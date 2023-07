Musik ohne Grenzen beim Frankfurt Grüne Soße Festival

Von: Brigitte Degelmann

Teilen

Olga Zaitseva-Herz trägt aufwendigen Kopfschmuck. © Hans Lechner Photography

Die ukrainisch-deutsche Band Zaitsa haucht alten Volksliedern neues Leben ein.

Ukrainische Volkslieder, gewürzt mit ein bisschen Balkan-Pop und Jazz sowie einer Prise Klassik: Kann eine solche Mischung funktionieren? Und wie. Vorausgesetzt, sie stammt von der sechsköpfigen Gruppe Zaitsa, die am morgigen Samstag, 8. Juli, bei den Grüne-Soße-Festspielen auf dem Frankfurter Roßmarkt zu erleben ist.

Im Zentrum steht Sängerin und Violinistin Olga Zaitseva-Herz (36), die acht Jahre lang, bis 2021, in Frankfurt lebte und deren Karriere mit klingenden Namen verbunden ist. Etwa mit Star-Geiger David Garrett und Tenor Andrea Bocelli – mit beiden ging sie bereits auf Tournee. Oder mit Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay und Sarah Connor, die im März 2022 bei der Großkundgebung „Sound of Peace“ vor dem Brandenburger Tor in Berlin auftraten – genau dem Festival, bei dem auch Olga Zaitseva-Herz sang, nämlich die Nationalhymne der Ukraine.

Von zwei Kulturen geprägt

1987 kam sie in der ostukrainischen Stadt Dnipropetrowsk auf die Welt, wuchs zweisprachig auf, mit Ukrainisch und Russisch, und geprägt von beiden Kulturen. Umso schlimmer ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine für sie. Wie paralysiert sei sie anfangs gewesen, erzählt sie: „Mir ging es ganz schrecklich. Kraft habe ich nur dadurch gefunden, dass ich für die Ukraine tätig bin.“ Zum Beispiel für die Hilfsorganisation Oboz, die Geld für Krankenwagen sammelt.

Oder dadurch, dass sie Mutter und Stiefvater nach Deutschland holte, in die Nähe von Limburg, wo sie heute lebt. Und eben durch Auftritte bei Benefizveranstaltungen für die Ukraine. Jeglicher Nationalismus liegt ihr fern. Das Motto der Band Zaitsa lautet: „Music has no borders – Musik hat keine Grenzen“. Keine Genre- und keine Landesgrenzen. Dass sie sich vor allem der ukrainischen Folklore widmet, ist kein Widerspruch dazu. Im Gegenteil, sagt Olga Zaitseva-Herz, die in Kiew zunächst Biologie und Musik studierte, bevor sie 2008 nach Deutschland kam, um an der Wiesbadener Musikakademie klassischen Gesang und Violine zu lernen – aus Liebe zur Musik von Schumann, Schubert und Beethoven.

Denn die alten Volkslieder seien „wie ein Schwamm“, hätten soziale und historische Elemente aufgesogen. Beispielsweise die gewaltige Emigrationswelle Ende des 19. Jahrhunderts, als Zehntausende Ukrainer nach Nordamerika zogen. Dort aufgenommene Tonträger mit ihren Gesängen ruhten jahrzehntelang fast unbeachtet im Archiv der University of Alberta im kanadischen Edmonton. Bis Olga Zaitseva-Herz darauf stieß.

Vorträge weltweit

Heute ist die Musikethnologin, die als Gesangslehrerin an der Wiesbadener Musik- und Kunstschule und als Dozentin an der Wiesbadener Musikakademie tätig ist, Expertin für ukrainische Folklore, hält weltweit Vorträge darüber. Und sorgt auch mit ihrer Band dafür, dass diese Musik nicht vergessen wird. Sie wollten „den Liedern auf der Bühne neues Leben einhauchen“, sagt sie. Auch der prachtvolle Kopfschmuck, den Olga Zaitseva-Herz bei Auftritten trägt, spiegelt diese Traditionen wider: Inspiriert von einer Tracht entstand das aufwendige Stück in dreimonatiger Handarbeit – ein Zeugnis von der Fülle ukrainischer Kultur, das nun auch bei den Grüne-Soße-Festspielen zu bewundern ist.