstandort Frankfurt bekennen“.

Schwetje wurde mit 56 Prozent der Stimmen gewählt, Schlimme kam auf knapp 43 Prozent. Anschließend wurde Schlimme als Beisitzer bestätigt. Der bisherige Parteisprecher Götz von Stumpfeldt hatte aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidiert, war nur mehr für einen der sechs Beisitzerposten angetreten. Ohne Erfolg allerdings. Julia Frank erhielt am Ende 70 Prozent der Stimmen. Mit dem Ergebnis ist sie zufrieden. Dass es nicht mehr Stimmen waren, ist für die 47-Jährige „ein Zeichen starker Führung“. Sie sei nun einmal bereit, Entscheidungen zu treffen, die nicht jedem gefielen.