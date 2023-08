Naxoshalle: Konsequent handeln

Von: Oliver Teutsch

Das Denkmal Naxoshalle darf nicht verkommen. Ein Kommentar.

Beim Thema Denkmalschutz kann man geteilter Meinung sein. Viel frisches Geld in alte Steine zu investieren, mag angesichts von Not und Armut in Frankfurt ein bisschen rückwärtsgewandt erscheinen. Doch wenn die Stadt ein Gebäude unter Denkmalschutz stellt und erwirbt, dann sollte sie auch konsequent handeln und das Denkmal nicht verkommen lassen. Es mutet darüber hinaus seltsam an, wenn eine Kommune einen dreistelligen Millionenbetrag in den Wiederaufbau alter Gebäude wie auf dem Dom-Römer-Areal steckt, aber kein Geld für die Sanierung vorhandener historischer Bausubstanz in die Hand nimmt. Die Causa Naxoshalle erinnert ein bisschen an ein anderes bedeutendes Industriedenkmal: die Großmarkthalle. Auch dort wurde jahrzehntelang nicht investiert, bis das denkmalgeschützte Gebäude so marode war, dass nur noch eine potente Geldgeberin wie die Europäische Zentralbank überhaupt bereit war, die Bausubstanz zu erhalten. Allerdings wurde der Bau des Architekten Martin Elsaesser dabei verstümmelt und der Öffentlichkeit entzogen. So weit sollte es bei der Naxoshalle doch bitteschön nicht kommen.