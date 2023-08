Museumsuferfest 2023 in Frankfurt: Alle Bühnen, Infos zum Feuerwerk und Drachenbootrennen

Museumsuferfest 2023 in Frankfurt: Das Programm bis zum Feuerwerk

Von: Christoph Sahler

Vom Gastland Südkorea bis zum großen Feuerwerk auf dem Main: Das Programm und alle Infos zum Museumsuferfest 2023 in Frankfurt.

Frankfurt - Das letzte Wochenende im August gehört in Frankfurt traditionell einem der beliebtesten und größten Feste des Sommers im Rhein-Main-Gebiet. Das Museumsuferfest, das 2022 sein Corona-Comeback feierte, startet in diesem Jahr am Freitag, 25. August, und bietet seinen Besuchern bis Sonntag, 27. August, auf beiden Mainseiten wieder Kunst, Kultur sowie jede Menge Live-Musik und. Wir stellen das Programm der großen Open-Air-Party bis zum krönenden Abschluss, dem Musikfeuerwerk auf dem Main vor.

Mehr als 2 Millionen Besucher an 3 Tagen: Museumsuferfest lockt die Massen nach Frankfurt

Bis zu 2,5 Millionen Besucher erwartet die Stadt zum Museumsuferfest. Dann werden auf beiden Seiten des Mains der Fluss sowie die Museen Frankfurts gefeiert. Nach dem Mainfest und dem Apfelweinfestival auf dem Roßmarkt, will die Mainmetropole den August so zu einem gebührenden Abschluss führen.

Mit den Programmangeboten der Frankfurter Museen, seinen Bühnenproduktionen sowie Projekten, sei das Museumsuferfest „eines der großen europäischen Kulturfestivals“, formuliert es die Stadt. Ausgerichtet wird das Museumsuferfest von der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt. Den Abschluss bildet auch 2023 ein gigantisches Musik-Feuerwerk.

Museumsuferfest 2023: Die Öffnungszeiten

Freitag, 25. August: 15 Uhr bis 1 Uhr

Samstag, 26. August: 11 Uhr bis 1 Uhr

Sonntag, 27. August: 11 Uhr bis 0 Uhr

Museumsuferfest 2023 in Frankfurt: Das komplette Programm der großen Open-Air- und Kultur-Party

„Von Freitag bis Sonntag formieren sich in diesem Jahr 27 Museen, zwölf Bühnen und etwa 400 Stände an beiden Ufern des Mains zu einem einzigartigen kulturellen Festival mit einem vielfältigen und kreativen Programm“, schreibt die Stadt Frankfurt in einer Pressemitteilung zum Museumsuferfest.

Das Museumsuferfest lockt wieder viele Besucher auf die beiden Mainseiten in Frankfurt. © Ralph Peters / IMAGO

Die Frankfurter Museen geben an diesem Wochenende Einblicke in ihre Häuser und Gärten. Zudem sollen 12 Bühnen mit Konzerten „aller Genres für jeden Musikgeschmack“ überzeugen.

„Das Museumsuferfest bietet eine ganz besondere Atmosphäre als Sommerevent am Fluss. Ich empfehle allen Besucherinnen und Besuchern, die Gelegenheit zu nutzen, mit dem Museumsuferfest-Button zum Preis von 7 Euro alle teilnehmenden Museen zu besuchen“, sagte Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH bei einer Pressekonferenz.

Diese Museen können mit dem „Museumsuferfest-Button“ besucht werden:

Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse

P O R T I K U S

Struwwelpeter Museum

Ikonenmuseum

Museum Judengasse

MOMEM [Museum Of Modern Electronic Music]

Archäologisches Museum

BiMu – Bibelhaus Erlebnis Museum

Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Dommuseum Frankfurt am Main

Frankfurter Goethe-Haus & Deutsches Romantik-Museum

Frankfurter Kunstverein

Geldmuseum der Deutschen Bundesbank

Historisches Museum Frankfurt (HMF)

Institut für Stadtgeschichte

Jüdisches Museum Frankfurt

Junges Museum Frankfurt

Liebieghaus Skulpturensammlung

Museum Angewandte Kunst

Museum für Kommunikation

MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST

Museum Giersch der Goethe-Universität

Schirn Kunsthalle Frankfurt

Städel Museum

Weltkulturen Museum

„Museumsuferfest-Button“ und Gastland Südkorea: So sieht Frankfurts Kulturfestival 2023 aus

Südkorea ist zur Feier des 140. Jahrestages seiner diplomatischen Beziehungen zu Deutschland Ehrengast des Museumsuferfestes 2023. Auf der „Korea-Bühne“ erwarte die Gäste „eine bunte Mischung aus authentischen musikalischen Acts, aber auch Tanz und Taekwondo-Aufführungen, die Koreas traditionelle sowie moderne Kultur präsentieren“.



