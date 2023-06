Mobbing bei der Polizei Frankfurt: Das nächste Problem

Von: Hanning Voigts

Protest während des Lübcke-Prozesses: Das Image der Polizei ist ramponiert. Foto: dpa © dpa

Die Frankfurter Polizei kommt nicht zur Ruhe. Jetzt geht es um Mobbing im Ersten Revier. Für die Uniformierten ist das ein großes Problem. Der Kommentar.

Und wieder geht es um das Erste Revier. Die mittlerweile berühmt-berüchtigte Innenstadtwache, tief verstrickt in den Skandal um rechtsextreme Polizeichatgruppen und die Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0, fällt erneut unangenehm auf.

Diesmal soll dort ein Polizist von den eigenen Kolleg:innen so massiv gemobbt worden sein, dass das Problem nur noch mit Versetzungen zu lösen war – und sogar Straftaten im Raum stehen.

Frankfurt: So ist der Ruf nicht wieder herzustellen

Selbstverständlich ist nicht geklärt, was an den Vorwürfen dran ist. Wie immer gilt die Unschuldsvermutung. Es ist auch nicht klar, ob der Fall etwas mit Rassismus zu tun hat. Vorstellbar ist das allerdings, immerhin hat das mutmaßliche Mobbingopfer einen arabischen Vornamen und das Revier eine entsprechende Vorgeschichte.

Für die Frankfurter Polizei ist der erneute Wirbel in jedem Fall ein Problem. Schon wieder ein Vorfall, der sie mit Fehlverhalten und Strafermittlungen in Verbindung bringt. Der ramponierte Ruf der Uniformierten ist so nicht zu verbessern, auch wenn das durch neue Leitbilder, Reformen und Fehlerkultur schon seit Jahren versucht wird. (Hanning Voigts)

