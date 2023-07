Mutters langsames Verschwinden

Von: Stefan Behr

Entsetzlich trauriger Prozess wegen Totschlags durch Unterlassen am Landgericht

Die Anklage, die am Freitagmorgen vor dem Landgericht verlesen wird, ist der blanke Horror. Eine 62 Jahre alter Frau und ihr 27 Jahre alter Sohn müssen sich wegen Totschlags durch Unterlassen und Misshandlung Schutzbefohlener verantworten.

Beide waren gerichtlich bestellte Betreuer der Mutter beziehungsweise Großmutter, die an Demenz und Alzheimer erkrankt war und in der gemeinsamen Wohnung in Steinbach gepflegt werden sollte. Was aber nicht passierte: Als die beiden am 3. Oktober 2019 wegen des sich rapide verschlechternden Zustands der 94-Jährigen den Notruf wählten, bot sich den Rettungssanitätern nicht nur ein Bild des Grauens: Bei der bettlägerigen Frau war offenbar nie das gemacht worden, was die Anklage „druckentlastende Lagerung“ nennt. Am ganzen Körper hatten sich Wunden und Geschwüre gebildet, die teilweise bereits auf das Knochengewebe übergegriffen hatten. Und zu alledem war die völlig verwahrloste Wohnung von einem kaum zu ertragenden „Verwesungsgeruch“ erfüllt. Die Hilfe kam zu spät. Einen Tag darauf starb die Frau im Krankenhaus.

Das klingt nach einem Fall extgremer Empathielosigkeit im Messie-Milieu. Umso überraschender ist die Einlassung der Angeklagten, die sie ebenso emotional wie glaubhaft vorträgt. Die Aussage ist näher an der Tragödie als am Horror. „Ich schäme mich“, sagt die Frau, „ich habe völlig versagt, bin meinen Pflichten nicht nachgekommen und habe meiner Mutter nicht die Pflege und Liebe gegeben, die sie verdient hat.“ Wenn sie heute die Bilder sehe - von den Wunden der Mutter, vom Zustand der Wohnung - dann frage sie sich selbst, wie es soweit habe kommen können.

Sie versucht sich zumindest an einer Antwort. Ihr Verhältnis zu ihren Eltern beschreibt sie als mehr als harmonisch. Ihre Kindheit sei eine schöne gewesen, ihre Eltern seien in ihrem gesamten Freundeskreis beliebte Anlaufstelle bei Sorgen und Nöten gewesen. Nachdem der Vater ihrer Kinder sich aus dem Staub gemacht habe, hätten Opa und Oma diese Lücke mehr als wett gemacht.

Dann sei ihr Vater gestorben, ihre Mutter habe weiter ihre Frau gestanden, aber 2014 sei sie im Flur umgekippt, habe sich das Bein gebrochen und nie mehr richtig davon erholt. Zunehmend sei sie in die Verwirrung abgedriftet. Als sie Pflegestufe IV erreicht habe, sei klar gewesen, dass sie zu Hause und nicht im Heim gepflegt werden solle. „Ich habe das unterschätzt. Ich habe mich überschätzt.“

Es sei nicht nur die Pflege alleine gewesen, die sie neben ihrer Vollzeitstelle über ihre Grenzen gebracht habe. Ihre Mutter habe sie nicht mehr erkannt, habe versucht, sie zu schlagen, treten oder beißen. „Es ist furchtbar, wenn der Mensch, den man ein Leben lang kannte, langsam verschwindet.“

Und es kommt noch schlimmer. Ihr ältester Sohn stirbt an einem angeborenen Herzfehler. Er ist ihr böse, weil sie ihn gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht hat. Als sie ihn dort besucht, weigert er sich, mit ihr zu sprechen. Es ist das letzte Treffen. Und die Klinik als Ort für die Mutter rückt in weite Ferne.

„Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich ging nicht mehr auf unseren Balkon im 8. Stockwerk, weil ich mir selbst nicht mehr über den Weg traute.“ „Ausgelaugt, leer und kraftlos“ habe sie sich gefühlt, es sei wie ein Leben im Tunnel gewesen, sie habe gar nicht mehr realisiert, was um sie herum vorgegangen sei.

Auch den Zustand ihrer Mutter habe sie nicht realisiert. Sie wolle aber auch nichts beschönigen. Sie habe die Bilder der Wunden gesehen. Sie hätte es sehen müssen. Sie hat es nicht, und diese Schuld läge allein bei ihr. „Ich habe meine Mutter geliebt“, sagt sie sehr leise. „Ich habe ihr niemals weh tun wollen. Ich hoffe, sie weiß das.“

Der Prozess wird fortgesetzt. Dass er erst so spät geführt wird liegt daran, dass es sich um keine Haftsache handelt - und so die juristische Dringlichkeit fehlt.