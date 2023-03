Nacht der Museen: Staunen über all die Schätze

Von: Andreas Hartmann

Ein Blick in die aktuelle Ausstellung in der Deutschen Börse, „Foam Talent 2022“. Bild: Deutsche Börse Photography Foundation/ Robert Schittko © Robert Schittko

Erstmals seit drei Jahren feiern Frankfurt, Offenbach und Eschborn am 13 Mai wieder die „Nacht der Museen“ – eine ganze Reihe von Häusern ist in dieser Zeit neu dazugekommen

Besucherinnen und Besucher von auswärts sind immer wieder erstaunt über die Vielfalt und Fülle der Museen und Sammlungen im Rhein-Main-Gebiet, die alle Kontinente und Zeitalter, Stile, Moden und Verrücktheiten, Historisches und Gegenwärtiges zeigen – da gäbe es Stoff für so ziemlich jedes Wochenende des Jahres, und selbst wer schon alle Häuser besucht hätte, könnte sich dank der vielen Sonderausstellungen stets aufs Neue überraschen lassen.

Zweimal im Jahr wird diese kulturelle Vielfalt besonders gefeiert, beim Frankfurter Museumsuferfest Ende August und bei der „Nacht der Museen“, die auch die Nachbarstadt Offenbach und die Deutsche Börse Eschborn mit einbezieht. Nach drei Jahren Corona-bedingter Zwangspause bereiten sich jetzt wieder mehr als 40 Kulturinstitutionen auf eine lange Nacht voller Kunst am 13. Mai vor, das ist der Abend vor dem Muttertagssonntag. „Die große Rückkehr“ nennt das Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).

Sie liebe die besondere Atmosphäre, die sich in so einer Nacht entfalten könne, dieses „leise und großartige Ereignis“, sagte Hartwig bei der Vorstellung des Programms am Dienstag im Dialogmuseum an der Frankfurter Hauptwache. Das Museum, das Sehende die Welt der Blinden und Sehbehinderten zeigen will, ist erst seit Herbst 2021 in den neuen unterirdischen Räumen in der B-Ebene. Man wolle die Nacht der Museen dazu nutzen, das Museum vorzustellen, sagte Leiterin Maureen Ekizoglu. Geboten werden hier an diesem Abend unter anderem eine Bar im Dunklen, ein „Hörkino“, komponiert vom Musiker Hannes Seidl, oder regelmäßige Führungen.

Nacht der Museen Nach drei Jahren Pause feiern Frankfurt, Offenbach und Eschborn am Samstag, 13. Mai, wieder von 19 Uhr abends bis 2 Uhr früh die Nacht der Museen. Mehr als 40 Kulturinstitutionen sind beteiligt. Karten zu 15 Euro gibt es von Anfang April an in den teilnehmenden Häusern, unter museumsufer.de und bei den Adticket/Reservix-Vorverkaufsstellen. Im Preis inbegriffen sind auch die Fahrten mit den Shuttle-Bussen und der historischen Straßenbahn, die die Institutionen verbindet. Die ermäßigte Eintrittskarte für zehn Euro ist ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Für Besitzer:innen der Museumsufer-Card ist der Eintritt frei. aph Weitere Infos: museumsufer.de

Beteiligt sind – natürlich – wieder die Großen, das Städel, das Senckenberg, die Schirn oder das Liebieghaus. Doch etliche Häuser machen erstmals mit, etwa das Jüdische Museum mit seinem eindrucksvollen Neubau oder die Europäische Zentralbank mit ihrer eigenen Kunstsammlung in der Frankfurter Großmarkthalle oder auch die Druckwerkstatt im Bernardbau in Offenbach. Das neue Museum, das gemeinsam vom Haus der Stadtgeschichte und dem Klingspor-Museum betrieben wird, zeigt nicht nur historische Druckmaschinen, sondern bringt sie in der Nacht der Museen auch zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern wieder zum Laufen. „Die Druckwerkstatt wird sehr gut angenommen, und darauf sind wir natürlich stolz“, sagte der Offenbacher Kulturamtsleiter Ralph Philipp Ziegler.

Pendelbusse und eine historische Straßenbahn verbinden die vielen Museen und fahren auch nach Offenbach und Eschborn, wo die Deutsche Börse im „Cube“ die aktuelle Fotografie-Ausstellung „Foam 2022“ zeigt. Sie endet am 14. Mai, die Nacht der Museen ist also beinahe schon die Finissage.

Geöffnet sein wird an diesem Abend auch die Frankfurter Paulskirche, als ein Auftakt für die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 175 Jahren Paulskirchenparlament am darauffolgenden langen Himmelfahrtswochenende. Das dürfte dann gleich das nächste überregional beachtete Fest werden, das Menschen von weit her anzieht.

Schwungvoll feiern und vielleicht auch ein bisschen tanzen lässt es sich im Garten des Frankfurter Liebieghauses. Bild: Tetyana Lux © Tetyana Lux

Die neue Offenbacher Druckwerkstatt, hier mit dem Leiter Dominik Gussmann, beteiligt sich erstmals an der Nacht der Museen. Bild: Christoph Boeckheler © christoph boeckheler*