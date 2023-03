Neue Basketballfelder und Nachtbeleuchtung im Hafenpark kommen

Von: Timur Tinç

Der Hafenpark ist der beliebteste Platz in der Stadt für Freizeitbasketballer. © Michael Schick

Im Frühsommer soll die Umgestaltung der Basketballcourts im Hafenpark beginnen. Dabei können jedoch nicht alle Wünsche von EZB-Basketball, einem Projekt des Sportkreis Frankfurt umgesetzt werden.

Die zwei Basketballplätze im Frankfurter Hafenpark sollen von Ende Mai an abwechselnd erneuert und eine Nachtbeleuchtung an den Courts installiert werden. Das bestätigte das Umweltdezernat auf FR-Anfrage. Für die Nachtbeleuchtung liegt der Bauantrag bereits vor, er werde demnächst eingereicht. Die Kostenschätzung für die Beleuchtung liegt bei 125 000 Euro. Für die Sanierung der Felder fallen 235 000 Euro an. Die Kosten wird das Sportamt tragen.

Im vorigen Jahr war eine „fachbezogene Beleuchtungsplanung“ vorgenommen worden. Ursprünglich hatte der Magistrat gehofft, die „insektenfreundliche und anwohnergerechte“ Nachtbeleuchtung bereits im Herbst 2022 anzubringen.

Deshalb ist die Vorfreude bei Thorsten de Souza zwar da, aber verhalten. „Wir glauben es erst, wenn die Renovierung tatsächlich vollendet ist“, sagt der Gründer von EZB-Basketball, einem Projekt des Sportkreises Frankfurt. Seit dem Jahr 2020 setzt sich EZB-Basketball für eine Erneuerung der Courts und eine Nachtbeleuchtung ein und hat in einer Onlinepetition mehr als 1200 Unterschriften gesammelt.

Körbe aus Plexiglas

De Souza und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sehen den Hafenpark als zentralen Treffpunkt für die Streetballszene in Frankfurt. Ihr Vorbild ist der Rucker Park in New York. EZB-Basketball hätte auch gerne Tribünen und den Courtbelag in Lila, in den Farben des eigenen Logos, gehabt. Tribünen widersprechen jedoch laut Umweltamt dem Anspruch, Sport in Grünanlagen für alle offenzuhalten. Sie seien zur Freizeitbetätigung da und keine städtische Sportanlage. Außerdem befindet sich der Park in einem Landschaftsschutzgebiet.

Der neue Kunststoffbelag der Spielfelder wird im Gegensatz zum alten zweischichtigen Aufbau höherwertig und beständiger aus einem Kunststoffmaterial hergestellt. Die Farbe soll dunkler als bisher sein – aber nicht lila. In dem alten Belag waren Risse aufgetreten, ganze Kunststofflappen hatten sich gelöst, die notdürftig geflickt wurden.

Die vorhandenen Basketballkörbe werden durch Zielbretter aus Plexiglas auf einer Stahlkonstruktion ersetzt. Das Umweltamt spricht von einer werthaltigen Sanierung, auch wenn es nicht alle Wünsche von EZB-Basketball erfüllen kann. Die Initiative wird weiter daran arbeiten, Streetball populärer zu machen. Von Mai bis September werden zwei Mal im Monat Korbanlagen an der Hauptwache aufgebaut. Im August wird wie im vorigen Jahr ein Basketballturnier am Mainkai stattfinden, wenn dieser für den Autoverkehr gesperrt wird.