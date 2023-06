Mode in Frankfurt: Deepika Khatri macht nachhaltige wie märchenhafte Mode

Von: Kathrin Rosendorff

Deepika Khatri trägt ein Kleid aus ihrer Barbiekollektion beim Interview. © Renate Hoyer

Deepika Khatri präsentiert ihre Kleider mit Stickereien bei der Frankfurt Fashion Lounge. Geboren und aufgewachsen ist sie in einer kleinen Gemeinde in Indien, wo sie das einzige Mädchen ist, das mehr als sechs Jahre Schulbildung machen darf.

Als Designerin Deepika Khatri vor kurzem bei einer Premiere des Filmfestivals in Cannes über den roten Teppich läuft und in die Kameras winkt, sieht sie in ihrem bodenlangen, teils bauchfreien, glitzernden schwarzen Kleid aus wie ein Hollywoodstar. „Eigentlich wollte ein Model mein Kleid tragen, aber sie hat sich dann doch spontan für einen bekannten Designer entschieden. Mein Mann sagte: ‚Dann trag es selbst. Promote deine eigene Marke.‘ Manchmal muss man einfach die Chance ergreifen und sich trauen“, sagt die 32-Jährige und lacht. Neben Mut, ihren Traum zu verfolgen, sei Netzwerken sehr wichtig in der Modewelt. So habe sie überhaupt die Einladung für die Filmpremiere erhalten. Dabei steht Khatri noch ziemlich am Anfang ihrer Karriere. Aber seit die gebürtige Inderin vor zwei Jahren mit ihrem Mann und ihrer gemeinsamen dreijährigen Tochter nach Frankfurt gezogen ist, ginge es in schnellen Schritten voran.

Als eine ihrer größten Unterstützerinnen in der Stadt bezeichnet sie Sevinc Yerli, die Initiatorin der Frankfurt Fashion Lounge. Von Freitagabend bis Dienstag präsentieren dort bei Modeschauen und im Showroom im Sofitel Hotel unweit der Alten Oper viele lokale Designer:innen ihre Kollektionen. „Es ist eine tolle Bühne auch für Nachwuchsdesignerinnen wie mich.“ Khatri zeigte dort bereits im Januar mit anderen Gewinner:innen des Fashion Designer Mentoring Programms Hessen 2022 ihre märchenhaften wie nachhaltigen Kleider. An diesem Samstagabend hat sie ihre eigene Modeschau im Hotel: „From Dusk till Dawn“. So heißt auch ihre neue Kollektion. „Was genau zu sehen sein wird, soll eine Überraschung bleiben.“

Khatri spricht beim Interview Englisch, ihr fehle noch das Selbstvertrauen, Deutsch zu sprechen. „Ich fliege morgen nach Indien und hole meine neue Kollektion ab. Ich hoffe, dass alles so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt sie elf Tage vor der Modenschau. Zu Hause in Frankfurt kreiert sie ihre Mode. Aber die Stickereien wie die Blumen auf dem Kleid ihrer Barbiekollektion, das sie an diesem Tag trägt, seien alles Handarbeiten aus ihrem Heimatland: „Die traditionellen, sehr aufwendigen Stickereien machen Frauen aus der kleinen Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Das Kleid selbst wird dort von Männern geschneidert“, betont sie.

„Ich arbeite auch mit Kunsthandwerker:innen aus der ganzen Welt zusammen, um umweltfreundliche Stoffe zu beschaffen, die im Handwebverfahren hergestellt werden.“ Allein die Stickerei auf einem Kleid dauerten bis zu drei Monate. Am liebsten und oft benutzt sie handgewebte „Chanderi Seide“. Ihre Kleider gibt es ab 450 Euro in ihrem Onlineshop zu kaufen. „Ich bin eine Vertreterin von Slow Fashion. Also Mode, die nicht massenproduziert wird, sondern lange hält. Wenn eine Frau bei mir ein Kleid kauft, kann das ihre Tochter, wenn sie erwachsen ist, weitertragen.“

Wie ist sie aber überhaupt in der Modewelt gelandet? „Schon als Mädchen war es mir wichtig, wie sich Stoffe anfühlen. Ich liebte die Stickereien auf dem Sari meiner Mutter. Ich begann mit eigenen Stickereien, die waren aber noch weit entfernt von perfekt.“ Sie lacht.

