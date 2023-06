Nach Palmer-Auftritt: Regeln für den Wissenstransfer

Von: George Grodensky

Boris Palmers (rechts) Teilnahme an einer „Migrationskonferenz“ hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. © dpa

Im Nachgang des Palmer-Eklats möchte die Goethe-Universität in Frankfurt Grundsätze erarbeiten,

Das Präsidium der Goethe-Uni setzt im Nachgang des Palmer-Eklats von Ende April eine Kommission ein, die Grundsätze für den Wissenstransfer in die Gesellschaft erarbeiten soll. Der Rechtswissenschaftler Matthias Jahn wird sie leiten, der frühere Leiter der Kommission zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Auch andere Unis sollen Empfehlungen erarbeiten.

Tübingens OB Boris Palmer hatte sich bei einer Tagung zum Thema Migration rhetorisch danebenbenommen. Im Fokus der Kritik steht auch das gastgebende Forschungszentrum Globaler Islam und seine Direktorin Susanne Schröter. Darum haben sich nun Präsidium und Senat der Goethe-Uni in der jüngsten Senatssitzung darauf verständigt, sich „konstruktiv mit der Verantwortung der Wissenschaft in der Interaktion mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen“, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

Auslöser seien nicht nur die Ereignisse bei der Tagung „Migration steuern, Pluralität gestalten“, sondern die Überzeugung, dass der „Transfer von Wissen und Technologien in Interaktion mit der Gesellschaft qualitätsgesichert“ zu sein habe. Was immerhin als kleine Ohrfeige für besagte Tagung gelesen werden könnte.

„Wissenschaft findet nicht im Elfenbeinturm und nicht isoliert von den gesellschaftlichen Entwicklungen statt, sie muss ihre Debatten auch auf die Fragestellungen der Gesellschaft ausrichten“, sagt Universitätspräsident Enrico Schleiff. Der Präses sagt aber auch, dass eine ernsthaft geführte Diskussion darüber Zeit brauche. Trotz des großen öffentlichen Drucks, die Uni möge sich rasch positionieren, müssten zu- nächst die Ereignisse und Folgen aufbereitet und mit allen Beteiligten gesprochen werden.

Der Senat der Uni, das Gremium, in dem Profs, Studierende sowie wissenschaftliche und administrativ-technische Mitglieder vertreten sind, unterstützt die Kommission. Dafür solle eine statusübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die sich mit der Aufarbeitung der Vorkommnisse befasst. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen eingebunden sein, auch Institutionen der Goethe-Uni, die auf den Gebieten Migration, Antisemitismus und Rassismus forschen oder sich professionell mit Gleichstellungsfragen befassen.

Auch von Diskriminierung in diesem Fall betroffene Gruppen sollen teilhaben, etwa Menschen mit anderer Hautfarbe als strahlend weiß und die Jüdische Gemeinde. Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe solle in der kommenden Sitzung des Senats festgelegt werden. Sicher ist schon jetzt: Der verantwortungs- und respektvolle Umgang müsse Voraussetzung jeder wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte sein, teilt das Gremium mit.