Deutlich mehr Mieterhöhungen in Frankfurt – ABG-Schreiben gibt Rätsel auf

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Es gibt auch deutlich mehr Klagen von Vermietern am Amtsgericht. Der Mieterschutzverein rüffelt die städtische Wohnbaugesellschaft ABG wegen Intransparenz.

Frankfurt – Das Amtsgericht Frankfurt muss sich derzeit mit deutlich mehr Klagen zu Mieterhöhungen beschäftigen als üblich. Es sei „auffällig, dass in diesem Sommer eine signifikant höhere Zahl an Mieterhöhungsklagen eingeht“, sagte Karl-Stefan Konow, einer der für Mietstreitigkeiten zuständigen Richter am Amtsgericht der FR. Entsprechende Klagen können Vermieter:innen einreichen, wenn die Mietparteien einer Mieterhöhung nicht in der gesetzten Frist zustimmen.

Warum vor allem im zweiten Quartal deutlich mehr dieser Klagen eingingen, kann sich Konow nicht recht erklären. Ein Zusammenhang mit dem Ende der Pandemie, nach der größere Wohnungsbaugesellschaften jetzt womöglich ausgesetzte Mieterhöhungen geltend machten, könne man nicht ausschließen, sei aber „nicht zwingend“.

Mehr Mieterhöhungen in Frankfurt – und deutlich mehr Gerichtsverfahren

Auch der Frankfurter Mieterschutzverein registriert bei der Thematik Mieterhöhungen anhand Vergleichsmieten eine deutliche Zunahme. Von Oktober 2022 bis März 2023 gab es in Frankfurt 607 Beratungen zu dem Thema. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum nur 417 – eine Zunahme um 45 Prozent. „Es sind mehr Mieterhöhungen in der Welt“, so Rolf Janßen, der Geschäftsführer des Mieterschutzvereins Frankfurt.

Wohnungsbaugesellschaften wie die ABG müssen Mieterhöhungen derzeit häufiger einklagen. Peter Jülich © Peter Jülich

Janßen weist darauf hin, dass Mietparteien oft nicht wüssten, dass sie der Mieterhöhung explizit zustimmen müssten. Ein stillschweigendes Einverständnis zur Mieterhöhung, etwa durch einen Dauerauftrag, reicht nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht aus. Auch Amtsrichter Konow kann aus seinem Alltag berichten, dass die Klagen in einigen Fällen aufgrund der Unkenntnis der Mietparteien zustande kämen. Überhaupt käme es in vielen Prozessen nicht zu einer mündlichen Verhandlung oder gar einem Urteil. „Manche brauchen einfach auch eine Erinnerung durch das Gericht“, so Konow.

Mieterhöhungen in Frankfurt: Was das Mietrecht zulässt und wie die Vergleichsmiete funktioniert

Das Gesetz Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete laut §558 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart wurden. Bei der Erhöhung darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent erhöhen (Kappungsgrenze). Der Prozentsatz beträgt 15, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist, wie in Frankfurt. ote

Den Beratungsgesprächen beim Mieterschutzverein zufolge ist es damit alleine aber nicht immer getan. Denn laut der Rückmeldungen gab es zuletzt bei gefördertem Wohnraum deutliche Mietsteigerungen, deren Gründe nicht nachvollziehbar waren. Dem Mieterschutzverein habe dabei vor allem die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG „einiges Kopfzerbrechen bereitet“. Janßen nennt als Beispiel ein im Februar zugestelltes Mieterhöhungsschreiben für eine Wohnung am Riedberg, die im Rahmen des Frankfurter Programms für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau erging. Das Programm gewährt einen einkommensabhängigen Mietnachlass. In dem Schreiben bleibt die Kaltmiete gleich, der Mietnachlass wurde jedoch um 19 Prozent reduziert, was einer faktischen Mieterhöhung von knapp zehn Prozent gleichkam.

Kritik an der AGB durch den Mieterschutzverein

Da sich am Einkommen nichts geändert hatte, wunderte sich die Mietpartei am Riedberg genauso wie der Mieterschutzverein. „Wir haben keine Rechtsgrundlage für die Reduzierung des Mietnachlasses ausmachen können“, so Janßen. Die ABG antwortet auf FR-Anfrage, die vorgenommenen Mieterhöhungen seien rechtmäßig im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete erfolgt. Die Darstellung im Mieterhöhungsverlangen mit einem reduzierten einkommensabhängigen Abschlag resultiere „lediglich aus der von uns verwendeten Softwarelösung“.

Janßen bemängelt, es fehle bei den Schreiben aber unabhängig von der Darstellungsform eine Berechnungsgrundlage, die eine Einordnung in den Frankfurter Mietspiegel möglich mache. Bei Beratungsgesprächen des Mieterschutzvereins geht es Janßen zufolge häufiger darum, ob die Einordnung in den Mietspiegel überhaupt stimmt. Da kämen bei der ABG häufiger „gewisse Ungenauigkeiten“ vor, die bei solchen Mieterhöhungsschreiben aber gar nicht mehr auszumachen seien.

Qualifizierter Mietspiegel in Frankfurt wird bei Klagen betrachtet

Für Richter Konow ist die juristische Aufarbeitung bei Fragen zur Vergleichsmiete im Prinzip kein Hexenwerk. „Wir haben hier in Frankfurt den Luxus eines qualifizierten Mietspiegels.“ Den zieht der Richter zurate, wenn er beurteilen muss, ob eine Wohnung mit ihrer Lage, Ausstattung und Größe richtig in den Mietspiegel eingeordnet ist. „Es kann mal vorkommen, dass wir einen Gutachter losschicken müssen, der die exakte Größe einer Wohnung ausmisst“, so Konow. Das sind dann allerdings Fälle, die nicht originär mit einer Mieterhöhungsklage in Zusammenhang stehen.

In dem am Riedberg geschilderten Fall soll die ABG mit einer Klage gedroht haben, worauf die Mietpartei der Mieterhöhung zähneknirschend zugestimmt habe. Bei solchen Schreiben zur Mieterhöhung wie bei der ABG ist es aber nicht verwunderlich, wenn die Zahl der Klagen vor Gericht zunimmt. (Oliver Teutsch)