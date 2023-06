J.P.-Morgan-Lauf in Frankfurt: 73 Minuten bis zum Start

Firmenlauf

Von Florian Leclerc schließen

Beim J.P.-Morgan-Lauf mitmachen und dabei etwas lernen: Erlebnisse beim Firmenlauf.

Es gibt Dinge, die muss man als Lokalreporter erlebt haben. Sich mit CDU-Chef Uwe Becker ein Hochhaus hinabseilen lassen. Oder mit Volker Stein von der FDP durch die Kanalisation waten. Wenn das nicht geklappt, weil man vielleicht nicht schnell genug die Hand gehoben hatte, dann eben mitlaufen beim großen Firmenlauf, auf 5,6 Kilometern mitten durch Frankfurt.

An der Alten Oper trifft sich die Mediengruppe Frankfurt, deren Mitarbeitende erstmals 1997 beim Firmenlauf dabei gewesen seien, erinnert sich eine Teilnehmerin. Die 30 Läufer:innen der Mediengruppe machen aber nur einen kleinen Teil der 55 000 Menschen aus, die sich in ihren roten, grünen, weißen oder schwarzen Trikots von der Alten Oper durch die Wallanlage zu den beiden Starts bewegen. Bewegen heißt, ein paar Schritte gehen, warten, wieder ein paar Schritte gehen. Als der Startschuss um 19 Uhr ertönt, dauert es weitere 73 Minuten, bis die Mediengruppe sich auf den Weg zum Ziel machen kann. Bis dahin erfährt man von der Kollegin der Gießener Allgemeinen, dass es auch in Gießen einen Verkehrsversuch gibt, um den Autoverkehr zu reduzieren. Der Anlagenring mitten durch die Stadt wird für Autos zur Einbahnstraße. Auf den inneren Spuren sind dann nur noch Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs. Das sorge für gehörigen Gegenwind, weiß die Kollegin, und man fühlt sich an den Mainkai in Frankfurt erinnert, der in diesem Sommer auch wieder gesperrt werden soll. Von Kolleginnen aus der Messe-Abteilung erfährt man noch einiges über die Messen, die in Vorbereitung sind - aber dann ist die Gruppe auch schon am Start.

Der Lauf geht los. Die Eschersheimer Landstraße hinauf, den Reuterweg hinab. Menschen feiern die Läufer:innen vom Straßenrand aus an. Kinder klatschen die Läufer:innen ab. Manche gehen ganz gemütlich bis zum Ziel. Andere kurven an Langsameren vorbei. Dieser Autor kommt nach 31 Minuten. Nicht so schnell wie Schnellsten. Dafür exakt auf den Punkt fürs Runner’s High.