Frankfurt. 22.05.2020. Staedtische Buehnen. Unter der Decke des Foyers von Oper und Schauspiel haengt die Plastik „Goldwolken“ des Kuenstlers Zoltán Kemény. Wolkenfoyer mit den Panoramafenstern zum Willy-Brandt-Platz hin. Theaterdoppelanlage erbaut 1963. © Renate Hoyer

Das Wolkenfoyer der Städtischen Bühnen ist denkmalgeschützt. Dennoch kann nur ein Bruchteil erhalten werden. Wir stellen außerdem die verbliebenen Neubauvarianten vor.

Das Wolkenfoyer

Das Wolkenfoyer steht seit November 2020 unter Denkmalschutz, aber ein vollständiger Erhalt ist nach Auskunft der Stabsstelle Städtische Bühnen ausgeschlossen. Laut aktuellem Prüfbericht lassen sich 90 Prozent der Rohbausubstanz nicht erhalten. Bei den übrigen zehn Prozent wird ein Erhalt erst nach dem Rückbau des Geschosses und aller Verkleidungen und Oberflächen ersichtlich. Die Stabsstelle weist darauf hin, dass seit 1963 im Foyer Türen, Fenster, Wände, Böden, Beleuchtung, Garderoben, Stühle, Tische ausgetauscht worden sind, auch die Fenster der 120 Meter langen Glasfassade.



Erhalten werden können den Angaben zufolge vor allem Befestigungselemente der Glasfassade, Aluminiumbrüstungen und Garderobenständer. Die Wolkenskulptur von Zoltán Kemény, das Gemälde „Comedia dell’Arte“ von Marc Chagall und die Skulptur „Standing Figure - Knife Edge“ von Henry Moore sollen in einen Neubau integriert werden. Das Urheberrecht für die Wolkenskulptur läuft 2035 aus. Dann könnten die Wolken aus Messingblech auch in veränderter Form gehängt werden.



Die Nachbildung der 120 Meter langen Glasfassade wäre bei der Spiegelvariante und bei der Kulturmeile nur mit einem vor dem Gebäude gelagerten Riegel möglich oder mit einem Knick ums Eck.



Der Erhalt von zehn Prozent des Wolkenfoyers kostet den Angaben zufolge 23,6 Millionen Euro, hinzu kommen ein Risikozuschlag und die Baupreissteigerung. fle

Die Spiegelvariante

In dieser Variante würde das Schauspiel schräg gegenüber der Theaterdoppelanlage in der Wallanlage gebaut. Die Oper zöge nach der Fertigstellung für ein Interim dort ein, müsste aber auf etwa die Hälfte der Sitzplätze verzichten.



Ein Lagerzentrum würde außerhalb der Innenstadt entstehen. Für Schauspiel und Werkstätten wäre jeweils ein Interim nötig. Nach dem Abriss der Theaterdoppelanlage von 1963 würde die Oper am Willy-Brandt-Platz gebaut, inklusive Werkstätten und Probebühnen. 4400 Quadratmeter Grün fielen weg, darunter 16 Bäume. 5600 Quadratmeter Grün kämen hinzu. Kosten: circa 1,3 Milliarden Euro. fle

Die Kulturmeile

In dieser Variante gibt es zwei Untervarianten, a und b. In Variante a zieht die Oper auf das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße 47–51, wo das Hochhaus der Frankfurter Sparkasse steht. In Variante b zieht das Schauspiel dorthin. Der Willy-Brandt-Platz wäre jeweils Standort der verbliebenen Sparte der Bühnen, inklusive Werkstätten und Probebühnen. Ein Lager entstünde außerhalb der Innenstadt.



Wegen der benachbarten Baustelle an der Neuen Mainzer Straße kann das Grundstück erst 2028 übergeben werden. Dann stünde noch der Abriss des Hochhauses an. Bis zu 600 Quadratmeter Grün fielen bei der Variante 2 weg, darunter 17 Bäume. 5700 Quadratmeter Grün kämen hinzu. Kosten: circa 1,3 Milliarden Euro plus der Preis fürs Grundstück an der Neuen Mainzer Straße. fle

Theaterdoppelanlage

Bei einem Neubau der Theaterdoppelanlage tauschten Oper und Schauspiel ihre Plätze, die Oper wäre künftig an der Neuen Mainzer Straße. Nötig wären der Neubau eines Lagerzentrums außerhalb der Innenstadt sowie zwei Interimsspielstätten für Oper und Schauspiel in zentraler Lage während der Bauzeit.



Die Werkstätten und die Probebühnen lassen sich den Angaben zufolge nicht in die Theaterdoppelanlage integrieren, was zusätzliche Fahrten nötig mache. Grünflächen entfielen beim Neubau auf dem bereits versiegelten Willy-Brandt-Platz nicht, es kämen auch keine hinzu. Kosten: circa 1,3 Milliarden Euro. fle

Chronik der Untersuchungen

2008: Marode Gebäudeteile der Theaterdoppelanlage werden im Auftrag der Stadt Frankfurt unter die Lupe genommen. Die Kosten einer Sanierung werden auf 130 Millionen Euro geschätzt.

2011: Das städtische Revisionsamt empfiehlt ein Gesamtsanierungskonzept.

2013/2015 : Die Stadtverordneten geben insgesamt 6,6 Millionen Euro

für eine Machbarkeitsstudie frei.

2017 : Die Machbarkeitsstudie schätzt die Kosten für Neubau oder Sanierung der Bühnen auf 900 Millionen Euro.

2018: Die Stadtverordneten geben 4,2 Millionen Euro für einen weiteren Prüfantrag frei.

2020: Die Stabsstelle zur Zukunft der Städtischen Bühnen legt die Risiken einer Sanierung im Bestand dar. Die Stadtverordneten beschließen, eine Sanierung zu verwerfen, und setzen auf den Neubau der Bühnen.

2020: Das Wolkenfoyer wird unter Denkmalschutz gestellt.

2021: Die Stabsstelle legt einen weiteren Bericht zu den möglichen Standorten vor.

2022: Die Stadtverordneten beschließen einen weiteren Prüfauftrag.

2023: Die Stabstelle legt den Bericht zur den ergänzenden Prüfaufträgen vor. „Eine Entscheidung kann getroffen werden“, heißt es in dem Dokument. fle

