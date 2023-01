Die Themen der OB-Wahl

Von: Georg Leppert

Teilen

Die Wahlberechtigten haben bei der OB-Wahl in Frankfurt die Auswahl zwischen 20 Bewerberinnen und Bewerbern, so vielen wie nie. © Monika Müller

Die FR zeigt die Schwerpunkte des Wahlkampfs auf.

Mehr als 510 000 Frankfurterinnen und Frankfurter sind am 5. März aufgefordert, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Und eines verspricht diese OB-Wahl allemal: Spannung: Gäbe es ein Wettbüro, in dem man auf den Sieger oder die Siegerin setzen könnte, würden sich die dortigen Buchmacher derzeit nicht auf einen klaren Favoriten oder eine klare Favoritin festlegen.

Aber was sind eigentlich die wahlentscheidenden Themen? Der Klimaschutz, den die Kandidatin der Grünen, Manuela Rottmann, in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gerückt hat? Oder das Bahnhofsviertel, in dem Uwe Becker (CDU) für Sicherheit und Sauberkeit sorgen will? Oder entscheidet die Frage nach bezahlbarem Wohnraum diese Wahl, ein Thema, mit dem sich gerade SPD-Bewerber Mike Josef intensiv beschäftigt?

Egal welches der Themen Ihnen am wichtigsten ist, der FR-Wahlhelfer bietet einen guten Überblick, welche Meinung die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten in welchen Punkten haben. Sie finden den Wahlhelfer der FR unter diesem Link.

Die FR-Redaktion wünscht Ihnen viel Vergnügen beim Gewichten der Themen und vor allem, dass das kleine Helferlein Ihnen vielleicht die Wahlentscheidung etwas vereinfacht.