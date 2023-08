Mehr Verdachtsfälle als bisher bekannt

Landesjugendamt berichtet von zehn sexuellen Übergriffen in Frankfurter Kitas im Jahr 2023

Hat es doch mehr sexuelle Übergriffe in Frankfurter Kindertagesstätten gegeben als bisher bekannt war? Beim Landesjugendamt im hessischen Ministerium für Soziales und Integration zumindest ist die Rede von zehn Verdachtsfällen wegen sexuellen Missbrauchs, die die Stadt Frankfurt seit Anfang des Jahres weitergeleitet habe. Das berichtete am Mittwoch der Hessische Rundfunk. Im gesamten vergangenen Jahr sollen es sieben Verdachtsfälle gewesen sein.

Das Sozialministerium selbst konnte sich am Mittwoch auf Nachfrage noch nicht zu den gemeldeten Verdachtsfällen äußern, will dies allerdings am heutigen Donnerstag nachholen.

Das Frankfurter Bildungsdezernat von Stadträtin Sylvia Weber (SPD), die sich derzeit im Urlaub befindet, hatte zuletzt von vier Fällen gesprochen, die wegen des Verdachts sexueller Übergriffe an Kindern gemeldet worden seien. Allerdings bezog sich diese Zahl auf die zurückliegenden drei Monate. Zu den sechs weiteren Verdachtsfällen, die dem Landesjugendamt vorliegen, wollte sich das Dezernat am Mittwoch auf Anfrage nicht äußern – „aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungsverfahren“, wie es erläuterte.

Zweite Anzeige

Nach Angaben des Bildungsdezernats in den vergangenen Tagen richteten sich die bisher bekannten vier Beschuldigungen gegen vier Erzieher aus vier unterschiedlichen Kitas. Insgesamt sieben Kinder könnten Opfer der Übergriffe geworden sein. Die betroffenen Personen seien alle vom Dienst freigestellt worden. Ein Fall sei bereits abgeschlossen, der Missbrauchsverdacht habe sich nicht bestätigt.

Wie berichtet, waren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag drei Strafanzeigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Kindertagesstätten vorgelegt worden. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Erzieher, die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Intimbereich berührt und geküsst haben sollen.

Gegen eine der beiden Personen soll es bereits Anfang des Jahres ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegeben haben, das im Mai mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde. Nun wurde der Erzieher erneut von zwei Familien angezeigt.

Die Römer-Fraktion BFF-BIG zeigte sich „schockiert“ über die bekanntgewordenen Verdachtsfälle in den Kitas und forderte umfassende Aufklärung. „Es muss die grundsätzliche Frage gestellt werden, wem die Frankfurter Eltern ihre Kinder anvertrauen, wenn sie sie in eine Betreuungseinrichtung geben und was grundsätzlich getan wird, um die Kinder vor sexuellen Übergriffen durch dort tätige Mitarbeiter zu schützen“, sagte Haluk Yildiz, bildungspolitischer Sprecher der BFF-BIG-Fraktion. „Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, muss Stadträtin Sylvia Weber für umfassende Aufklärung sorgen und vor allem die Frage beantworten, wer für dieses Versagen zuständig ist.“

Mehr Prävention nötig?

Die Fraktion kündigte eine parlamentarische Anfrage zu den Verdachtsfällen an. Zudem müsse man sich fragen, ob zusätzliche Prävention in den Einrichtungen notwendig sei, um solche Fälle zukünftig ausschließen zu können. „Kein Kind in Frankfurt darf Opfer körperlicher oder seelischer Gewalt werden“, sagte Yildiz. „Und schon gar nicht in städtischen Einrichtungen, denen die Kinder zur Betreuung anvertraut werden.“