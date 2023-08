Mit dem Rad aus Frankfurt zur IAA nach München

Die Radelnden demonstrieren nicht nur in Frankfurt, sondern fahren weiter nach Bayern. © christoph boeckheler*

„Ohne Kerosin nach Bayern“ demonstriert vor dem Römer für sozial gerechte Verkehrswende. Von Fabian Kolbeck.

Rund 40 Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative „Ohne Kerosin nach Bayern“ (OKNB) sind am Mittwoch gegen 12 Uhr auf den Römerberg gerollt. Ihr Ziel: die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München. Einige von ihnen sind seit über einer Woche unterwegs, ihr Weg auf dem Fahrrad begann in Lübeck.

Bei der IAA wollen sie gemeinsam mit anderen Gruppen, die ihre Protestreise zum Beispiel in Leipzig oder Tübingen starteten, gegen ein vermeintliches Greenwashing der Autoindustrie protestieren. Unter Greenwashing versteht man den Versuch, sich einen „grünen Anstrich“ zu verpassen, indem ein Unternehmen sich beispielsweise umweltfreundlicher darstellt, als es in der Realität ist.

Nach einer kurzen Verschnaufpause begann die Kundgebung, zu der weitere Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Raum Frankfurt stießen. „Die Aktionsform, mit Fahrrädern auf Straßen zu fahren, auf denen sonst nur Autos fahren, schafft ein ganz neues Bewusstsein dafür, dass die Straßen eigentlich uns allen gehören“, hofft Noah Finke, Pressesprecherin von OKNB. Sie selbst sei bereits zum dritten Mal bei einer solchen Demonstration dabei und freue sich darauf, auf dem Weg nach München den Protest auch in kleine Orte zu bringen. „Wir positionieren uns klar gegen die Dominanz des Autos und der Autolobby und für eine zukunftsfähige, nachhaltige Mobilität“, sagt Finke. Ihre Initiative fordert klimagerechte Mobilität und einen politischen Wandel, in dem Gesetze für saubere, günstige, gesunde, klimaneutrale und für alle zugängliche Fortbewegung sofort umgesetzt würden.

OKNB arbeitet häufig mit lokalen Gruppen zusammen. Auch die Frankfurter Bürgerinitiative „Es ist zu laut“ ist vor Ort am Römerberg. Hauptforderung der Initiative ist der sofortige Stopp des geplanten Ausbaus der A5. „Es ist ja klar, dass die Verkehrswende im Zeichen eines entschlossenen ,Weiter so‘ der Bundesregierung steht; damit muss Schluss sein“, ermahnt Hans Christoph Stoodt, Mitglied der Frankfurter Bürgerinitiative. Um den von der Autobahn ausgehenden Lärm direkt und effektiv abmildern zu können, fordert „Es ist zu laut“ den sofortigen Bau von Lärmschutzwänden, die Verwendung von sogenanntem Flüsterasphalt und ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen im Stadtgebiet.

Gemeinsam zu protestieren, sei ein logischer Schritt gewesen, so Stoodt. „Wir sind hier keine Lokalpatrioten; wir kämpfen für dieselben Sachen, nämlich gegen die Klimakrise und für eine sozial gerechte Verkehrswende.“