In einer kleinen Gemeinde mit nur 1000 Einwohner:innen, die Teil der Stadt Lucknow ist, wächst sie auf. Sie wusste früh, dass nicht die Ehe das Hauptziel ihres Lebens sollte. Ihre Cousinen wurden schon früh verheiratet. „Meine Eltern heirateten aber aus Liebe und brachen damit die Regeln der arrangieren Ehe, beide haben auch studiert. Bildung war ihnen wichtig. Das war mein Glück, denn ich war das einzige Mädchen in meiner Familie und in meiner kleinen Gemeinde, die mehr als sechs Jahre zur Schule gehen durfte.“

Frankfurt Fashion Lounge Zum sechsten Mal lädt die Frankfurt Fashion Lounge vom 30. Juni (Freitag) bis 4. Juli (Dienstag) regionale und nationale Designer:innen ein, ihre Mode zu präsentieren. Inspiriert von farbenfrohen Summer Festivals, erwarten die Gäste ein Pariser Flair im Sofitel, Opernplatz 16. Der Besuch der Showrooms , wo auch Designerin Deepika Khatri ihre Mode zeigt, am Samstag (12 bis 22 Uhr) ist kostenlos . Die Young Designer Runway Show und die Go Festival Runway Show der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode plus Panel (Montag, 3. Juli) kostet 19 Euro. rose Die Tickets für die Modeschauen von Quartier Frau Day and Night Runway Show (1. Juli, 18 Uhr), wo neun Labels aus Frankfurt und Deutschland faire Mode und Accessoires zeigen, und die Show von Deepika Khatri (20.30 Uhr) kosten jeweils 100 Euro. Tickets: www.frankfurtfashionlounge.de rose

Khatris Vater ist Regierungsbeamter, die Mutter Hausfrau. „Meine Onkel machten meinem Vater Druck: Du musst schnell einen Mann für sie finden. Aber mein Vater sah mehr in mir.“ Aber als sie ihm nach dem Schulabschluss sagt, dass sie Modedesignerin werden möchte, ist er dagegen: „Diese Modewelt ist zu anders von unserer Welt. Werde lieber Lehrerin oder Beamtin.“ Sie folgt zunächst dem Wunsch der Eltern und beginnt Wirtschaft, Psychologie und Englisch in Lucknow zu studieren

„Kurz vor meinem Bachelorabschluss sagte ich aber meinem Vater. ‚Das ist nicht mein Weg, Ich bin unglücklich.‘“ Ihr älterer Bruder unterstützt sie und sagt dem Vater: „Wenn sie die Aufnahmeprüfung am National Institute Of Fashion Technology (NIFT) in Bangalore besteht, lass es sie versuchen“. Sie besteht. Khatri macht ihren „Bachelor Of Knitwear Designing“ (Design für Strickwaren) und erhält dabei auch die Auszeichnung „Most Creative Knitwear Designer“.

Nach dem Abschluss beginnt sie, für internationale Marken wie Tally Weijl oder Dorothy Perkins zu arbeiten. Dann kommt ihr jetziger Mann in ihr Leben: Rajnism Songara, der in der gleichen Gemeinde wie sie aufgewachsen ist. Er ist auch beim Interview dabei, macht Fotos für Instagram. „Er unterstützt mich bei meinem Traum, noch kann ich von der Mode nicht leben. Er hat auch meine Website gebaut und kümmert sich um unsere Tochter, wenn ich wie jetzt nach Indien fliege.“ Khatris Bruder schlägt ihn seiner Schwester als Mann vor. „Mein Vater suchte zu der Zeit einen Mann für mich. Er sagte: ‚Du bist 28. Du hast genug gearbeitet. Du solltest endlich heiraten.‘ Und ich sagte: ‚Nein, ich bin glücklich mit meinem Job‘.“

Trotzdem beginnt sie Videocalls mit ihrem jetzigen Mann. Denn Songara arbeitet zu dem Zeitpunkt bereits in Deutschland in der IT-Branche: „Als er mich in Indien besuchte und ich sah wie groß er ist - er ist 1,78 Meter und ich nur 1,55 Meter klein-, sagte ich: ‚Also nein, wir wären ein komisches Paar‘.“ Dann aber verliebten sie sich trotz des Größenunterschieds. Sie heiraten in ihrem Heimatland, 2019 zieht Khatri zunächst nach Karlsruhe, 2020 wird ihre Tochter dort geboren, acht Monate später ziehen sie nach Frankfurt. „Mein Traum ist es, dass meine Mode hier in Läden verkauft wird und so bekannter wird.“ Und wo sieht sie sich in Zukunft? „Ich glaube fest daran, dass meine Kleider irgendwann auch von Hollywoodstars auf dem roten Teppich getragen werden.“

Die Kleider von Deepika Khatri gibt es auf ihrer Website zu kaufen: www.deeepikakhatri.com