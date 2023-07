Mehr als Brandmauern

Teilen

Kolja Müller. © Peter Jülich

Die sozialdemokratische Antwort in Krisenzeiten ist doppelte Sicherheit. Ein Gastbeitrag von Kolja Müller.

Wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben?“ Mit dieser Frage kamen 1999 im hessischen Landtagswahlkampf Tausende Menschen an die CDU-Wahlkampfstände. Damals plante die wenige Monate zuvor ins Amt gewählte rot-grüne Bundesregierung eine Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts. Ein zentraler Bestandteil: die doppelte Staatsbürgerschaft. Was folgte, war eine ausländerfeindliche Kampagne, maßgeblich vorangetrieben von der hessischen CDU.

Auch im Jahr 2023 plant eine SPD-geführte Bundesregierung eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts und eine weitere Erleichterung der doppelten Staatsbürgerschaft. Ein Unterschied: Mittlerweile sitzt eine rechtsradikale Partei im Deutschen Bundestag und legt zu, scheinbar unaufhaltsam. Und viele fragen: Wie lange hält die Brandmauer?

Ob das hilft?

Was jedenfalls nicht hilft: Das wöchentliche Erschauern über neue Umfragehöchstwerte in einer medialen Gipfelstürmerei. Oder dass die demokratischen Parteien sich gegenseitig und vorhersehbar abwatschen.

Unsicherheit schafft Populismus. Zukunftsängste nehmen zu, wenn der Eindruck entsteht, die Verantwortlichen hätten noch nicht einmal den Alltag im Blick. Sicherheit auf den Straßen, gute Bildung, bezahlbare Wohnungen, funktionierende Nachbarschaften. Wenn das infrage steht – wie steht es erst ums große Ganze?

Populisten mobilisieren doppelt, im Kleinen wie im Großen. Mit einer Angst vor dem sozialen Abstieg – und dem Versprechen eines identitären Aufstiegs gegen das Andere. Das Andere ist austauschbar: eine Religion, ein Familienbild, die sogenannte Gendersprache.

Die sozialdemokratische Antwort in Krisenzeiten ist doppelte Sicherheit, sozial und ordnungspolitisch. Ob in Berlin, in Hessen oder in Frankfurt. Sicherheit verschafft auch eine ehrliche, faire Kommunikation: Sagen, was ist. Erklären, was geschieht. Begründen, warum man es macht. Darin liegt ein gemeinsamer Auftrag von Politik und Medien. Nicht einer Meinung zu sein, aber Unterschiede zu benennen. Dabei Kontexte zu liefern und Zusammenhänge zu begründen. Probleme identifizieren, benennen, anpacken. Das schafft Vertrauen, auch in unsere Demokratie. Dieses Vertrauen ist gefährdet. Deswegen reden wir von Brandmauern. Doch sich hinter Mauern zu verschanzen, hat noch nie genutzt.

Das Versprechen unserer Demokratie ist, dass alle Bürger:innen eine effektive Chance auf gleiche Teilhabe am politischen Prozess haben. Faktisch nimmt aber auch in Frankfurt nicht einmal mehr die Hälfte der Berechtigten bei kommunalen Wahlen teil. Insbesondere diejenigen, denen es schlechter geht, die am meisten Interesse an einer sozial ausgewogenen Politik haben müssten, bleiben fern. Von Politik wendet sich ab, wer sie selten erlebt. Mit wem selten gesprochen wird, der braucht auch nicht mehr zuhören. Wer seine Zukunft schwinden sieht, glaubt nicht mehr an sie. Ich meine: Menschen wollen mehr als eine Brandmauer gegen rechts. Sie wollen Schutzräume in ihrem Alltag. Auch das ist ein Versprechen unseres Staates. Es ist ein Versprechen der SPD.

Wenn ich in Stadtteile gehe, die politikfern geworden sind, dann werden Zahlen Wirklichkeit: 40 Prozent der Frankfurter Haushalte verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen von 2000 Euro oder weniger. Das vergangene Jahr hat viele Menschen in Existenzängste gebracht. Teuerungsrate ist ein abstraktes Wort. Der Preis von Lebensmitteln ist konkret. Weniger Kundschaft ist konkret. Ein Laden um die Ecke weniger ist konkret. Das RMV-Einzelticket kostet mittlerweile 3,40 Euro – so viel wie ein Mittagessen in der Mensa. Populisten wettern gegen das Andere. Soziale Politik organisiert Solidarität mit anderen.

Menschen haben Angst vor Krankheit, Pflege und Altersarmut. Nicht von ungefähr und auch in Frankfurt. Die Mitarbeitenden von Galeria auf der Zeil haben vor wenigen Wochen und nach jahrelangem Kampf ihre Jobs verloren. Ebenso wie die Beschäftigten der Binding-Brauerei oder der Schuhkette Görtz.

Der Staat muss Zukunft sichern, auch die Zukunft unserer natürlichen Lebensverhältnisse. Alle wissen: Unser Lebensstandard ist ökologisch nicht nachhaltig. Aber zur Wahrheit gehört auch: Menschen mit niedrigeren Einkommen leben nachhaltiger als jene Teile der Gesellschaft, denen es besser geht. Auch unsere Umwelt- und Klimapolitik muss sozial und kommunikativ verträglich sein. Angst um die eigene Miete oder das eigene Heim – auch das führt dazu, dass Populisten einfache Lösungen an die Wand malen können.

Politik muss präsent und spürbar sein, auch in Frankfurt. Hadern, zanken, zaudern – das ist es nicht, was von Politik erwartet wird. Auch nicht in Frankfurt. Politik muss entscheiden. Nicht ein „für alle irgendwie etwas und für nichts genug“. Sondern dass Prioritäten gesetzt und politisch verantwortet werden. Dass Alternativen benannt werden. Und zwar echte. Für mich sind das soziale.

Kolja Müller ist Co-Vorsitzender der SPD Frankfurt.