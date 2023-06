Nach antisemitischem Angriff in Frankfurt: Besuchsprogramm wird fortgesetzt

Von: Georg Leppert

An der Gedenkstätte vor der EZB ereignete sich der Angriff. © Andreas Arnold

Nach dem Angriff auf Nachfahren von Holocaust-Opfern ermittelt der Staatsschutz der Frankfurter Polizei.

Ein paar Einträge sind mittlerweile zusammengekommen. Unter dem Hashtag #DasIstNichtFrankfurt drücken Menschen in den sozialen Medien ihre Empörung über den antisemitischen Angriff an der Gedenkstätte Großmarkthalle aus und versichern der jüdischen Besuchergruppe ihre Solidarität. „Wer auch immer das war, muss dingfest gemacht werden!“, schreibt etwa der Stadtverordnete Yannick Schwander (CDU) auf Twitter.

Derweil sucht der Staatsschutz der Polizei weiterhin nach dem Täter des Übergriffs. Der Jugendliche soll am Donnerstagvormittag eine gefüllte Plastikflasche in Richtung einer Frau geworfen haben, die sich mit einer Gruppe von Nachfahren Frankfurter Holocaust-Opfer an der Gedenkstätte nahe der Europäischen Zentralbank aufhielt. Die Flasche verfehlte die Frau knapp. Zuvor soll der Verdächtige „Allahu Akbar“ gerufen haben. Nachdem ihn ein städtischer Mitarbeiter, der sich gemeinsam mit einer weiteren Betreuerin um die Gruppe kümmerte, zur Rede gestellt habe, habe der Jugendliche um Entschuldigung gebeten und sich dann entfernt, so die Polizei.

Sicherheit für Besuchsgruppe in Frankfurt nicht erhöht

Die 25-köpfige Gruppe aus den USA habe ihr Besuchsprogramm am Freitag fortgesetzt, sagte die zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) am Freitag im Gespräch mit der FR. Der Angriff an der Gedenkstätte sei weiterhin ein Thema, „aber allen geht es gut“. Weiterhin würden die Jüdinnen und Juden, deren Eltern oder Großeltern in Frankfurt gelebt hatten, von einem Mitarbeiter des Referats für Internationale Angelegenheiten und einer Gästeführerin betreut. Sicherheitsvorkehrungen seien nicht erhöht worden.

Bereits am Donnerstagabend hatten die Jüdische Gemeinde Frankfurt, Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der hessische Antisemismutbeauftragte Uwe Becker und die Europäische Zentralbank ihre Empörung über den Angriff ausgedrückt. Am Freitag verurteilte die Kommunale Ausländervertretung den Übergriff. „Wiederholt haben wir darauf hingewiesen, dass es an der Zeit ist, nicht nur mit Worten und Gesten solche Vorfälle zu kommentieren, sondern endlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit sich dergleichen nicht mehr in Frankfurt am Main wiederholt“, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Jumas Medoff.

Empörte Reaktionen nach antisemitischem Angriff in Frankfurt

Für die Frankfurter Grünen teilte ihr Sprecher Burkhard Schwetje mit: „Alle Menschen, die antisemitischen Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt sind, haben unsere vollste Solidarität; und wir vergessen nicht unsere moralische und historische Pflicht, uns stetig gegen Antisemitismus zu engagieren und entsprechende Maßnahmen politisch einzufordern.“ Sprecherin Julia Frank sagte, Frankfurt könne stolz auf seine „große, aktive und gut integrierte jüdische Gemeinde“ sein.