Musik an ungewöhnlichen Orten

Von: Meike Kolodziejczyk

Harfe und Saxofon: Das Jerusalem-Duo gestaltet den Auftakt des Museumssalons in einem Privathaus in Königstein. Yifat Yogev © Yilfat Yogev

Die Reihe „Museumssalon“ der Frankfurter Museums-Gesellschaft geht mit Hauskonzerten in privaten und geschäftlichen Gebäuden in der Rhein-Main-Region in die zwölfte Runde

Eine Händel-Oper in einer Werkshalle, Lieder von Edith Piaf im Penthouse mit Blick auf die Alte Oper, ein italienischer Opernabend im Wohnzimmer oder Klavierwerke von Bach, gespielt auf einem „Fender Rhodes“, einem elektromechanischen Piano, in einer Wohnung im Westend: Die zwölfte Ausgabe des Museumssalons öffnet wieder die Türen zu zwölf außergewöhnlichen Hauskonzerten an ungewöhnlichen Orten in Frankfurt und Umgebung.

„Von Barock über Klassik, von klassischem Lied über Oper und Chanson, von Crossover zu Experimentellem ist wieder alles dabei“, sagt Burkhard Bastuck, Vorsitzender der Frankfurter Museums-Gesellschaft, bei der Vorstellung des Programms in deren Geschäftsstelle. Seit Beginn organisiert er die Hauskonzertreihe in Frankfurt und Umgebung gemeinsam mit Programmleiterin Catharina Bürklin. Für diesen Herbst haben sie neben internationalen Größen wieder viele junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region eingeladen – mit ungewöhnlichen Programmen quer durch alle Genres, die in dieser Form eher selten in Konzerthäusern zu erleben sind.

Dabei steht ein besonderer Höhepunkt am Ende des Museumssalons: Thomas Guggeis, der neue Chefdirigent der Museumskonzerte und neuer Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, stellt sich am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Hause Bastuck vor. Im Gespräch mit dem Hausherrn wird er über Beruf und Berufung als Dirigent sprechen sowie über seine Pläne für Frankfurt. Außerdem setzt sich Thomas Guggeis als Solist sowie gemeinsam mit Burkhard Bastuck zum Hauskonzert an den Flügel.

Der Museumssalon Zwölf Konzerte an ungewöhnlichen Orten bietet der Museumssalon der Frankfurter Museums-Gesellschaft vom 8. bis 20. Oktober an. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 18. September. Karten sind ausschließlich über Frankfurt-Ticket zu erhalten, entweder online auf www.frankfurt-ticket.de oder telefonisch unter 069/13 40 400. Mitglieder der Frankfurter Museums-Gesellschaft haben von dieser Woche an ein Vorerwerbsrecht. myk Das Programm und weitere Informationen gibt es auf: www.museumskonzerte.de

Zum Auftakt am Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr, spielt derweil das Jerusalem Duo und beschert dem Publikum unter dem Titel „Somewhere over the Rainbow“ ein besonderes Klangerlebnis in einem Privathaus in Königstein: mit Harfe und Saxofon und einem Programm, das mit Stücken von Harold Arlen bis Antonio Vivaldi der Schönheit des Regenbogens huldigt.

Mit von der Partie sind neben vielen anderen Musiker:innen die Sopranistin Karolina Bengtsson, neues Ensemblemitglied der Oper Frankfurt, die vielfach preisgekrönte Percussionistin Clara de Groote, die Schweizer Ausnahme-Akkordeonistin Viviane Chassot und die Gruppe Baroque Avenue mit einem rasanten Crossover-Jazz-Klassik-Programm. Wie in jedem Jahr tritt auch heuer ein Ensemble aus Stipendiaten der Paul-Hindemith-Orchesterakademie auf, der Nachwuchsschmiede des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters.

Die fließenden Grenzen zwischen den Genres gehören zum Markenzeichen des Salons und sind nach Ansicht der Programm-Verantwortlichen Teil des Erfolgsrezepts der Hauskonzert-Reihe. Dazu hätten wesentlich die Gastgeberinnen und Gastgeber beigetragen, die nicht nur ihre Privaträume zur Verfügung stellten, sondern sich auch mit einer Spende an den Honoraren beteiligten und den Gästen nach dem Konzert einen Imbiss reichten, betont Catharina Bürklin. „Auch in diesem Jahr hat sich der Kreis der Gastgeber erweitert.“ Und auch für den nächsten Herbst hofft die Museums-Gesellschaft wieder auf viele private Musikfans und Unternehmen, die mitmachen.

Thomas Guggeis beendet die Reihe in Frankfurt. Simon Pauly © Simon Pauly