4,5 Millionen Euro für den Frankfurter Stadtwald

Von: Georg Leppert

Teilen

Der Stadtwald wird sich durch den Klimawandel verändern. © Rolf Oeser

Stadt Frankfurt investiert in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung – und ins eigene Personal.

Auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen sich die Budgetreste aus dem Jahr 2022, die die Koalition im Römer nun neu verteilt hat. Profitieren werden alle Dezernate. Wir geben einen Überblick, was außer dem Zuschuss für Energiekosten in Frankfurt geplant ist.

Klimaschutz: 4,5 Millionen Euro gibt die Koalition für den Stadtwald aus. „Hitze und Trockenheit haben ihm sehr zugesetzt“, sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Mittwoch. Einen Teil des Geldes verwendet sie, um die Verkehrssicherungspflicht der Stadt zu erfüllen. Damit etwa Spaziergänger:innen nicht plötzlich von abstürzenden Ästen getroffen werden, müssen die Bäume regelmäßig gepflegt werden.

Klar ist aber, dass sich der 6000 Hektar große Stadtwald durch den Klimawandel verändern wird. Von Buchen, Eichen und Kiefern wird man sich in Frankfurt verabschieden müssen. Dafür haben sich bereits jetzt invasive Arten breitgemacht, die die Stadt mit dem nun bewilligten Geld entfernen lassen wird. Dafür sollen Bäume gepflanzt werden, die den veränderten klimatischen Bedingungen standhalten können.

Bildung: Die Jugendhilfe an Schulen soll ausgebaut werden. Künftig soll jede Grundschule eine halbe Stelle bekommen. An sämtlichen kooperativen Gesamtschulen sowie an neun Gymnasien sollen je zwei Stellen geschaffen werden, wie Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) erklärte. Die Kosten belaufen sich auf zweieinhalb Millionen Euro. Eine Million Euro geht an die Volkshochschule. Ein neuer Bildungsstandort zum Umgang mit Medien ist in der Nordweststadt geplant. Die IT-Unterstützung für Schulen wird ausgebaut.

Bahnhofsviertel: Für soziale Projekte und für mehr Sauberkeit in dem Stadtteil sind fünf Millionen Euro vorgesehen. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sprach von einem „ersten Schritt“, um die Zustände im Viertel zu verbessern.

Digitalisierung: Die Stadtverwaltung soll digitaler werden. Dieses von der zuständigen Dezernentin Eileen O’Sullivan formulierte Ziel ist nicht neu. Nun hat die Politikerin von Volt aber mehr Geld zur Verfügung. Rund 17,5 Millionen Euro aus den Budgetresten gehen in die Digitalisierung. Allerdings nicht alles in die „Transformation der Verwaltung“, wie O’Sullivan erklärte. Allein sechs Millionen Euro sind für die IT-Sicherheit vorgesehen.

Wirtschaft: Geldsegen auch für die Wirtschaftsförderung. Sie erhält sechs Millionen Euro aus dem Sondertopf. Zudem gibt es vier Millionen Euro, um Kongresse und Messe nach Frankfurt zu holen und sie hier zu halten. Das Geld sei gut angelegt, betonte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). So ließen Kongressteilnehmer:innen pro Kopf rund 600 Euro in der Stadt.

Feste: Anderthalb Millionen Euro sind für die Zukunft von Festen in Frankfurt vorgesehen. Zuletzt hatten mehrere Veranstalter von finanziellen Problemen berichtet, das Fest auf der Schweizer Straße wurde sogar abgesagt.

Kultur: Damit die Städtischen Bühnen auf deutlich gestiegene Kosten für Personal und Energie reagieren können, gibt die Stadt zwölf Millionen Euro. Drei Millionen gibt es für freie Kultureinrichtungen.

Personal: Der Krankenstand in der Stadtverwaltung soll um mindestens fünf Prozent sinken. Dieses Ziel gibt der zuständige Dezernent Bastian Bergerhoff (Grüne) aus. Für das Personalmanagement sind 5,2 Millionen Euro vorgesehen – unter anderem für Projekte, die der Gesundheit der Beschäftigten dienen sollen.