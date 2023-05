Mehr Schutz für die Nidda

Von: Thomas Stillbauer

Wasserspaß am Höchster Wehr – dafür gelten jetzt andere Regeln. © christoph boeckheler*

Boot fahren, Grillen und Lagern sind an zwei Abschnitten verboten. Die Stadt will damit renaturierte Gebiete schützen.

Im wahrsten Sinne aus dem Ruder gelaufen sind die Ereignisse am Höchster Niddawehr und am Bonameser Altarm des Flüsschens in den vergangenen Jahren. Der Magistrat hat dem Treiben nun mit zwei Allgemeinverfügungen zum Schutz renaturierter Niddaabschnitte vor übermäßiger Nutzung Einhalt geboten.

Die Verfügungen betreffen den Bonameser Altarm, auf dem viel und gern gepaddelt wird, und den Flussabschnitt im Umfeld des ehemaligen Höchster Wehrs. Sie bieten ab sofort die Rechtsgrundlage für die Stadtpolizei, allzu intensive Inanspruchnahme vor Ort zu untersagen oder Bußgeldverfahren einzuleiten.

Vor allem im Sommer sind die beiden Niddaabschnitte enorm beliebt – so beliebt, dass die Natur inzwischen darunter leidet, bedauert die Stadt und greift zur Nothilfe. Das Grillen und Lagern an den zwei Niddaufergebieten und das Befahren des Flusses mit Booten dort sind verboten. Das Betreten des Fischaufstiegs, des Streichwehrs und der Inseln am Höchster Wehr ebenfalls.

Dies, weil seit der wirklich gelungenen Umgestaltung des Wehrs im Westen seit Jahren Volksfeststimmung bei Sommerwetter herrscht. Es wird gegrillt, gepicknickt, mit Sonnenmilch benetzte Menschen stehen bis zum Bauchnabel im Wasser und den Fischen im Weg. So geht es natürlich nicht, oder wie es die Stadt formuliert: „Dieses Verhalten gefährdet jedoch die Ziele der Renaturierung und das naturnahe Gesamtbild des Niddaabschnitts.“ Es könne keine Ufervegetation mehr wachsen, keine Libelle mehr beobachtet werden und der Laich von Fischen, die im Kiesbett der Nidda ablaichen, werde durch die Badenutzung zerstört. „Darüber hinaus gehen immer wieder Beschwerden von Anwohner:innen über nächtliches Feiern und hinterlassenen Müll ein.“

Im Bereich des Bonameser Altarms bestehe der Konflikt vor allem durch Kanufahrende, die Unruhe „in den urwaldartigen Niddaabschnitt“ brächten und Brutvögel oder Biber vertrieben.

Naturlotsinnen und -lotsen des Umweltamts werden darauf achten, dass sich die Menschen an die neuen Regeln halten, Badende und Grillende ansprechen und sensibilisieren.