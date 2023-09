Mehr als nur ein Trostpflaster

Von: Sabine Schramek

Die Teddybären werden bei künftigen Einsätzen wieder zahlreichen Kindern Trost spenden. © Enrico Sauda

5290 Teddybären werden in Frankfurt an Rettungskräfte und Polizei verteilt.

Einen Tag vor dem Internationalen Tag des Teddybären haben Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste und Notfallseelsorger flauschige Rettungsteddys für ihre Einsatzwagen bekommen. Um Kindern in Not einen Hauch Trost zu spenden und Zugang zu verletzten Seelen zu bekommen.

„Der Rettungsteddy ist unser 10. Besatzungsmitglied“, sagt Markus Frömmel von der Freiwilligen Feuerwehr Rödelheim. Zwei kuschelige Bärchen sind immer dabei im Einsatz. „Kinder haben besonders viel Angst. Die großen Autos, die Uniformen und dann ist noch etwas Schlimmes passiert. Etwas Besseres als den Rettungsteddy gibt es nicht“, so der Wehrführer.

Am Freitag war Teddytag im Günthersburgpark. Dutzende uniformierte Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte haben kistenweise Rettungsteddys aus der Orangerie vom Deutschen Kinderschutzbund in ihre Einsatzfahrzeuge geladen, während Kinder im Park Popcorn naschten, Glücksrad spielten und Bobbycarrennen fuhren. Allein die Frankfurter Polizei hat Plüschtiere in 20 Kartons für ihre Einsätze bekommen.

Projekt wird ausgebaut

Seit zehn Jahren setzt die Polizei auf die knuffigen Helfer. „Sie helfen immer, wenn Kinder betroffen sind. Ob Fahrraddiebstahl, Todesfälle in der Familie oder bei Gewaltverbrechen“, so Christian Vögele, Vizepräsident der Frankfurter Polizei. „Sie sind mehr als ein Trostpflaster.“

Zu verdanken haben die Retter das dem Verein Aktionskomitee Kind im Krankenhaus (AKIK), der sich um Kinder in Krankenhäusern kümmert. Mit Geduld, Zuspruch und Teddybären. Die flauschigen Freunde kommen von der Stiftung Giersch, die sich in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur engagiert und medizinisch-karikative Projekte in der Kindermedizin fördert. „Ich liebe diesen Tag, wenn wir die Teddys übergeben“, so Senatorin Karin Giersch, die fest einen Teddy an sich drückt. Sie dankt den Rettern für ihren oft lebensgefährlichen Einsatz. „Letztes Jahr habe ich von der Polizei eine Badeente mit Polizeimütze bekommen. Die sitzt immer am Pool“, verrät sie.

Neu dabei ist das Polizeipräsidium Südhessen. Polizeipräsident Björn Gutzeit ist aus Darmstadt gekommen, um die ersten 320 Teddys für seine Einsatzkräfte in Empfang zu nehmen. „Mein Vorname bedeutet ‚Bär‘“, verrät er lachend. „Kinder sind das Wichtigste im Leben. Sie sind unsere Zukunft. Die Idee mit den Teddys in Frankfurt ist so gut. Er hilft Kindern in Not und bleibt als Freund, der Trost spendet“, sagt er und will in den nächsten Jahren nicht nur die Einsatzkräfte in Darmstadt und Dieburg mit ihnen ausstatten, sondern „bis in den Norden“.

Das Jahr 1902 gilt als das Jahr, als Richard Steiff den Teddybären erfunden hat. Seitdem sind die bärigen Freunde aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. „Die insgesamt 5290 Teddybären werden nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Feuerwehren, die Rettungsdienste und Notfallseelsorger in der Region gute Dienste leisten“, ist Karin Schmidt von AKIK sicher. Es sind auch viele Kinder bei der Übergabe der Teddys dabei. Die stürzen sich begeistert auf die Bären und halten sie ganz fest. Schmidt weiß, dass „jetzt fast 5300 Teddybären ebenso viele Tränen trocknen werden“.