„Es ist für Korea eine große Freude, als Ehrengast des Museumsuferfests 2023 eingeladen zu werden. Für Korea ist Frankfurt das ‚Tor‘ nach Deutschland und Europa und rund 15.000 Koreaner leben in der Region und bilden die größte koreanische Gemeinschaft auf dem europäischen Kontinent“ erklärte Generalkonsul Kyungsok Koh bei der Pressekonferenz zum Museumsuferfest.



Auf der Kunstwiese am Sachsenhäuser Ufer werden zudem Skulpturen, Gemälde und Installationen gezeigt. Auf dem internationalen Künstlermarkt am Ufer und auf dem Schaumainkai können besondere Objekte, Schmuck und Kleidung erworben werden. Darüber hinaus werden kulinarische Spezialitäten aus der ganzen Welt und natürlich aus der Frankfurter Küche angeboten. Bei dem berühmt-berüchtigten Drachenbootrennen, den zweitältesten Wettkämpfen dieser Art in Deutschland, ist der Main selbst das Highlight.

Das Musikfeuerwerk auf dem Main bildet den krönenden Abschluss zum Museumsuferfest. © Julia Knöchel

Museumsuferfest 2023 in Frankfurt: Alle Bühnen, Infos zum Feuerwerk und Drachenbootrennen

Das Museumsuferfest findet auch dieses Jahr wieder auf beiden Mainseiten zwischen der Alten Brücke und der Friedensbrücke in der Frankfurter Innenstadt statt. Sowohl am Nizza- als auch am Sachsenhäuser Museumsufer reihen sich dann Stände und Bühnen aneinander.

Diese Bühnen gibt es beim Museumsuferfest 2023:

Festival der Komik XI

Frankfurter Musikbühne

Gastland Korea-Bühne

Journal Frankfurt – Die Bude am Main

Die Rheinland-Pfalz Wein-Bühne

Kult-Net-Bühne

Latino-Treff

Maincafé

Regenbogen-Area

Sontaino-Bühne

Spanien am Main

Sport- und Kulturweltbühne

We love Frankfurt-Bühne

Von der Untermainbrücke bis zum Holbeinsteg verläuft die Rennstrecke des zweitältesten Drachenbootrennens in Deutschland für die Klassen Mixed-Fun, Open und Mixed-Sport. Unterbrochen von Rennpausen für die Großschifffahrt, werden am Samstag sowie am Sonntag von 9 Uhr bis 19.30 Uhr die Vorläufe und anschließend die Finals ausgetragen.

Den Abschluss des Museumsuferfestes bildet auch 2023 wieder das spektakuläre Musikfeuerwerk auf dem Main, das am Sonntagabend um 22 Uhr stattfindet.

Anfahrt und Abreise: Mit Bus und Bahn zum Museumsuferfest nach Frankfurt

Am schnellsten und einfachsten kommen die Besucher aus dem Rhein-Main-Gebiet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Museumsuferfest. Zentral im Herzen der Frankfurter Innenstadt gelegen, erreicht man das Kulturfestival mit U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Bussen.

Da sich das Museumsuferfest auf der Sachsenhäuser Mainseite sowie auf der Mainkai-Seite von der Alten Brücke bis zur Friedensbrücke am Westhafen zieht, haben die Gäste mehrere Möglichkeiten, wo sie ihren Besuch starten wollen. Einen festgelegten Eingangsbereich gibt es nicht. Wer mit der U-Bahn fährt, findet die nächstgelegen Stationen in Richtung City am Willy-Brandt-Platz und am Dom/Römer. Beide Haltestellen werden von den Linien U4 und U5 angefahren. In wenigen Minuten erreicht man so den Hauptbahnhof Frankfurt.

Wer das Museumsuferfest zunächst von der Südseite mit Blick auf die Skyline erleben möchte, steigt am Schweizer Platz aus. Hier verkehren die U-Bahn-Linien 1, 2, 3 und 8 ab Südbahnhof. Besucher aus dem Rhein-Main-Gebiet, die mit dem Regionalzug anreisen, erreichen das Mainufer aber auch bequem zu Fuß. Vom Diesterwegplatz am Südbahnhof sind es etwa 12 Gehminuten bis zur Untermainbrücke. Ebenfalls halten rund um das Gebiet mehrere Bus- und Straßenbahnenlinien.

Mit dem Auto zum Museumsuferfest: Was es beim Parken zu beachten gibt – Taxistände rund um den Main

Autofahrer werden gebeten, die Parkhäuser zu nutzen. Gesonderte Parkplätze für das Museumsuferfest gibt es nicht. Taxistände sind in den folgenden Straßen zu finden: Neue Mainzer Straße, Hans-Thoma-Straße, Metzlerstraße, Mainkai/Am Pfarrturm, Friedensbrücke/Schaubstraße.

Alle weiteren Informationen rund um das Museumsuferfest 2023 in Frankfurt sind auf der Website des Events zu finden. (Christoph Sahler)