Mord nach Vergewaltigung

Von: Stefan Behr

Prozess gegen Mann, der Obdachlose im Ostend getötet haben soll

Vor dem Landgericht hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen einen 39 Jahre alten Mann begonnen, dem Vergewaltigung und Verdeckungsmord vorgeworfen werden. Er soll im Dezember 2021 eine 40 Jahre alte Wohnitzlose, die in einem verlassenen Wohnwagen auf einer Brachfläche nahe dem Ostbahnhof hauste, vergewaltigt und dann erschlagen haben, um die Tat zu vertuschen. Laut Anklage schlug er „mit einem stumpfen Gegenstand mindestens 27-mal auf den Kopf“ der Frau ein, die an einem offenen Schädel-Hirn-Trauma starb.

Erst im Januar 2022 war die Leiche zufällig von einem Passanten entdeckt worden. An ihr fand sich DNA des jetzt angeklagten, mehrfach vorbestraften Mannes. Der ebenfalls Obdachlose wurde dann Mitte Februar in einer Unterkunft festgenommen.

Weitehin unklar ist, ob oder in welchem Verhältnis der Mann zu der ehemaligen Krankenschwester gestanden hatte, die laut Polizei „kurz zuvor aufgrund einer psychischen Erkrankung unverschuldet in die Obdachlosigkeit abgerutscht“ war. In den ersten Vernehmungen hatte der Mann die Tötung zugegeben, eine Vergewaltigung allerdings geleugnet - und gesagt, dass er am Tattag betrunken gewesen sei.

Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklage veresen. Zudem kündigte die Verteidigung an, dass ihr Mandant entgegen früherer Ankündigung sich nun doch nicht zu den Vorwürfen äußern und stattdessen von seinem Schweigerecht Gebrauch machen werde.

Es ist allerdings noch genug Zeit, diese Einstellung zu überdenken. Bislang hat die Große Strafkammer acht Verhandlungstage bis Ende Mai angesetzt. Die Hinterbliebenen der Frau treten in dem Prozess als Nebenkläger auf - zumindest in Person ihres Anwalts. Ob die im Ausland lebnende Familie bei dem Prozess auftreten wird, ist noch unklar, aber eher unwahrscheinlich.

Bereits am kommenden Freitag ist der nächste Verhandlungstag. skb