Museum: Verrückte Selfie-Welt

Initiatorin Milana Sotir in einem komplett verspiegelten Raum. M.Spillner © Michelle Spillner

Das neue Sweet-Pics-Museum in Sachsenhausen bietet alles, was man für den eigenen Auftritt in Sozialen Medien braucht.

Auf diesen 400 Quadratmetern wachsen einem sichtbar Flügel. Man kann in einer antiken, goldenen Badewanne posen, in 15 000 rosafarbene Bälle eintauchen, im American Diner Cocktails schwenken, sich im Blumenmeer räkeln und im amerikanischen Supermarkt im Retrostil einen schwimmbadblauen Einkaufswagen vor sich herschieben, bevor man einen Abstecher in die Stadt der Liebe macht; im Anschluss in einer typisch roten britischen Telefonzelle zum Hörer greift, um vielleicht bei einem Einhorn anzurufen, das um die Ecke steht. Bei all dem sollte man das Handy dabeihaben, um Selfies, sprich Fotos von sich selbst zu machen. Denn dafür ist das Sweet-Pics-Museum gedacht, das am Deutschherrenufer eröffnet hat.

Im Selfie-Museum ist der Gast selbst das sehenswerte Ausstellungsstück. Es bietet gut ein Dutzend Kulissen, in denen man sich selbst inszenieren kann für Fotos, kleine Filme, Reels – alles, was man für den eigenen Auftritt auf Instagram und in anderen Sozialen Medien braucht, aber auch für Glückwunschkarten, Plakate, den selbstgemachten Jahreskalender. Milana Sotir, die Initiatorin des Museums, bietet eine Vielzahl phantasievoller, teils irrwitziger Kulissen fürs Fotoshooting an einem Ort.

Wer auf Insta und Co. erfolgreich sein möchte, muss Ungewöhnliches fürs Auge bieten. Urlaubsfotos am Strand, Porträts vorm Badezimmerspiegel oder mit der Katze auf dem Arm allein haben nur noch wenige Follower und Klicks. Je ungewöhnlicher die Ansicht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen. Während der Pandemie hat die Zahl der Insta- und Social-Media-Nutzer enorm zugenommen. „Wir alle haben ja eine mehr oder weniger ausgeprägte Gadget-Sucht entwickelt“, stellt Sotir fest. „Ich habe mir überlegt, man müsste etwas schaffen, mit dem man die Leute wieder ins Hier und Jetzt bringt“, und dabei den Wunsch der Selbstinszenierung integriert.

Die zündende Idee kam ihr während der Recherche in Holland. „Dort haben die Bauern inzwischen Security-Personal rund um die Tulpenfelder stehen, weil die Tulpen sonst platt getrampelt werden.“ Bei Bloggern, Influencern und Youtubern stehen Tulpenmeere wie auch Sonnenblumen- oder Lavendelfelder ganz hoch im Kurs. Die Suche nach attraktiven und ungewöhnlichen Hintergründen für die Erzeugung von Bildcontent ist unendlich.

Von der Idee, in einem Innenraum ein großes Tulpenfeld anzupflanzen und für Foto- und Filmzwecke zu vermieten, hat Milana Sotir schnell wieder Abstand genommen, „ich habe keinen grünen Daumen“. Aber dann ratterte es in ihr, sie tauschte sich mit Freunden aus, fragte rum, in welchem Setting sich wer gerne mal sehen würde, sammelte Ideen und legte los. Konzept schreiben, Baupläne erstellen, Handwerker finden und den ehemaligen Fahrradladen anmieten. Und dann die Materialbesorgung und Requisiten anfertigen lassen: Monster-Quietscheentchen, selbst designte Cornflakes-Boxen, Tapeten und Teppiche, zwei Meter großen Teddy für die Kuschelecke, Magnumflasche Champagner für die Badenixenszene, eine Riesentorte zum Rausspringen, die rosa Barbiebox, Blümchenschaukel und echte Wölkchen für den Fotohimmel. Und natürlich brauchte sie Ringlichter, in die man Handys einspannen kann. So entstand ein Fotostudio mit unterschiedlichsten Szenerien, in dem sich jeder selbst fotografieren oder fotografieren lassen kann – auch von einem Fotografen. Den kann man mitbringen oder hinzubuchen.

Im Grundtarif zahlt ein Erwachsener 30 Euro, wenn man das Studio 90 Minuten nutzen möchte. Es gibt auch Gruppen- und Sondertarife. Für den Besuch bucht man vorher über die Homepage einen Zeitslot.

Das Glanzstück der Fotozonen öffnet sich hinter einer klappbaren Wand. Dort blickt man in die Unendlichkeit. Ein etwa vier mal vier mal vier Meter großer Raum ist an allen Wänden, der Decke und dem Boden komplett mit Spiegeln belegt. Ein Schritt nach vorne und man hat das Gefühl, in eine endlos tiefe Schlucht zu treten. Mittendrin, bei geschlossener Tür vervielfältigt man sich selbst unzählige Male – ein atemberaubender optischer Eindruck, der durch die farbwechselnden Lichterketten zusätzlich verstärkt wird, die wirken, als umgäben sie einen millionenfach.

Sweet-Pics -Museum, Deutschherrnufer 31, geöffnet freitags, samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr; Internet: sweetpics.de