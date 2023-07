Mutmaßliche Dealer aus U-Haft entlassen

Von: Stefan Behr

OLG hebt Haftbefehle auf, weil die zuständige Kammer nach eigener Ansicht überlastet ist

Fünf mutmaßliche Kokaindealer sind auf freiem Fuß, weil die Justiz mit ihrem Prozess nicht zu Potte kommt. Das Oberlandesgericht (OLG) hat nun fünf Haftbefehle, die zuvor schon vom Landgericht außer Vollzug gesetzt worden waren, aufgehoben.

Den fünf beschuldigten Männern wird vorgeworfen, Mitte vergangenen November 110 Kilo Koks aus Brasilien eingeflogen zu haben, um es hier zu verticken. Wenige Tage später kamen sie in U-Haft, die Staatsanwaltschaft erhob am 14. April Anklage. Der Vorsitzende der zuständigen Großen Strafkammer bat daraufhin Ende Mai das Präsidium, den Fall doch biiteschön einer anderen Strafkammer zu übertragen, da die eigene hoffnungslos überlastet sei.

Meistens wissen die Betroffenen am besten, wann sie überlastet sind. Noch besser aber weiß es das inklusive Präsident elfköpfige Präsidium des Landgerichtes, das mehrheitlich keine Überlastung der Kammer feststellen konnte oder wollte. Die gemaßregelte Kammer setzte daraufhin die Haftbefehle gegen Auflagen - wie etwa das Tragen von elektronischen Fußfesseln - außer Vollzug, da eine Hauptverhandlung in diesem Jahr nicht mehr in die Tüte komme. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde beim OLG ein, das die Haftbefehle jetzt aufhob.

Es liege zwar ein dringender Tatverdacht vor, räumt das OLG ein. Doch ein Prozess erst im kommenden Jahr verletze unzweifelhaft das Beschleunigungsgebot. „Justizinterne Unstimmigkeiten zwischen dem Präsidium des Gerichts und der Kammer bezüglich deren Belastungssituation dürfen nicht zulasten der Angeschuldigten gehen“, so das OLG. Unjuristisch ausgedrückt: Wenn zwei sich streiten, freuen sich fünfe.

Und noch ein paar mehr: In der Landtagsopposition löst die Nachricht die üblichen Reflexe aus. Gerald Kummer, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: fordert „umfassende Investitionen und konkrete Maßnahmen ... um sicherzustellen, dass unsere Justiz in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen“ Kummers freidemokratisches Pendant Marion Schardt-Sauer ortet „ein Störgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern, die einen funktionierenden Rechtsstaat erwarten“ Beide würden es viel besser machen, wenn man sie nur ließe.

Daran denkt Justizminister Roman Poseck (CDU) nicht im Traum. „Die Ursachen für die Aufhebung der Haftbefehle... liegen im ausschließlichen Verantwortungsbereich des Landgerichts“, sagt Poseck, der vor seinem Wechsel nach Wiesbaden Präsident des OLGs war. „Die Priorisierung und Terminierung von Verfahren durch die Strafkammer sowie die Entscheidungsfindung des Präsidiums unterfallen der richterlichen Unabhängigkeit, die Verfassungsrang genießt.“ Eine Einmischung verbiete sich da. „Im Unterschied zu Fällen des vergangenen Jahres besteht in diesem Fall kein Zusammenhang zur allgemeinen Belastungssituation des Landgerichts Frankfurt“, das - unter anderem von ihm - mit Personal „gut ausgestattet“ worden sei.