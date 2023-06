Großbrand im Taunus: War es Brandstiftung?

Von: Peter Hanack

Bäume brennen auf dem Altkönig bei Kronberg im Taunus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. © dpa

Die Rauchsäule ist weithin sichtbar, Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen, was wegen des unwegsamen Geländes besonders schwierig ist. Brandstiftung wird vermutet.

Ein Großbrand hat am Montagnachmittag mehrere Hektar Wald zwischen Fuchstanz und Altkönig im Hochtaunus erfasst. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Mehrere hundert Einsatzkräfte bekämpften die Flammen. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Möglicherweise war Brandstiftung die Ursache.

Um 14.15 Uhr verschickte die Leitstelle des Hochtaunuskreises ihre Warnmeldung. Wanderer und Radfahrer sollten das Gebiet rund um den Altkönig, den dritthöchsten Gipfel des Taunus, umgehend verlassen. Da brannte der Wald schon lichterloh.

Frankfurt schickt Löschfahrzeuge

Wie der Landkreis vermeldete, waren am Nachmittag rund 350 Einsatzkräfte aus dem Hochtaunuskreis und angrenzenden Kreisen vorort, um den Brand zu bekämpfen. Dieser breitete sich vom Altkönig Richtung Fuchstanz aus, einem beliebten Ausflugsziel. Die Frankfurter Feuerwehr hatte zur Unterstützung mehrere Großtanklöschfahrzeuge geschickt. Am Abend hieß es, dass auch ein Hubschrauber, der 800 Liter abwerfen könne, für die Löscharbeiten in den Steillagen eingesetzt werden sollte.

Zeitweise kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Brandgebiet, um die Ausbreitung des Feuers in dem unwegsamen Gelände zu beobachten. Die Topographie erschwerte die Eindämmung des Brandes. DRK-Helfer versorgten die Feuerwehrleute mit Getränken und Imbissen.

Landstraße gesperrt

Die Landstraße 3004 zwischen Sandplacken und Hohemarkstraße musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Nur Einsatzkräfte hatten dort noch Zugang. Die Bevölkerung sollte das Gebiet weiträumig meiden und die Wege zum Einsatzgebiet freihalten. Der Hattsteinweiher bei Usingen sollte geräumt werden, um Löschwasser daraus entnehmen zu können. Der Kreisbrandinspektor des Hochtaunuskreises, Carsten Lauer, sagte dem Hessischen Rundfunk, „teilweise geht das Feuer bis in die Wipfel durch, aufgrund der Trockenheit und der Steillage des Hanges“. Die Einsatzkräfte kämen „an das Feuer in vielen Bereichen nicht direkt ran.“

Bis zum Abend waren nach Angaben des Hochtaunuskreises zwei bis drei Hektar Wald vernichtet worden. Menschenleben seien bis dahin nicht in Gefahr gewesen.

Die Brandursache war bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch unklar. Allerdings hatte es vor einer Woche schon einmal im selben Gebiet gebrannt. Lauer sagte, man vermute als Ursache für das Feuer Brandstiftung. „Wir gehen davon aus, dass es nicht natürlich entstanden ist.“ Es sei dort in den vergangenen Jahren immer wieder zu Brandstiftungen gekommen.

Rauchsäule weithin sichtbar

Die Rauchsäule über dem 798 Meter hohen Altkönig war weithin sichtbar. Auch von Frankfurt aus waren die dunklen Schwaden im sonst fast wolkenlosen Himmel nicht zu übersehen.

Wann der Brand gelöscht sein wird, konnte Kreisbrandinspektor Lauer auf Nachfrage noch nicht abschätzen. Zunächst plane man den Einsatz bis zur Dunkelheit. In der Nacht würden aber Flächen an Straßen und Waldwegen vor dem Feuer gesichert.

Wegen der bereits seit einiger Zeit anhaltenden Trockenheit besteht in Hessen nach Angaben des hessischen Umweltministeriums landesweit eine erhöhte Waldbrandgefahr. Insbesondere in Südhessen sei auch in den nächsten Tagen von einem hohen Risiko für Waldbrände auszugehen, teilte das Ministerium am Montag mit. Eine offizielle Alarmstufe wurde bislang nicht ausgerufen. mit dpa