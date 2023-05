Nach Hanau: Wunsch nach Fehlerkultur bei der Polizei

Von: Thomas Stillbauer

Das Podium beim FR-Stadtgespräch: Pitt von Bebenburg (Moderation, FR-Chefreporter), Ajla Kurtovic (Schwester des ermordeten Hamza Kurtovic), Newroz Duman (Initiative 19. Februar), Vanessa Gronemann (Grüne), Marius Weiß (SPD). © Michael Schick

Drei Jahre nach den Morden von Hanau: Vorwürfe an Politik und Behörden beim FR-Stadtgespräch.

Beklemmend ist es immer wieder, auch nach drei Jahren, zu hören, was Ajla Kurtovic und ihre Familie erlebt haben – und die Familien der anderen getöteten Menschen nach dem 19. Februar 2020, nachdem ein rechtsextremer Täter neun Personen in Hanau erschossen hatte. Quälend lang habe sie nicht gewusst, wo ihr Bruder gewesen, was mit ihm geschehen sei, sagt Ajla Kurtovic, weil niemand Auskunft gegeben habe. Und dann sei die Polizei mit ihr im Stil einer „Täteransprache“ umgegangen – sie sei davor gewarnt worden, dass ihre eigene Familie Straftaten plane. „Ich habe dann gefragt: Um was geht’s denn hier überhaupt? Hat mein Bruder jemanden umgebracht oder wurde er umgebracht?“

Das Publikum beim FR-Stadtgespräch in der Evangelischen Akademie hört Kurtovic aufmerksam zu. Manche schütteln immer wieder die Köpfe, auch bei den Schilderungen der anderen Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Eingangs hat FR-Redakteur Pitt von Bebenburg, der Moderator des Abends, um eine Minute des Innehaltens gebeten und die Namen der neun in Hanau Ermordeten verlesen: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Die Frankfurter Rundschau, 1945 aus einer antifaschistischen Haltung heraus gegründet, werde weiter an der Aufklärung der Taten mitarbeiten: „Unsere Solidarität ist groß.“

„Ich hoffe, dass wir zu diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr im hessischen Landtag eine Debatte haben, wo wir den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vorgestellt haben (…) und darüber debattieren, welche Konsequenzen daraus gezogen werden“: ein Zitat von Marius Weiß (SPD), dem Vorsitzenden des Hanau-Untersuchungsausschusses – aus dem Juli 2022, damals ebenfalls auf dem FR-Podium. Und noch ein Zitat von damals, von Mathias Wagner, Fraktionschef der Grünen im Landtag: „Ich wünsche mir sehr, dass wir in einem Jahr zumindest den Entwurf des Abschlussberichts haben.“

Beide Wünsche sind bekanntlich nicht in Erfüllung gegangen. Es sei offen, wann solch ein Abschlussbericht vorliege, sagt Vanessa Gronemann (Grüne), Obfrau in besagtem Untersuchungsausschuss. Vor der Sommerpause sei das nicht mehr zu schaffen. Marius Weiß, auch diesmal wieder auf dem Podium, verweist darauf, dass die Reihe der Zeugenvernehmungen erst am 7. Juli abgeschlossen werde: Mit dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU).

Jene CDU habe von Anfang an im Ausschuss die Polizei geschützt, erhebt Newroz Duman von der Hanauer Initiative 19. Februar schwere Vorwürfe. Es habe seitens der Landesregierung, besonders aber der CDU-Vertreter, „keinerlei Interesse an kritischer Aufarbeitung“ der Polizeifehler nach dem Morden gegeben. Beschämend sei das. CDU-Obmann Jörg Michael Müller spiele im Ausschuss „den Tatortaufräumer der Polizei“.

Sie habe oft sprach- und fassungslos die Ausschusssitzungen verfolgt, sagt Ajla Kurtovic: Die Vernehmungen der Verantwortlichen für die Polizeieinsätze habe sie sich kritischer vorgestellt. Angehörigen seien tagelang Informationen vorenthalten worden.

