Mobilität in Frankfurt: Die Großstadt muss sich neu erfinden

Von: Florian Leclerc

Teilen

Der Mainkai ist nur ein Beispiel für die Umverteilung von öffentlichem Raum, wenn auch ein breit diskutiertes. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Frankfurt wurde im vergangenen Jahrhundert autogerecht gebaut. Der Rückbau der autogerechten Stadt ist die Aufgabe in diesem Jahrhundert. Eine Analyse von Florian Leclerc.

Frankfurt, Stadt der Superlative. Größter deutscher Flughafen, meistbefahrenes Autobahnkreuz, Pendlerhauptstadt. Das ist die Ausgangslage, in der sich die Mainmetropole befindet. Viele Menschen in der Stadt sind damit nicht länger zufrieden.

D as zeigt sich nach Wahlen, wenn Parteien, die sich für eine Mobilitätswende aussprechen, mehr Stimmen erhalten als autofixierte Parteien. Es zeigt sich bei Umfragen. Etwa zum autofreien Mainkai oder den Radwegen auf der Friedberger Landstraße. In den Erhebungen ist die Mehrheit für diese Projekte.

Bis Sommer will die Stadt einen Masterplan Mobilität veröffentlichen. Bürgerinnen und Bürger sind an seiner Entwicklung beteiligt. Laut Zwischenstand sprechen sie sich mehrheitlich für einen Mobilitätswandel aus. „Umstieg“ statt „Effizienz“ lauten die Schlagworte.

Frankfurt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zur autogerechten Stadt gebaut. Deren Rückbau ist die Aufgabe im 21. Jahrhundert.

Verkehrssektor muss Kohlendioxid einsparen

Warum? Der Verkehrssektor ist durch den Ausstoß von Kohlendioxid ein Treiber des Klimawandels, der unsere Lebensgrundlagen zerstört. Autos, ob mit Verbrenner oder Batterie, haben einen vergleichsweise hohen Flächenverbrauch. Auf einen Kfz-Parkplatz passen etwa acht Fahrräder.

Städte wie Frankfurt sind vollgestellt mit Blech, was nicht schön ist und anderweitige Nutzungen verhindert. Wie kann der Rückbau der autogerechten Stadt gelingen? Mit mehreren Mitteln parallel. Eine zentrale Rolle kommt dem Schienenverkehr zu, der ausgebaut werden, preiswert und zuverlässig sein muss. Das 49-Euro-Ticket kann zum „Gamechanger“ werden, weil Bahnfahren für Pendler:innen günstiger wird als Autofahren.

Der Nahverkehr ist das Rückgrat der Mobilitätswende. R. OEser © Rolf Oeser

Zusätzliche Anreize zum Umsteigen sind Park-and-ride-Plätze im Umland, eine Mobilitätspauschale statt einer Kfz-Pendlerpauschale und eine City-Maut, die Autoverkehr bepreist. Sinnvoll wäre auch ein preiswertes Jahresticket im Fernverkehr.

Ein weiterer Schritt zum Mobilitätswandel ist die Parkraumbewirtschaftung. Der hessische Luftreinhalteplan schreibt Frankfurt bereits vor, alle Bewohnerparkzonen zu bewirtschaften. Dort braucht man dann einen Parkschein oder einen Bewohnerparkausweis. Der Bewohnerparkausweis kostet in Frankfurt künftig 120 Euro – so wie in Darmstadt und Wiesbaden.

Keine kostenlosen Parkplätze in der Innenstadt

Frankfurt will zudem weitere Bewohnerparkzonen schaffen. Von der Altstadt bis zum Alleenring soll es kein kostenloses Parken mehr geben. Über den Geldbeutel lässt sich so manche Gewohnheit ändern.

Ein weiterer Aspekt ist die Umverteilung des öffentlichen Raumes. Einfach gesagt: Wer sich umweltfreundlich bewegt, sollte in der Regel mehr Platz bekommen als Personen, die sich nicht umweltfreundlich bewegen. Das würde Mobilität gerechter und klimafreundlicher machen.

In der Innenstadt sollten weitere Zonen autofrei sein. In Barcelona heißen diese Zonen Superblocks. Für den Ausbau von Bürgersteigen, Schienen und Radwegen sollten Fahrspuren wegfallen. Bei der Umgestaltung des Straßenraums kann die Stadt Parkplätze reduzieren, Bäume pflanzen – und gleichzeitig Platz für Menschen mit Einschränkungen oder den Andienverkehr frei halten.

Eine Kampagne sollte Menschen aus dem Umland einladen, mit dem Bus oder dem Auto zur nächsten S-Bahn-Station zu fahren und so in die Stadt zu gelangen. Die Direktfahrt mit dem eigenen Auto kann die Stadt durch eine entsprechende Bepreisung weniger attraktiver machen.

Sie sieht Flächenumverteilung von oben aus - der Nibelungenplatz an der Friedberger Landstraße. Peter Jülich © Peter Jülich

Die Römer-Koalition hat sich vorgenommen, die tatsächlichen Kosten des Autoverkehrs zu ermitteln – eines von vielen Projekte im Koalitionsvertrag, die auf sich warten lassen. Studien dieser Art gibt es schon, obgleich nicht auf Frankfurt heruntergebrochen. Im nächsten Schritt wäre der Autoverkehr an den tatsächlichen Kosten, die momentan die Gesellschaft trägt, zu beteiligen. Den Rahmen dafür müsste der Bundestag schaffen.

