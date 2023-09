Mehr als Drogen und Gewalt im Frankfurter Bahnhofsviertel

Von: Michael Theil

Teilen

Beim „Open Viertel“ legten am Samstag DJs auf vier Bühnen auf, wie hier auf dem Jürgen-Ponto-Platz an der Taunus-/Ecke Weserstraße. © Renate Hoyer

Beim „Open Viertel“ will sich das Bahnhofsviertel mit Livemusik, Performances und Einblicken in Geschäfte und Galerien von seiner besten Seite zeigen.

Nazim Alemdar hat alle Hände voll zu tun. Sein Kiosk „Yok Yok“ wird an diesem Samstag regelrecht belagert. Einige Hundert Meter entfernt, am François-Mitterrand-Platz, hat der Vorsitzende des Gewerbevereins „Treffpunkt Bahnhofsviertel“ gerade noch das „Open Viertel“ eröffnet. Jetzt muss der 65-Jährige wieder an die Arbeit. In Scharen betreten Kund:innen den kleinen Laden mit den vielen Kühlschränken, um sich mit kalten Getränken auf den bevorstehenden Abend einzustimmen.

Das „Open Viertel“ ist die Nachfolgeveranstaltung der Frankfurter Bahnhofsviertelnacht. Letztere hat die Stadt 2008 ins Leben gerufen, um das Image des Viertels zu verbessern, das von vielen vor allem mit Drogen und Gewalt assoziiert wird. Vor einigen Wochen gab die Stadt bekannt, das Fest nach langer Corona-Pause auch in diesem Jahr nicht fortführen zu wollen. „Für uns war die Absage ein Schock“, sagt Alemdar. Der Gewerbeverein habe sich daraufhin mit den Initiativen des Viertels zusammengesetzt und ein eigenes Konzept entwickelt. Verteilt auf vier Bühnen gibt es Livemusik und Performance. Außerdem öffnen ansässige Initiativen, Geschäfte und Galerien ihre Pforten für Besucher:innen.

Das „Open Viertel“ sei keine Ersatzveranstaltung, sondern „etwas ganz Neues“, sagt Alemdar, der immer wieder an die Kasse springen muss, um seine Kundschaft zu bedienen. „Bei der Bahnhofsviertelnacht ging es mehr um Party“, sagt er. Eine Massenveranstaltung gebe es heute nicht. Stattdessen sollen sich die Leute ein eigenes Bild vom Bahnhofsviertel machen. „Ich bin nicht blind“, sagt er. Natürlich kenne er die Probleme. Neben der schlechten Hygiene und der Drogenszene biete das Viertel aber auch schöne Cafés und Galerien. „Hier leben viele verschiedene Nationalitäten, Religionen und Einrichtungen friedlich zusammen. Das findet man sonst nirgends“, sagt Alemdar.

Wie eine Massenveranstaltung wirkt das „Open Viertel“ trotz vieler Besucher:innen tatsächlich nicht. Während sich das Geschehen auf die vier Bühnen am Jürgen-Ponto-Platz, am Wiesenhüttenplatz, am François-Mitterrand-Platz und am Niddasack konzentriert, nimmt auf den Straßen alles seinen gewohnten Lauf. Der Kontrast zwischen Drogenszene und ausgelassenem Feiern fällt auch den Besucher:innen auf. Vor einer großen Bühne mit Nebelmaschine wird am François-Mitterrand-Platz zu lauter Musik getanzt. Über der Bühne steht in großen beleuchteten Buchstaben „Warum nicht?“ – der Name des auftretenden DJ-Kollektivs. „Mir tut es für die Süchtigen leid“, sagt der 31-jährige Ilias. Eigentlich sei der Platz ein Ort, an dem sich diese gerne aufhielten.

