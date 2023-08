Nachfolge nicht in Sicht

Von: Sabine Schramek

Frankfurt am Main, 04.08.2023, Innenstadt, Berufsbekleidung Sauer, Fahrgasse / Ecke Töngesgasse schließt. HIER: Inhaber. © Rainer Rüffer

Ende des Jahres schließt Berufsbekleidung Sauer in der Fahrgasse seine Türen

Bunte Bauhelme, Blaumänner und Kochjacken in Bordeaux, getragen von nostalgischen Schaufensterpuppen - sie sind seit Jahren nicht nur ein optischer Blickfang in der Fahrgasse, sondern locken auch jede Menge Kunden an. „Sauer“ prangt in altmodischen Lettern über dem Eingang. „Das muss da schon in den 1930er Jahren gestanden haben“, vermutet Hans ter Wolbeek, der eigentlich Buchhändler war und hier gemeinsam mit seiner Frau Jannie Frühwald seit 2011 Berufskleidung verkauft. Bis 2019 betrieben die beiden auch das Schuhhaus Sauer nebenan, aber das haben sie damals verkauft, weil es ihnen zu viel wurde.

„Mit Anfang 70 ist auch mal gut“, sagt ter Wolbeek (71) zwischen Arbeitshosen, Schuhen mit Stahlkappen, Arztkitteln. „Der Mietvertrag läuft aus, und wir haben ihn diesmal nicht verlängert. Wir haben intensiv nach Nachfolgern gesucht, aber niemanden gefunden“, sagt er bedauernd. Es sei schade, aber er wolle so gern mit seiner Frau reisen und sich weiter ehrenamtlich in der Kultur in Mörfelden betätigen.

Ständig kommen neue Kunden ins Geschäft. Regenjacken laufen gerade besonders gut. Nicht nur als Arbeitskleidung, sondern auch bei Menschen, die beim Radfahren vom Regen erwischt wurden. Ter Wolbeek zieht gelbe Friesennerze aus dem Regal, empfiehlt auch Regenhosen. Handwerker suchen Schutzhosen, bestellen Schweißschürzen, Köche möchten karierte Kochhosen und Jacken, Küchenhilfen brauchen T-Shirts, Ärzte und ihre Mitarbeiter wollen Schuhe, Kittel und Polohemden. Mit einem Griff hat der Fachmann die passende Größe herausgesucht, führt die Kundengespräche mit Humor und Feingefühl.

Dass der Buchhändler 2002 zu Schuhen und 2011 von Schuhen auch zu Berufskleidung kam, lag an den Eltern seiner Frau, die das Schuhgeschäft vorher betrieben hatten. „Wer Bücher verkaufen kann, kann auch Schuhe verkaufen. Das ging halt vom Kopf bis zu den Füßen“, sagt der gebürtige Holländer lachend. Und schließlich geht es bei Berufsbekleidung ja auch um Schuhe. „Hier gibt es Schuhe für die Küche, für den Bau, für das Handwerk, für lange Krankenhausgänge und was man sonst so beim Arbeiten unter besonderen Gegebenheiten anzieht“, meint er schmunzelnd.

Man spürt, dass er seinen Job liebt. Der Laden läuft gut, der Chef geht auf jeden Wunsch ein, ist schnell, freundlich und fröhlich. Die angenehmen Gespräche mit den vielen Kunden und Kundinnen werden ihm wohl fehlen, wenn ter Wolbeek Ende des Jahres zum letzten Mal die Türe abschließt und mit seiner Frau auf Reisen geht.