Ganz offenkundig sei der Polizeieinsatz seinerzeit alles andere als gelungen, betont Grünen-Obfrau Gronemann: „Wir hatten auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem.“ Da gebe es auch nichts schönzureden, stimmt Marius Weiß zu. Die Angehörigen wollten ja nichts Unmögliches – nur eine konsequente Aufarbeitung der Ereignisse am 19. Februar 2020 und an den Tagen danach sowie die nötigen Konsequenzen.

„Aber wir sehen, dass es daran gar kein Interesse gibt“, beklagt Duman. Sie fragt, wer die Verantwortung dafür übernehme, dass die Tür des Notausgangs in der Arena-Bar verschlossen gewesen sei, jener Gaststätte, in der fünf der neun Ermordeten starben. Sie fragt, warum keiner der Polizeiverantwortlichen gewusst habe, dass es kein „Überlaufsystem“ gegeben habe, das Notrufe automatisch weiterleite, wenn die Zentrale überlastet oder nicht erreichbar sei.

„Uns geht es nicht um einzelne Polizeibeamte“, sagt Kurtovic. „Ich wünsche mir eine Fehlerkultur und dass Verantwortung übernommen wird.“ Den Wunsch nach der Fehlerkultur haben alle Beteiligten an der Diskussion: Strukturen, die Missstände in der Polizei – etwa auch die rechtsextremen Chats rund um den „NSU 2.0“-Skandal – unabhängig aufklären können. „Die Polizei ist doch Teil dieser Gesellschaft, dann ist sie doch nicht rassismusfrei“, sagt Newroz Duman.

„Ich glaube, dass es ohne den Einsatz der Angehörigen den Untersuchungsausschuss so nicht gegeben hätte“, sagt der Ausschussvorsitzende Weiß. „Sie haben aufgedeckt, dass es Probleme mit dem Notruf gab.“ Vili Viorel Paun hatte in der Tatnacht den Mörder verfolgt und vergeblich immer wieder den Notruf gewählt – am Ende stand er schutzlos dem Täter gegenüber, der ihn erschoss. „Die Initiative hat sich enorm verdient gemacht um die Aufklärung“, konstatiert Weiß. Die Familie Kurtovic etwa habe an allen 36 Ausschusssitzungen teilgenommen. „Es ist wichtig, uns daran zu erinnern, für wen wir das eigentlich machen“, sagt Weiß. Und dafür sei es auch hilfreich, immer wieder die neun Namen zu nennen, so wie eingangs der Podiumsdiskussion.

Moderator von Bebenburg stellt am Ende wieder die Frage, wo wir in einem Jahr stehen sollten, was wünschenswert sei in der Aufarbeitung. Ihm gehe immer wieder eine Frage durch den Kopf, sagt darauf Marius Weiß: „Hätte man das verhindern können?“ Eine Kriminologin habe als Sachverständige gesagt, ja, viele Täter hätten gleiche Merkmale – man könne solche Leute über bestimmte Meldesysteme identifizieren. Es gelte, sich damit weiter zu befassen.

Die Grüne Vanessa Gronemann plädierte dafür, die Erkenntnisse aus dem Ausschuss umzusetzen, damit Ähnliches nicht noch einmal passiere. Die Kriminalisierung von Angehörigen der Opfer sei „ein No-Go“.

Newroz Duman wünscht sich, dass in einem Jahr Konsequenzen in der Polizeiarbeit und in den Behörden zu sehen sind. „Empfehlungen des Untersuchungsausschusses reichen nicht. Der Hanauer Staatsanwalt muss endlich seinen Job machen.“

Aufklärung ende erst, wenn Konsequenzen gezogen würden, sagt Ajla Kurtovic. Sie habe Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im März gebeten, unabhängige Ermittlungen beispielsweise zum Thema Notausgang in der Arena-Bar einzuleiten; bis heute warte sie auf die Rückmeldung, die Rhein versprochen habe. „Ich hoffe“, sagt sie, „dass die Aufklärung seitens der Politik ernst gemeint ist.“