Der Ausbau der Autobahnen 66 und 661 in Frankfurt konterkariert die Mobilitätswende allerdings. Die ausgebauten Autobahnen werden prognostiziert auf allen Hauptstraßen westlich von ihnen mehr Verkehr in die Stadt bringen. Entweder wird die Stadt vom Mehrverkehr überrollt. Das bedeutet Stau, Überschreitung der Schadstoffgrenzwerte, Fahrverbote. Oder der Bundestag und in der Folge der Hessische Landtag ermöglichen eine City-Maut, die Autofahrten in die Stadt hinein bepreist.

Der Bundestag ist gefragt

Möglich wären auch Park-and-ride-Parkplätze an den Anschlussstellen der Autobahnen. Die Autobahn-GmbH, die für den Mehrverkehr verantwortlich ist, sollte die Kosten dafür übernehmen. Dafür müsste die Planfeststellung geändert werden.

Beim Ausbau der A3 und A5 – diese Projekte sind im Bundesverkehrswegeplan enthalten – will die Stadtregierung ihre ablehnende Haltung bei den anstehenden Planfeststellungsverfahren zur Kenntnis bringen. Gleichwohl: Nur die Abgeordneten des Deutschen Bundestag können Bundesprojekte stoppen.

Artikel 20a des Grundgesetzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen wird in der Rechtsprechung bislang nicht als ausreichend angesehen, einen Stopp des Autobahnausbaus zu begründen.

Termine und die Serie Welche Themen sind entscheidend für die OB-Wahl am 5. März? Wir haben acht Politikfelder ausgemacht. Dabei stellen wir die Herausforderungen und die Herangehensweise der Kandidat:innen vor. Bereits erschienen ist der Klimaschutz (28. Januar). Heute geht es um die Verkehrspolitik. In den nächsten Wochen folgen: Sicherheit, Migration/Diversität, Kultur, Wohnungsbau, Soziales und Bildung. geo Zur OB-Wahl am 5. März sind rund 510 000 Frankfurter:innen aufgerufen. Der Termin für die Stichwahl ist der 26. März. Die Frankfurter Rundschau bietet mehrere Formate an, um die Kandidatinnen und Kandidaten der OB-Wahl näher kennenzulernen. Stadtgespräch: Die FR lädt für Mittwoch, 8. Februar, ins Haus am Dom (Domplatz 3). Von 19 Uhr diskutieren dort Manuela Rottmann, Uwe Becker, Mike Josef, Daniela Mehler-Würzbach und Yanki Pürsün. Die FR-Redakteur:innen Sandra Busch und Georg Leppert moderieren. Eintritt frei. OB-Talks: Zusammen mit dem Medienmanager Bernd Reisig (Stiftung „Helfen helfen“) lädt die FR vier Kandidat:innen zu Einzelgesprächen ins SAE Institute (Hanauer Landstraße 123a). Am 13. Februar kommt Uwe Becker, am 14. Februar Katharina Tanczos (Prof. Dr. Bembel /Die Partei), am 16. Februar Manuela Rottmann und am 17. Februar Mike Josef. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es für zehn Euro unter www.berndreisig.de – die Einnahmen gehen an die Bernd-Reisig-Stiftung. FR

Gegen den Autobahnausbau sprechen die steigenden Kosten. Laut Schätzung von 2017 sollte der Riederwaldtunnel 477 Millionen Euro kosten. Seitdem sind die Baukosten gestiegen. Mittlerweile dürfte die Summe bei 600 Millionen Euro liegen. Im Sommer will die Autobahn-GmbH eine neue Kostenberechnung herausgeben.

Die Neubaustrecke der A66 mit Riederwaldtunnel ist 2,2 Kilometer lang. Wenn das Projekt im Jahr 2031 fertig sein sollte, werden die Kosten noch höher sein. Kann jemand wollen, dass ein Kilometer Autobahn 300 Millionen Euro oder mehr kostet? Wäre das Geld nicht besser im Klimaschutz investiert?

Acht Stunden ohne Flüge in der Nacht

Es geht aber nicht nur um die A66 und A661 in Frankfurt. Es geht um alle Autobahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan. Der Bundestag sollte den Bundesverkehrswegeplan unter der Prämisse des Klimaschutzes komplett überarbeiten.

Nicht nur beim Autobahnausbau ist Frankfurt auf Bundes- oder Landtag angewiesen. Beim Frankfurter Flughafen wäre ein achtstündiges Nachtflugverbot nötig. Dafür braucht es eine Gesetzgebung, die Gesundheitsschutz und Nachtruhe gegenüber wirtschaftlichen Interessen wie dem Aktiengesetz priorisiert. Die Verlagerung der innerdeutschen Flüge auf die Bahn kommt ebenfalls nicht von alleine. Hier muss der Bundestag tätig werden.

Es ist Zeit, die alten Superlative über Bord zu werfen. Wie wäre es denn, ganz bescheiden, ohne Superlative, mit Stadt der Klimawende? Stadt der Mobilitätswende? Und, da wir schon mal dabei sind: Stadt der Bauwende.