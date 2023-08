Mousonturm Frankfurt stellt Programm für die neue Saison vor

Maskenspiel mit Gob Squad. David Baltzer © David Baltzer/Mousonturm

Zwanglose Jam-Sessions, Performances, Partys und ein „Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ finden sich in der Spielzeit 2023/24

Mit der Performance „Super Night Shot“ eröffnet das englisch-deutsche Theaterkollektiv „Gob Squad“ am kommenden Donnerstag, 7. September, die neue Spielzeit des Künstler:innenhauses Mousonturm. Dabei werden Frankfurt und vor allem die Frankfurter:innen im Mittelpunkt der Aufführung stehen.

„Ausgerüstet eigentlich nur mit unseren Kameras und blindem Vertrauen“, so Johanna Freiburg von Gob Squad, zieht ein vierköpfiges Team eine Stunde vor Beginn der Aufführung durch die Straßen der Stadt. Vor Ort versuchen sie, zufällige Momente der Nähe, Emotion und Leidenschaft festzuhalten, die sonst nie ihren Weg ins Theater gefunden hätten. Ab 20 Uhr werden die unvorhersehbaren Videos im Theatersaal des Mousonturms gemeinsam mit den Zuschauern und Zuschauerinnen gesichtet.

Für das Publikum beginnt der Eröffnungstag allerdings schon um 18.30 Uhr mit einem Empfang. Im Anschluss an die Aufführung feiert der Mousonturm eine Aftershowparty mit Musik von „knowsum“ und „outernational.lunki“. Am Freitag, 8. September, wird die Aufführung „Super Night Shot“ wiederholt – mit komplett neuen Bildern.

Bereits vor dem offiziellen Beginn laden „Cipher Dojo & Friends“ zum „Random Circles“-Festival im Mousonturm und im Zoo-Gesellschaftshaus am Alfred-Brehm-Platz 16 ein. Von Donnerstag, 31. August, bis Sonntag, 3. September, werden dort Workshops, Wettkämpfe und Jam-Sessions in einem zwanglosen Zusammenspiel von Musikern und Tänzer:innen stattfinden. Urbaner Tanz wird vertreten sein, aber auch eine Mischung aus Ballett und zeitgenössischem Tanz.

Beim „Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ gibt es am Samstag, 16. September, 19 Uhr, im „Frankfurt LAB“ in der Schmidtstraße 12 im Gallus die Möglichkeit, unter dem Motto „Follow the Money“ mit knapp 90 Expertinnen über Geld zu sprechen. Dabei geht es unter anderem um die Macht und Wirkung von Geld im Großen und im Kleinen, im privaten und staatlichen Zusammenhang, aber auch um Kryptowährungen und voranschreitende Ökonomisierung.

Die Performance-Künstlerin Hannah Hurtzig erfand vor rund 20 Jahren diesen „Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ als Ort der Wissensvermittlung, Archiv und Lesesaal, Börse und Beratungsstelle zugleich. Wer dort ein Gespräch führen möchte, kann es an Ort und Stelle für einen Euro buchen. Die Gespräche lassen sich aber auch über acht Kanäle des Marktradios verfolgen.

Im Künstler:innenhaus Mousonturm wird nicht erst in dieser Schauspielsaison großen Wert auf Barrierefreiheit und Inklusion gelegt. Neben baulichen Anpassungen wie die Einrichtung eines Leitsystems für blinde und sehbehinderte Personen, die das gesamte Gebäude für alle zugänglich machen, wird es in der kommenden Spielzeit auch regelmäßig Produktionen von Künstler:innen mit Behinderung geben.

Das komplette Programm für die Spielzeit 2023/24 finden Sie unter www.mousonturm.de/events/