Messe in Frankfurt: Mit dem Blindenstock von Stand zu Stand

Von: Steven Micksch

Teilen

Das taktile Leitsystem hilft den Besucherinnen und Besuchern im Kap Europa. © Sight City Frankfurt

Die Sight City Frankfurt ist die größte Messe für Blindenhilfsmittel der Welt. Wegen der hohen Nachfrage wechselt sie in diesem Jahr den Veranstaltungsort.

Die Messe Sight City gibt es bereits seit 20 Jahren und trotzdem dürften die wenigsten bisher davon gehört haben. Dabei bietet die Schau mit taktilem Leitsystem und Blindenhunden schon optisch allerlei Ungewöhnliches im Vergleich zu anderen Messen. Sight City in Frankfurt gilt als die weltweit größte Hilfsmittelmesse für blinde und sehbehinderte Menschen.

Im 20. Messejahr gibt es gleich zwei Neuerungen, verrät Magdalena Ertel vom Presseteam des Veranstalters. Zum einen wird die Messe erstmals im Kap Europa sein. Das Kongresshaus an der Frankfurter Messe biete einfach mehr Platz für die sukzessiv gewachsene Schau. Das zweite Novum stellt die hybride Form der Messe dar. Wer an den drei Messetagen im Mai (10.-12.) nicht vor Ort ist, kann auch via Internet an vielen Programmpunkten teilnehmen.

Sight City: Messe in hybrider Form

Die hybride Form rührt aus den vorherigen zwei Corona-Jahren, in denen die Messe nur digital durchgeführt und trotzdem gut angenommen wurde. Vor Corona kamen zwischen 3500 und 4000 Besucher:innen zur Sight City. Die 107 Ausstellenden wollen in diesem Jahr mindestens wieder genauso viele Menschen nach Frankfurt locken. „Die Messe ist etwas Besonderes, weil die Hersteller von Hilfsmitteln für blinde und sehbehinderte Menschen sich – trotz Konkurrenz – vor 20 Jahren dafür zusammengeschlossen haben“, sagt Ertel.

Seitdem werden nicht nur Innovationen und die jeweiligen neusten Produkte präsentiert, sondern wird eine Bühne geboten, um mit Fachforen und Vorträgen auch die Expertise voranzubringen. Wissensvermittlung und Aufklärungsarbeit sei mindestens genauso wichtig, wie die Präsentation der Hilfsmittel.

Die Messe Die Sight City Frankfurt ist vom 10. bis 12. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr (Freitag nur bis 16 Uhr) im Kap Europa, Osloer Straße 5. Die Teilnahme ist auch über das Internet möglich. Vor allem die Vorträge gibt es unter www.sightcity.net zu sehen. Die Beiträge der vergangenen zwei Jahre sind auch auf dem Youtube-Kanal der Sight City hinterlegt. Der Eintritt zur Schau kostet pro Tag fünf Euro. Assistenzen dürfen kostenfrei mit hinein. Wer sich im Vorfeld auf der Website registriert, erhält generell freien Eintritt. Anmeldung ist möglich im Internet unter www.sightcity.net/ besucher. mic

Taktiles Leitsystem auf der Sight City

Damit sich die Besucher:innen zurecht finden, wird auf den vier Ebenen im Kap Europa ein taktiles Leitsystem verlegt, wie es viele von Bahnsteigen kennen. Die weißen Rillen helfen blinden Menschen, den Weg zu finden. Auch Begleitpersonen oder der Blindenführhund dürfen mit auf die Messe. Für einen Aufpreis kann auch ein Messeguide gebucht werden, der den Gast durch die Hallen führt.

Von technischer Seite stellen die Hersteller zahlreiche Systeme vor. Egal ob es die neusten Vorlesesysteme, Blindenstöcke, mobile Assistenzsysteme oder Grafikdisplays sind. Auch das Thema Sehbehinderung stehe stärker im Fokus, so die Veranstalter. Damit richte man sich an meist ältere Menschen, die erst altersbedingt erblinden oder durch Erkrankungen der Augen im Laufe des Lebens eine Sehbeeinträchtigung erwerben. Durch die Digitalisierung gibt es viel breitere Möglichkeiten auch dann nicht auf gewohnte Routinen wie Zeitung- oder Bücherlesen zu verzichten.

Blinder Kampfkünstler in Frankfurt dabei

Die Vortragspalette erstreckt sich in diesem Jahr von Themen wie „Warum so viele blinde Menschen schlecht schlafen“ über die Chancen beim Einsatz von Datenbrillen und Tablets bis hin zu Defiziten in der derzeitigen Rehabilitations-Versorgung. Patientengerechte Vorträge befassen sich zudem mit Erkrankungen wie Glaukomen oder hornhautbedingte Erblindung und Sehbehinderung.

Auf der Messe wird es auch eine Kunstmeile mit Ausstellung geben. Die Werke von erblindeten oder sehbehinderten Künstler:innen können auch vor Ort erstanden werden. Zudem ist ein blinder Kampfkunstmeister auf der Messe und wird sein Können zeigen. Darüber hinaus werden Neuerungen in der Blindenreportage in Fußball und Kultur erklärt.

Blindenhunde können problemlos auf die Messe mitgebracht werden. © Sight City Frankfurt

Nach der Corona-Zeit und zwei Messen, die nur digital durchgeführt wurden, erwarten die Veranstalter einen großen Zulauf wie in den Jahren vor der Pandemie. © Sight City Frankfurt