Michael Herl: Plötzlich Parkwiesenboy

Von: Thomas Stillbauer

Michi Herl, Gründer des Stalburg-Theaters, im Garten der Gaststätte „Zur Stalburg“ in der Glauburgstraße. © christoph boeckheler*

Der Frankfurter Kultur-Allrounder und sein Team haben vor 20 Jahren das wunderbar entspannte Stoffel-Festival gegründet. Es braucht in diesem Sommer mehr Zuspruch.

Einer, der seit 20 Jahren das größte, längste und beliebteste Frankfurter Open-Air-Festival mitveranstaltet. Der muss ja zwangsläufig schon immer ein Open-Air-Festival-Fan gewesen sein. Oder? „Wie verrückt“, sagt Michael Herl auf seine typisch unaufgeregte Art, ein halbes Grinsen im Gesicht. Und sucht weiter nach dem passenden Schlüssel fürs Gartentor der Stalburg im Frankfurter Nordend.

Hier ist der Stützpunkt und die Ideenschmiede fürs Stoffel – eigentlich für den Stoffel, aber uneigentlich auch wieder nicht – also fürs „Stalburg Offen Luft“, jenes sagenhafte, seit 20 Jahren den Frankfurter Sommer bereichernde Festival an besagter offener Luft. In den Räumen der Gaststätte „Zur Stalburg“ und des Stalburg-Theaters an der Glauburgstraße entstand einst die Team-Idee zum Stoffel.

Weil der Michael Herl ein derartiger Open-Air-Festival-Freak ist, ja? „Auf zwei Open Airs war ich“, sagt er, der Schlüssel fürs Tor ist gefunden, das Foto gemacht, es gibt Kaffee auf der kleinen Terrasse im Stalburggarten. „Oder lass es drei gewesen sein.“

Aber die hatten es in sich. 1978, Summertime-Festival im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. „Da bin ich wegen Joan Baez hin. Genesis war mir dann schon wieder zu laut.“ Als nächstes, 1980, Betzenberg, Kaiserslautern Open-Air, beruflich. Der junge Journalist arbeitete für die Pirmasenser Zeitung, da kommt er ja her, aus der Pfalz, und berichtete über das Festival mit Fleetwood Mac – und Bob Marley. „Mit dem habe ich auf der Pressetribüne gekifft.“

Bitte? „Der hatte so ein Gerät dabei“, Herl deutet mit beiden Händen einen Gegenstand von der Ausdehnung eines halben Baguettes an, „damit kam er auf die Pressetribüne und hat den Joint herumgereicht.“

Und dann natürlich Wackersdorf 1986, „Anti-WAAhnsinns-Festival“ gegen die Atom-Wiederaufbereitungsanlage, Udo Lindenberg, Rio Reiser, Grönemeyer, BAP, Tote Hosen, 100 000 Leute im Publikum, 1200 Journalistinnen und Journalisten – und Michael Herl, der die Pressearbeit fürs Spektakel mitorganisierte.

Insofern: Ja, eine gewisse Erfahrung mit Open-Air-Festivals ist vorhanden bei dem 63-jährigen Veranstalter, Journalisten, Autor, Regisseur, Schauspieler, Fernsehmoderator und Dokumentarfilmer (Reihenfolge bitte je nach Gelegenheit anpassen), aber keine wahre Festivalliebe. Der Stoffel hatte natürlich ganz andere Hintergründe.

Damals, vor gut zwanzig Jahren, gewann ein Problem an Relevanz: Die Leute, die im fünf Jahre vor dem Stoffel gegründeten Stalburg-Theater arbeiteten – was sollte mit denen in der sommerlichen Theaterpause geschehen? Im Mai wegschicken, im Herbst wieder einstellen? Nicht mit Herl und seiner sozialen Ader und seiner unaufdringlichen Menschenzugewandtheit. „Wir brauchten Einnahmen, um die Leute zu bezahlen und den Sommer zu überbrücken, ganz einfach“, sagt er und steckt sich noch eine Zigarette an.

