Mitbegründerin der Aktionsgemeinschaft Westend

Von: Oliver Teutsch

Die Frankfurter Stadtteilpolitikerin Odina Bott wäre heute 100 Jahre alt geworden.

Die Frage, wie das Westend heute aussähe, wenn es Odina Bott nicht gegeben hätte, ist hypothetisch. Fest steht, die Frau, die 1969 die Aktionsgemeinschaft Westend (AGW)mitbegründete, wäre am heutigen Donnerstag 100 Jahre alt geworden. 1960 kam die gebürtige Berlinerin nach Frankfurt und zog mit ihrem Mann in den Kettenhofweg 83. Zu diesem Zeitpunkt folgte Frankfurt dem städtebaulichen Leitbild „Urbanität durch Verdichtung“, was dem Spekulantentum im Westend Tür und Tor öffnete.

1968 erhält die Genossenschaftliche Zentralbank vom Magistrat die Erlaubnis, am Rande des Rothschildparks ein Bürohochhaus zu bauen. Dafür müssen Bäume im Park gefällt werden. Bott und der Architekt Otto Fresenius trommeln rund 30 Leute zusammen, die im April 1969 die AGW gründen. Sie gilt heute als die älteste Bürgerinitiative der Bundesrepublik und wird für ihr Engagement bereits 1973 mit dem Theodor-Heuss-Preis geehrt.

Welchen Anteil die AGW daran hatte, dass die Stadt ihre städtebauliche Fehlentscheidung bald versuchte zu revidieren, ist spekulativ. Bott selbst schrieb 1988 in einem Aufsatz: „Das Bürgerbündnis schreckte auf.“ Ohne die studentischen Hausbesetzungen ab Spätsommer 197o aber hätte es kein so großes bundesweites Echo gegeben, gibt Bott zu bedenken.

Fest steht, dass drei Jahre nach Gründung der AGW die Stadt das Amt für Wohnungswesen, das Denkmalschutzamt und die Ortsbeiräte aus der Taufe hebt. Dem so geschaffenen Ortsbeirat 2 gehört Bott für die SPD von 1972 bis 1992 an.

Botts Waffe war ihre scharfe Zunge, die in der Stadtpolitik gefürchtet war. Als Odina Bott 1992 den Ortsbeirat 2 verlässt, ruft sie der Runde zu: “Fürchtet euch ruhig weiter vor mir!“ 1997 schreibt sie über die zwei Jahre zuvor gewählte Oberbürgermeisterin Petra Roth: „Es ist eine schöne Frau, ich bewundere sie. Aber sie ist eine typische Perlenkettendame und mit diesem Amt völlig überfordert.“

Am 26. Mai 2000 stirbt Odina Bott im Alter von 77 Jahren. Gut ein Jahr später erhält der Platz nahe der U-Bahnstation Westend ihren Namen.