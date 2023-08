Frankfurt

Ein Besuch auf dem Museumsuferfest ist auch eine Reise in die Vergangenheit - auf der Suche nach den verlorenen Fischbällchen.

Manchmal kommt es vor, dass man in eine frittierte Speise beißt, zum Beispiel Fischbällchen, und dann kommt die Erinnerung zurück an eine Zeit, als die Zukunft noch unwägbar war, und die Frage, ob an man sich Fischbällchen und außerdem noch ein erfrischendes Getränk leisten kann, noch völlig offen.

Es war zu einer Zeit, als die deutsch-koreanischen Beziehungen etwa 120 Jahre gereift waren, nur lud deswegen niemand Südkorea als Gastland auf das Frankfurter Museumsuferfest ein. Der schönste Ort auf dem Museumsuferfest war der Garten des Weltkulturenmuseums, und wäre es auch noch heute, wenn der Brandschutz keine Sicherheitsbedenken hätte.

Shantel legte vom Museumsbalkon auf, und die Menschen, die im Park gepicknickt hatte, standen auf und tanzten, schwitzten und dürsteten, und standen später am portugiesischen Stand vor einer schweren Entscheidung.

+ Der Koreastand bietet muntere Tanzeinlagen zu K-Pop. © Monika Müller

Es ist nun nicht so, dass früher alles besser war. Den portugiesischen Stand gibt es zum Beispiel immer noch (Nordseite Höhe Untermainkai). Und die Geldsituation ist eine andere geworden. Dafür sind die Unwägbarkeiten verschwunden.

Das Museumsuferfest 2023 gleicht wiederum dem Fest vor einem Jahr. Eine Million Besucher und Besucherinnen waren damals unterwegs – etwa so viele wie an dem vergangenen Wochenende, schätzt die städtische Tourismus & Congress-Gesellschaft, die von 1,2 Millionen Menschen ausgeht. Vor der Pandemie waren es bis zu drei Millionen.

Es gibt wie immer zahlreiche Leckereien aus allem möglichen Ländern: tatsächlich nicht nur portugiesische, sondern auch brasilianische Fischbällchen: Sie sind etwas weniger salzig, dafür aber nicht nur lauwarm. Dann sind da noch die Appetithäppchen aus Südkorea.

Die Imbissstände servieren Speisen mit exotischen Namen. Bulgogi zum Beispiel, Reis mit Rindfleisch; Kimchi, fermentierter Chinakohl und Rettich, und allerhand Frittiertes: etwa „Chicken sweet and spicy“, was an Kentucky Fried Chicken erinnert, nur dass das Hühnchen unter der Panade noch als solches zu erkennen ist.

Südkorea wurde zur Feier von 140 Jahre deutsch-koreanische Beziehungen als Gastland auf das Museumsuferfest eingeladen und hat einen Stand nahe dem Nizza. Auf der Bühne tanzen Mädchen zu K-Pop, was viele Zuschauende interessiert, es ist auch ein Junge mit auf der Bühne dabei, aber er bleibt der einzige.

+ Hämmern wie eine Steinmetzin. © Monika Müller

Die Infostände informieren über die Provinz Jeollanamdo, deren Schönheit aus Inseln, Bergen, Tempeln und Großstädten besteht; wie der koreanische Generalkonsul Kyongsok Koh der Frankfurter Rundschau verraten hat. Die Gegend ist in Deutschland noch weitgehend unbekannt. 2019 seien gerade einmal 120 000 deutsche Touristinnen und Touristen nach Südkorea gekommen. Die Sympathie für K-Pop unter jungen Menschen kann diese Zahl aber womöglich steigen lassen.

Was wäre das Museumsuferfest ohne Museen: Für sieben Euro können die Menschen 27 Museen kennenzulernen. Die Frage „Kennen Sie den ersten analogen Computer?“ lockt zahlreiche Menschen ins Liebieghaus, wo der „Maschinenraum der Götter“ noch bis 21. Januar 2024 zu sehen ist. Darin wiederum eine Multimediaschau über den Mechanismus von Antikythera, den wohl ersten analogen Computer, der unter anderem die Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Tierkreiszeichen im Verhältnis zur Erde mithilfe von Zahnrädchen nachstellte – eine erstaunliche Leistung in der Antike.

Von so viel Wissen beschwingt reihen sich die Besucherinnen und Besucher in der Schlange mit 30 Menschen am Liebieghauscafé ein, wo die Cimbali-Siebträgermaschine einen wunderbaren Kaffee brüht – ein ganz anderes Geschmackserlebnis als das, was am Koreastand als „traditioneller Eiscafé“ verkauft wird – zwei Eiswürfel, Milch, Zucker, und ob Filterkaffee oder verlängerter Espresso ist nicht auszumachen.

Was wäre das Museumsuferfest ohne Musik? Seit es die Feinstaubbühne nicht mehr gibt, läuft hörenswerter Rock auf der Kult-net-Bühne – sehr unterhaltsam zum Beispiel „Miz Ery“, eine vierköpfige Alternative Band aus Offenbach.

+ Aloha, es gibt Leckereien aus Hawaii. © Monika Müller

Die We-Love-Frankfurt-Bühne spielt schon Samstagmittag House, der zum Tanzen einlädt („Tim Gray & Ing“), durchbrochen von den Schwaden der Nebelmaschine, in die Kinder und Tanzende rennen. Auch an der Regenbogen-Area wummern die Beats, genau wie am Stand vom „RYM“, der traditionell nicht auf der Karte der Veranstalter zu finden ist; er ist aber wie zuletzt nahe des Holbeinstegs.

Tradition hat mittlerweile auch, dass sich zahlreiche Automarken auf dem Museumsuferfest präsentieren – darunter Genesis, eine Edelmarke vom koreanischen Hersteller Hyundai, was mit dem Gastlandaufritt zu tun haben dürfte, die Stände von Kia, Skoda, Opel und Cupra können das aber nicht gelten lassen. Das ist die kommerzielle Seite des Museumsuferfests, die sich durch den Wegzug der IAA nicht beeindrucken lässt.

Und wenn das Fest endet, und die Stände abgebaut sind, wird der Mainkai ab 2. September wieder von Autos befahren sein, bis die Römer-Koalition sich zu einer dauerhaften Umwidmung der Straße und ihrer Begrünung beschließt – das könnte bis Ende des Jahres passieren.

Dann lockt der Duft nach Frittiertem aus den Foodtrucks am Mainkai womöglich ganzjährig zu einem Imbiss – und der Geschmack erinnert an eine Zeit, die vergangen und doch lebendig ist.