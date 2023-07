Nach AfD-Wahlerfolgen: Eine Brandmauer gegen rechts

Von: Anna Laura Müller

Frankfurt am Main, 10.07.2023 © Peter Jülich

Frankfurter Bündnis ruft bei Mahnwache zur Stärkung der Demokratie auf

Für Tara Moradi bedeutet Demokratie neben Freiheit und Gleichheit auch Verantwortung. Verantwortung, das Grundgesetz und die Demokratie zu schützen. Die 25-Jährige ist Mitglied des Ortsbeirats 10 der Frankfurter Grünen und spricht Montagabend vor etwa 100 Menschen, die dem Aufruf zur Mahnwache unter dem Motto „Frankfurt vereint für Demokratie“ gefolgt sind. Die Frankfurter Grünen, insbesondere Kreisvorstandssprecher Burkhard Schwetje, hatte gemeinsam mit einem Bündnis aus Politik und Zivilgesellschaft dazu aufgerufen.

Anstoß war die Wahlsiege der AfD in Thüringen, wo die Partei eine Landratswahl für sich entschied, und in Sachsen-Anhalt, wo sie nun einen hauptamtlichen Bürgermeister stellt. Unter den Unterzeichner:innen des Bündnisses befinden sich der DGB Region Frankfurt Rhein-Main, die Linke im Römer, die Jüdische Gemeinde Frankfurt, die kommunale Ausländerinnen- und Ausländervertretung der Stadt Frankfurt und die Omas gegen Rechts.

Im Namen der letzteren fand die zweite Vorsitzende Jutta Shaikh klare Worte am Fuße der Paulskirche. Sie seien zwar entsetzt gewesen über die Wahlerfolge der AfD, doch eine Überraschung sei es nicht gewesen. „Die AfD nutzt Krisen, um Ängste zu schüren“, so Shaikh. Es nütze zudem nicht mehr, nur den Anfängen zu wehren. Sie wolle sich später nicht von ihren Enkeln fragen lassen, wieso sie sich nicht gegen diese Partei gestellt hätte.

Eine Brandmauer aus Pappkartons hat das Bündnis am Rand der Mahnwache aufgebaut. „Brandmauer gegen Hass und Hetze“ und „Brandmauer für die Freiheit von Wissenschaft, Medien und Kunst“ ist auf den Boxen zu lesen, die übereinander gestapelt an der Paulskirche lehnen. Ein Symbol, das an diesem historischen Ort wirken soll.

Doch symbolische Brandmauern zu errichten wird nicht reichen. Davon zumindest ist Tara Moradi überzeugt. Als die AfD in den Bundestag kam, sagt sie, habe man erlebt, wie sich viele einfach nur dadurch profiliert haben, gegen die AfD zu sein. Es müsse aber einen Schritt weiter gehen. Und das bedeute auch sich konkret zu fragen, wie man Menschenrechte schützen kann.

Der Mahnwache sollen weitere Aktionen folgen. „Wir wollen mehr Menschen erreichen und inhaltlich arbeiten“, so Moradi.