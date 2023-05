Mit Max Beckmann in Frankfurt an der Bar

Kunst in Frankfurt

Von Anja Laud schließen

Die Künstlerin Chunqing Huang zeigt in Frankfurt Arbeiten im traditionsreichen Luxushotel Frankfurter Hof/ Darunter ist ein Porträt Max Beckmanns, der dort gerne Champagner trank.

Max Beckmann ging gerne auf ein Glas Champagner in den Frankfurter Hof. Das berühmte „Selbstbildnis mit Sektglas“, seit 2020 im Besitz des Städel, zeigt ihn wahrscheinlich an der Bar des Hauses. Das traditionsreiche Luxushotel am Kaiserplatz in Frankfurt lässt seine Verbindungen zu hochkarätiger Kunst und ihren Künstler:innen wieder aufleben. In einer Ausstellung sind dort bis Ende November Gemälde und Fotoarbeiten der Frankfurter Künstlerin Chunqing Huang zu sehen, darunter ein abstraktes Porträt Max Beckmanns, das ihren ganz eigenen Blick auf den berühmten Maler-Kollegen und sein Werk offenbart.

„Coming Home“ lautet der Titel der Ausstellung im Steigenberger Icon Hotel, die Chunqing Huang gemeinsam mit Matthias Ulrich, Kurator an der Schirn, entwickelt hat. 22 Gemälde und neun Fotoarbeiten der 1974 in Heze in der ostchinesischen Provinz Shandong geborenen Künstlerin sind im Erdgeschoss in der Autorenbar und in angrenzenden Salons zu sehen. Der Ausstellungstitel nimmt Bezug auf Chunqing Huangs eigene Geschichte und die von Max Beckmann. „Für uns beide ist Frankfurt zur zweiten Heimat geworden“, sagt sie.

Die Künstlerin kam im Jahr 2000 nach Deutschland, nachdem sie in Beijing an der renommierten Zentralen Akademie der Bildenden Künste (CAFA) ihr Studium abgeschlossen und als erste Chinesin eine Zulassung zur Städelschule erhalten hatte. Dort war sie Meisterschülerin des österreichischen Malers und Aktionskünstlers Hermann Nitsch. Max Beckmann, traumatisiert von seinen Erlebnissen als Sanitätshelfer im Ersten Weltkrieg, kam im Oktober 1915 nach Frankfurt. Eigentlich wollte er nur ein paar Tage bleiben. Er blieb schließlich 17 Jahre. 1933, als nach der Ideologie der Nationalsozialisten „entarteter Künstler“, verlor er die Leitung der Meisterklasse an der damaligen Kunstgewerbeschule Städel und musste Frankfurt verlassen.

Mit der Entscheidung, ihre Bilder in einem Hotel, einem „Lebensort“, wie sie sagt, zu zeigen, will Chunqing Huang für sich neue Ausstellungsorte jenseits von Museen und Galerien erschließen und damit zugleich die Hemmschwelle für Menschen senken, die sich zwar für Kunst interessieren, aber den Weg in Kulturinstitutionen eher scheuen. Abstriche an der Professionalität dürfe es dabei aber nicht geben, sagt sie und verweist auf die Zusammenarbeit mit Schirn-Kurator Matthias Ulrich.

Die Ausstellung der deutsch-chinesischen Künstlerin im Frankfurter Hof eröffnet die neue Steigenberger Ausstellungsreihe „Iconic Art“, zu deren Vernissage auch Oberbürgermeister Mike Josef kam. „Iconic“, weil die Schau nur in den sechs „Steigenberger Icons“ zu sehen sein wird. Es seien Häuser, die sich durch ihren Qualitätsanspruch, ihre Lage und ihren besonderen geschichtlichen Hintergrund auszeichneten und deshalb auch den Anspruch hätten, keine „Hotel-Kunst“, sondern hochkarätige Werke zeigen zu wollen“, sagt Sebastian Knust, Marketing-Manager des Hotels. Kunst und Kultur gehörten zur bald 150-jährigen Geschichte des 1876 eröffneten Frankfurter Hofs. Besonders erfreue ihn, dass Max Beckmann dort so etwas wie ein zweites „Coming Home“ erlebe.

