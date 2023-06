Nach Vorwürfen: MMK Frankfurt wird neu organisiert

Von: Florian Leclerc

Blick aufs MMK Frankfurt. © peter-juelich.com

Das Kulturdezernat hat eine „Reorganisation“ des MMK Frankfurt eingeleitet. Vorausgegangen waren Vorwürfe gegen die Direktorin wegen des Führungsstils.

Nach den Vorwürfen wegen des Führungsstils von Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für Moderne Kunst (MMK), hat das Kulturdezernat mit einer Neuorganisation des Museums begonnen. „Eine Verwaltungskraft aus dem Kulturamt unterstützt nun die Verwaltung im MMK“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) im Kulturausschuss.

Die „Reorganisation des Hauses“ sei im Gange, sagte sie. Ausgeschrieben sei eine Stelle für eine stellvertretende Direktion, die der Direktorin zur Seite gestellt werden soll. In der Zwischenzeit sei die „Feuerwehrkraft“ aus dem Kulturamt im MMK unterstützend tätig. „Wir wollen eine neue Form des Umgangs finden“, kündigte Hartwig an. Eine Mediation habe zuvor nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Hartwig kündigte weiter an, vakante Stellen wieder besetzen zu wollen. Abteilungsleitungen sollen mehr Eigenverantwortung erhalten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich zuvor über das problematische Betriebsklima beschwert, das zu Erkrankungen und Kündigungen geführt habe. Susanne Pfeffer teilte auf Anfrage mit, sie wolle positive Veränderungen unterstützen.