Auch an der Bühne am Wiesenhüttenplatz bei „Yok Yok Eden“ ist viel los. Hier beginnt Ulrich Mattner seine „Hidden Places Tour“. Der Fotograf und Journalist lebt seit 14 Jahren im Bahnhofsviertel und ist in der ansässigen Szene gut vernetzt. Beim „Open Viertel“ zeigt er Besucher:innen versteckte Orte im Bahnhofsviertel. Vorbei am Moseleck – Frankfurts „letzter richtiger Milieukneipe“, wie er sagt – geht es ins Hotel Nizza. Das sei besonders bei Künstler:innen beliebt. Die Innenräume sind voll mit Bildern und kleinen Skulpturen.

Über eine quietschende Holztreppe führt Mattner nach oben auf die kleine Dachterrasse des Hotels. Von dort bietet sich ein schöner Blick auf alte Backsteinfassaden und die Frankfurter Skyline. „Es ist vor allem ein Refugium für Künstler“, sagt er. Aber auch Gäste dürften hier hoch.

Es geht weiter zur Weißfrauen-Diakoniekirche. „Sie ist der höchste Kunstraum der Stadt“, sagt Mattner. Drei bis vier große Installationen werden dort jährlich gezeigt. Aktuell stellt der Künstler Jörg Ahrnt seine Werke aus. Sie hängen im Inneren eines runden Käfigs aus Bauzäunen. Seine Bilder zeigen bunte und graue Farbverläufe. Mit dem Pinsel hat er dort in Kleinstarbeit zahlreiche kleine Symbole gemalt, von denen keines dem anderen gleicht. Auf den ersten Blick wirken sie wie Schriftzeichen. Durch die Gitter des Käfigs blicken Besucher:innen auf das große Kreuz über dem Kirchenaltar.

Abseits der lauten Musik lädt die Initiative Doña zu einem Diskussionsabend ein. Der Verein in der Elbestraße setzt sich mitten im Rotlichtbezirk für die Rechte von Sexarbeiterinnen ein und berät sie in vielen Belangen. Über die Prostitution kursierten viele Mythen, sagt Juanita Henning. Das vorherrschende Bild von Menschenhandel und Gewalt treffe nicht zu. Der Gang in die Prostitution sei für viele Frauen eine freie, aber auch „notwendige Entscheidung“, sagt sie. Aktuell setzt sich der Verein für ein „Boarding House“ für Sexarbeiterinnen ein. „Sie haben auf dem Wohnungsmarkt keine Chance“, sagt Gerhard Walentowitz. Ein „Boarding House“ würde den Frauen auch ein Gefühl des Vertrauens gegenüber Politik und Stadtgesellschaft vermitteln. „Die Prostitution ist Teil des Bahnhofsviertels. Wir müssen etwas tun“, sagt er.

Am Niddasack steht Laura mit einer Gruppe von Freund:innen vor einem Falafelstand. „Ich kenne den Gewerbeverein und finde es schön, dass er versucht, das Positive im Viertel hervorzuheben“, sagt die 33-Jährige. Es gebe aber noch viel zu tun. Die Bahnhofsviertelnächte seien ihr zu voll gewesen. „Heute ist es nicht so dicht gedrängt.“

Am François-Mitterrand-Platz an der Mainzer Landstraße wurde zu lauter Musik des DJ-Kollektivs „Warum nicht?“ getanzt. © Renate Hoyer

Der Verein Doña Carmen organisierte Bordellführungen für Frauen. © Renate Hoyer

Yok-Yok-Kiosk-Betreiber Nazim Alemdar ist im Gewerbeverein aktiv. © Renate Hoyer

Ulrich Mattner führte die Menschen unter anderem auf die Dachterrasse des Hotels Nizza. © Renate Hoyer

Auf dem Wiesenhüttenplatz luden Yok Yok Eden, Minimal Mispelchen, DJs und Bars ein. © Renate Hoyer

Im Niddasack konnten die Gäste Livemusik und Falafel mit Grüner Soße in Liegestühlen genießen. © Renate Hoyer

Im Ticketshop an der Kaiserstraße wurde gerappt. © Renate Hoyer