Chunqing Huangs abstraktes Porträt des Künstlers hängt in der Autorenbar, da wo Max Beckmann häufig zu Gast war, um seiner Vorliebe für Champagner zu frönen, der Legende nach vor allem dann, wenn er eines seiner Bilder verkauft hatte. Daneben steht in einer Vitrine gut beleuchtet ein Buch mit dem Titel „Das Hotel“, von Beckmann geschrieben. Er war nicht nur Maler, er verfasste auch. allerdings nicht besonders erfolgreich, ein Theaterstück, in dem er sich als Hoteldirektor eines Schweizer Hotels quasi selbst porträtierte. Chunqing Huang erwarb das Buch antiquarisch. „Ich haben sogar noch alte Theaterkarten darin gefunden“, erzählt sie.

Auf einen Blick Die Ausstellung „Coming Home“ der Frankfurter Künstlerin Chunqing Huang ist bis Sonntag, 26. November, im Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, in Frankfurt zu sehen. Sie ist die erste der Steigenberger Ausstellungsreihe „Iconic Art“ Chunqing Huang , 1974 in China geboren, studierte zunächst an der Zentralen Akademie der Bildenden Künste in Peking, danach an der Städelschule in Frankfurt. Sie war Meisterschülerin bei Hermann Nitsch. Zuletzt war ihre Werkserie „Painter’s Portrait“ 2021 in einer institutionellen Doppelschau in der Kunsthalle Wiesbaden und im Museum Wiesbaden sowie 2022 in einer Galerieausstellung in Berlin zu sehen. lad

Die Künstlerin, die ihr Atelier vis-à-vis des Museums für Moderne Kunst hat, arbeitet in gegenständlicher oder abstrakter Malerei, oft in Zyklen wie „Swimming“, der großen Serie schwimmender Menschen, mit der sie bekannt wurde. Das Porträt von Max Beckmann gehört zu einer 2016 begonnenen Werkreihe, die als „Painter’s Portrait“ betitelt ist. Chunqing Huang verfolgt dabei einen ungewöhnlichen Ansatz. Sie zeigt nicht, wie bei Porträts üblich, die Gesichter der berühmten Maler:innen, sondern verwandelt Assoziationen zu deren Schaffen in freie Interpretationen auf einer Leinwandgröße von 40 mal 30 Zentimetern. Sie sind somit Bilder über andere Bilder.

100 „Painter’s Portrait“ sollen es einmal werden. 47 waren 2021 in einer Doppelschau in der Kunsthalle Wiesbaden und im Museum Wiesbaden zu sehen, eine weitere Auswahl im vergangenen Jahr in einer Galerieausstellung in Berlin. Die Porträts, die die Künstlerin im Frankfurter Hof ausstellt, etwa das der Expressionistin Paula Modersohn-Becker und des Gegenwartskünstlers Jeff Koons, sind neu entstanden.

„Wandering in Absolute _Freedom“, Wandern in absoluter Freiheit, lautet der Titel einer weiteren Serie, aus der sie auch Bilder im Frankfurter Hof zeigt. Freiheit sei für sie als Deutsch-Chinesin und Künstlerin ein wichtiges Thema, sagt sie. Seminare an der Goethe-Universität, die sich unter anderem mit Zhuangzi beschäftigten, hätten sie inspiriert. Der chinesische Philosoph empfiehlt, der Natur zu folgen, um sorgenfrei und in Übereinstimmung mit sich selbst agieren zu können. Sein Konzept der Unbeschwertheit und Freiheit sucht Chunqing Huang in den Bildern dieser Reihe umzusetzen. Es gibt bei ihnen kein definiertes Oben oder Unten und keine Zentralperspektive. Es geht ihr um Malerei um der Malerei willen.

Auch zum Fotoapparat greift die Künstlerin. „City Life“ ist der Titel einer weiteren Serie, aus der Bilder zu sehen sind. Sie fängt darin Straßenszenen ein und verfremdet die Fotos, ohne sie mit dem Computer zu bearbeiten, anschließend so, dass sie wie Gemälde wirken.

Sebastian Knust lädt alle, die sich für Kunst interessieren, zur Ausstellung ein. Es sei ein besonderer Kunstgenuss, sie in den Räumen des Frankfurter Hofs zu sehen. Vielleicht bei einem Glas Champagner, wie es wohl Max Beckmann getan hätte.

+ Chunqing Huang vor ihrem abstrakten Porträt von Max Beckmann (rechts hinten). © Monika Müller

+ Stiller Kunstgenuss in einem der Salons. © Monika Müller

+ „Begegnung“, ein Bild aus der Reihe „Wandering in Absolute Freedom“, © Monika Müller