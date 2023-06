Mit Sonnensegeln und Grün gegen Hitze in Frankfurt

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

Gegen Hitze: Mobiles grünes Zimmer auf dem Rathenauplatz. Oeser © Rolf Oeser

Die Stadtverordneten suchen nach Konzepten zum Umgang mit dem Klimawandel.

Hitze wird eine immer größere Herausforderung in Großstädten. Dabei komme der Stadtplanung eine ganz zentrale Bedeutung zu, sagte Volt-Stadtverordnete Elisa Grote am Donnerstag im Stadtparlament. Doch zu viele Plätze seien noch versiegelt, in Frankfurt noch nicht alle hitzeresilienten Mittel ausgeschöpft. In Wien etwa gebe es ein Netz an Trinkbrunnen und Verneblern in der Stadt.

Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) verwies auf die seit 2023 geltende Freiraumsatzung, die „verbindliche Anforderungen an die klimaangepasste Gestaltung von Freiflächen und Gebäuden“ stelle. Darunter fielen auch etwa Vorgaben zu hellen und versickerungsfähigen Straßen und zur Verschattung durch Bäume und technische Systeme wie Sonnensegel. „Doch naturbasierte Verschattung hat immer Vorrang.“ Eine Installation von Verneblern lasse sich auf Privatgrundstücken nicht vorschreiben. „Die Stadt aber kann Geräte zur Erzeugung von Verdunstungskälte im öffentlichen Bereich aufstellen.“

Spielplätze ohne Schatten

Monika Christann (Linke) fehlte das klare Bekenntnis des Magistrats, Spielplätze ausreichend mit Sonnensegeln auszustatten, „damit sich die Kinder beim Rutschen den Po nicht verbrennen“. 700 Spielplätze und Bewegungsplätze für Ältere gibt es in der Stadt, „wir sind uns der Herausforderung bewusst“, sagte Heilig. Aus personellen Gründen komme man aber nicht in der Geschwindigkeit nach, in der Verschattung eingefordert werde. „Wir machen das nach und nach.“

Am späten Donnerstagabend befasste sich die Stadtverordnetenversammlung ein weiteres Mal mit den Folgen des Klimawandels. Die CDU forderte in einem Antrag, die Trinkwasser-Versorgung in Frankfurt sicherzustellen.

Debatte über Trinkwasser

Unter anderem forderte die CDU, bestehende Wasserwerke zu sanieren. Zudem sollen weitere Aufbereitungsanlagen geschaffen werden. Die Leitungen müssten dringend saniert werden, sagte der christdemokratische Stadtverordnete Martin-Benedikt Schäfer. Ein beträchtlicher Teil des Trinkwassers falle porösen Rohren zum Opfer. Außerdem sollte für die Bewässerung von Bäumen und Grünflächen vermehrt Wasser aus dem Main genutzt werden.

Eine Mehrheit bekam der Antrag der CDU indes nicht – obwohl man sich im Römer über die Notwendigkeit von Trinkwasserschutz einig schien. Allerdings gebe es dafür das Wasserkonzept des Magistrats, das bis 2030 umgesetzt werden soll, wie Thomas Schlimme (Grüne) anführte. Es enthalte die Maßnahmen, die die CDU fordere, und sei wesentlich umfangreicher als der Antrag der Christdemokraten.

Schlimme nannte es „dreist“, dass die CDU Punkte aus dem Konzept abgeschrieben habe. „Hätten Sie als CDU etwas gegen den Klimawandel unternommen, wären Sie jetzt glaubwürdiger“, sagte der Grüne. Anna Pause (SPD) nannte den CDU-Antrag eine „Auflistung längst bekannter Maßnahmen“. Konzepte zur Umsetzung und zur Finanzierung fehlten komplett.