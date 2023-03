Neue Chefin für die VGF

Von: Florian Leclerc

Kerstin Jerchel wird die erste Frau an der Spitze der VGF. © VGF

Kerstin Jerchel wird neue Arbeitsdirektorin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). Sie ist die erste Frau in dieser Position - und hat eine gewaltige Aufgabe vor sich.

Die 51 Jahre alte Juristin Kerstin Jerchel wird neue Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). Sie wird zum 1. Mai Arbeitsdirektor und ist künftig für die mehr als 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Ihre größte Aufgabe wird sein, Stellen neu zu besetzen, weil Mitarbeitende aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen. Das betreffe in den nächsten zehn Jahren etwa 1000 Mitarbeitende,, wie der frühere Arbeitsdirektor Thomas Wissgott ausführte, als er in Rente ging.

Kerstin Jerchels Vertrag läuft fünf Jahre. Sie arbeitet im Team zusammen mit den Geschäftsführern Thomas Raasch, der für Finanzen zuständig ist, und Michael Rüffer, der das Technische verantwortet. Kerstin Jerchels leitete zuletzt den Bereich Mitbestimmung der Verdi-Bundesverwaltung in Berlin.

Mobilitätswende „nur mit sehr gutem öffentlichen Verkehr“

Davor war sie seit 2002 Referentin im Bereich Recht und Rechtspolitik bei Verdi. Frankfurt kennt sie aus ihrer Zeit bei der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (ÖTV), die 2000 mit Verdi verschmolz, und als Referendarin am Landgericht Frankfurt. Jura studierte Kerstin Jerchel in Marburg.

„Die unvermeidliche Mobilitätswende ist nur mit einem sehr guten und rundum funktionierenden öffentlichen Verkehr zu erreichen“, sagte sie.