Stoffel „Stalburg Offen Luft“, kurz Stoffel , beginnt am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr, mit dem Auftritt der Poetgrungeband Pauli. Im Günthersburgpark (oberer Bereich zwischen Hallgarten- und Wetteraustraße) folgen bis zum 11. Juli täglich mindestens zwei Vorstellungen Musik, Theater und Kabarett, es gibt Essen und Getränke, der Eintritt ist wie immer frei – freiweillige Gaben werden aber gerne genommen. Programm: stalburg.de ill

Etwa zeitgleich kam Rüdiger Koch vom Nordend-Ortsbeirat 3 auf ihn zu und sagte, die Stadtteilpolitik hätte da einen Wunsch, irgendwas müsste sommers im Günthersburgpark passieren, so könne es ja nicht weitergehen, etwas Kulturelles werde benötigt. Herl hat die Geschichte hundertmal erzählt, sie ist immer wieder schön, vor allem, wie sich eins zum anderen fügte: „Wir hatten damals keinerlei Probleme mit irgendwelchen Genehmigungen. Das Festival war ja von der Politik gewollt.“

Zwanzig Jahre später hängt wie gewohnt das Plakat im Stalburg Garten: „Stoffel 2023“ steht drauf, „22. Juni bis 11. Juli im Günthersburgpark, Musik/Theater/Essen/Trinken“ und eine Telefonnummer. Als wär’s das Einfachste von der Welt. Dabei ist es nie ganz einfach gewesen. Das Konzept hat sich zwar bewährt – fürs Theater, fürs Publikum, das prima Musik und Kabarett bekommt, für die Künstlerinnen und Künstler. Erst kamen die Bewerbungen aus dem Nordend, dann aus der ganzen Republik, und jetzt spielt beispielsweise eine Band aus Argentinien beim Stoffel, Rosario Smowing, „die sind einfach klasse“, sagt Herl.

Aber die Band spielt, wie alle anderen, bei „gehobener Zimmerlautstärke“, so ist es verordnet nach jahrelangen Anwohnerprotesten. Die stets unbegründet gewesen seien, sagt er. „Wir waren immer im Rahmen des Erlaubten. Jedes Straßenfest ist lauter.“

Aber sei’s drum, für Herl muss es ohnehin nicht laut sein. „Man soll da sitzen können, seinen Schoppen trinken, sich unterhalten. Wir verstehen uns im besten Sinne als Volksfest.“ Dessen Zukunft ist bei aller Beliebtheit gar nicht so sicher. „Finanziell stehen wir auf tönernen Füßen.“ 38 500 Euro gibt es von der Stadt, den Rest müssen Getränke- und Wurstverkauf (die Preise bleiben stabil) und Eimer (für die freiwillige Eintrittsspende) einbringen. Das klappte 2022 nicht, sagt Herl. „Es war prügelheiß, es kamen nicht so viele, und die Leute essen bei der Hitze auch weniger. Wir haben draufgezahlt.“ Möge dieser Sommer besser laufen. Mit Defizit werde der Stoffel keine Zukunft haben, sagt er.

Sommer ohne Stoffel. Was hat man da eigentlich früher gemacht? Was hat Michael Herl gemacht? „Weiß ich nicht mehr. Ist so lang her“, sagt er und grinst wieder. „Ich bin kein Beachboy, kein Parkwiesenboy.“ Die Festivalzeit ist auch nicht seine Lieblingszeit. „Es kann immer ein Anruf kommen, irgendwas klappt nicht, ich bin immer ein wenig angespannt.“ Keine Wurst kann man essen, sagt er, ohne dass jemand kommt und ruft: „Das ist der Michi Herl – er isst eine Wurst.“ Geradezu eine Loriot-Szene. Dazu ein ganzes Lachen.

Für die Leute soll es ein schönes Fest werden, das ist der Wunsch des Theaterchefs und seiner 70-köpfigen Sommerbelegschaft, aus der übrigens immer wieder Leute hervorgehen, die dann auch langfristig fürs Stalburg-Theater arbeiten. „Wir haben heute Leute im Team, die waren damals bei den ersten Stoffeln in den Bäuchen ihrer Mütter dabei.“

Ein schönes, entspanntes Fest also, „ohne Eventmeierei, bisschen runterkommen, auf der Wiese sitzen, ein ganz normales Miteinander, anders als das Ausschweifende, das anderswo um sich greift – das freut mich besonders am Stoffel“, sagt Michael Herl. Er selbst wird sich in diesem Jahr ein wenig rar machen, ein paar gesundheitliche Probleme halten ihn zumindest in den ersten Tagen vom Park fern. Aber spätestens im Herbst sollte das überwunden sein. Dann gibt es wieder was zu feiern: 25 Jahre Stalburg-Theater.