Nach Starkregen in Frankfurt: Chaos am Südbahnhof

Von: Stefanie Wehr

Dieses Foto aus dem Südbahnhof nach dem Starkregen vor einer Woche ging durch die Medien. dpa © dpa

Die verschiedenen Ämter schieben sich nach der Überflutung des Bahnhofes jetzt gegenseitig die Verantwortung zu. Die Bahn fühlt sich für den Schutz vor Regenwasser nicht zuständig

Bis der Südbahnhof vor Überschwemmungen wie in der vergangenen Woche geschützt sein wird, dauert es noch eine Weile. Die Deutsche Bahn verweist im Zusammenhang mit dem ICE-Bahnhof auf die Stadt, in der Stadt schieben sich zwei Ämter die Bälle zu. Am vergangenen Mittwochabend war – nicht zum ersten Mal – Land unter im Südbahnhof. Die Bilder und Videos von den Wassermassen, die sich bei dem Unwetter durch alle Ritzen der Eingangstüren drückten, durch geborstene Fensterscheiben schossen und den Durchgang zwischen Mörfelder Landstraße und Diesterwegplatz bis zur Mitte überfluteten, gingen durch die Medien in ganz Europa. Sturzbäche flossen von der B-Ebene die Treppen und Rolltreppen hinab zur U-Bahn; die fuhr ab 21 Uhr nicht mehr, ab 1 Uhr rollten die ersten Bahnen wieder. Auch der Bahnhof war zwei Stunden lang gesperrt.

Die gröbste Verwüstung wurde noch in derselben Nacht von Mitarbeiter:innen der VGF und der Feuerwehr beseitigt. Am Tag danach wurden die kaputten Glastüren abgeklebt. Sie waren offenbar zu Bruch gegangen, als Kühltruhen und andere große Gegenstände, die draußen im Wasser trieben, gegen die Scheiben donnerten. An den heil gebliebenen Glasscheiben ist zu sehen, dass das Wasser draußen gut einen Meter hoch stand. Verletzt wurde niemand, obwohl Scherben in den Fluten trieben. Von Treppenabgängen und Rolltreppen konnten sich Fahrgäste schnell genug retten.

Der Südbahnhof ist durch Starkregen gefährdet. Das ist bekannt: Wenn die Fluten von den Straßen des Sachsenhäuser Bergs hinab über die Mörfelder Landstraße rauschen, bahnen sie sich ihren Weg in Richtung Eingang der B-Ebene, der ein gutes Stück tiefer liegt. Das Problem der Überflutung ist keinesfalls neu. Dennoch ist der Eingang so gut wie gar nicht gegen Starkregen gesichert. Die Türen waren zwar zu, das Wasser floss jedoch durch alle Ritzen.

Lediglich die vier U-Bahn-Abgänge an der Mörfelder Landstraße sind mit Sinkkästen und Wassersperren ausgestattet. „Die Wassersperren klappen von selbst hoch, sobald sie angeschwemmt werden“, erläutert Alexandra Malczewski, Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). „Das hat gut funktioniert, dort kam kein Wasser rein, außer dem Regen, der von oben reinregnete.“ Die Sperren seien 2010 dort eingebaut worden.

Schon etliche Male wurde der Südbahnhof bei Starkregen überschwemmt, besonders schlimm war es 2004 und 2007. Zuletzt standen 2017 U-Bahn-Unterführung und die B-Ebene an der Seite der Mörfelder Landstraße großflächig unter Wasser. Die VGF, die für die vier U-Bahn-Abgänge an der Mörfelder Landstraße zuständig ist, war die erste, die etwas gegen Starkregen unternahm.

Die Deutsche Bahn, die für die B-Ebene, die Zugänge zur U-Bahn und für die A-Ebene der Gleise zuständig ist, hat bisher nichts unternommen. Das Unternehmen sieht die Verantwortung bei der Stadt. Die „massiven Wassermassen“ von der Mörfelder Landstraße hätten „von den städtischen Flächen und Abflüssen nicht aufgenommen“ werden können, teilt eine Sprecherin am Tag danach mit. Noch könnten keine Aussagen zu Schäden getroffen werden.

Dass Personen bei Starkregen nicht mehr in Gefahr gebracht werden sollen, darüber waren sich auch die städtischen Umwelt- und Verkehrsdezernate einig, als sie im Oktober 2021 die Starkregenkarte für Frankfurt vorstellten. „Es soll nicht mehr vorkommen, dass der Südbahnhof überflutet wird“, sagte der damalige Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne).

Die Karte, einzusehen auf dem Geoportal Frankfurt, macht Gefahrenzonen bei Starkregen deutlich. Anhand von lila Flächen und Pfeilen ist markiert, dass sich an den U-Bahn-Abgängen des Südbahnhofs Wasser bis zu einem Meter stauen kann, wenn ein „außergewöhnliches Starkregenereignis“ auftritt. Der Eingang zur B-Ebene ist allerdings nicht auf der Karte zu erkennen. Die B-Ebene gilt als Keller: Alles, was unterirdisch liege, werde auf der Starkregenkarte nicht abgebildet, sagte eine Mitarbeiterin des Umweltamts.

Die Stadtentwässerung, die zum Verkehrdezernat gehört, berichtet, verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Situation seien von den zuständigen Ämtern vereinbart worden. Etwa die von der VGF eingebauten Wassersperren, zudem sollten die Sinkkästen vor dem Bahnhof vertieft werden, um mehr Wasser aufzunehmen zu können. Außerdem sollen die Bordsteine erhöht werden. Zuständig sei das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE).

Wann was gemacht wird und welche Schutzmaßnahmen die Stadt noch in Angriff nehmen will, bleibt allerdings unklar. „Die Realisierung solcher Maßnahmen dauert leider aus unterschiedlichen Gründen unterschiedlich lange und kann mehrere Jahre betragen“, heißt es vage aus der Stadtentwässerung. Die Abwasserkanäle zu vergrößern oder weitere Gullys zu installieren, sei nicht geplant.

Bereits 2016 war die B-Ebene des Südbahnhofs nach starken Regenfällen vollgelaufen. Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler