Mehr als 24 Stunden Kampf gegen das Feuer

Von: Stefan Behr

Endlich gelöscht: Großbrand in der Lagerhalle eines Recyclinghofs in der Intzestraße. © christoph boeckheler*

Großbrand im Osthafen am Mittwochabend komplett gelöscht

Das Feuer in einem Entsorgungsbetrieb im Osthafen hat die Feuerwehr noch lange auf Trab gehalten. Nach mehr als 24 Stunden Einsatzdauer konnte gegen 4.40 Uhr am gestrigen Mittwochmorgen die Meldung „Feuer aus!“ gegeben werden. Aber damit war der Einsatz noch lange nicht beendet.

Da das Dach der abgebrannten Lagerhalle einzustürzen drohte, konnten die restlichen Glutnester nur aus sicherer Entfernung gelöscht werden. Zeitgleich zogen Mitarbeiter des Betriebes mit Baggern die Abfallhaufen auseinander, um weitere Glutnester freizulegen.

Zur fachlichen Beurteilung der Einsturzgefahr wurde ein Statiker angefordert, der die Instabilität der Halle bestätigte. Für weitere Erkundungen in den gefährdeten Bereichen wurde daher eine Drohne eingesetzt.

Gegen Mittag wurden mit betriebseigenen Baggern Löcher in die Hallenmauer gerissen, durch die Löschwasser gespritzt wurde. Zudem wurde ein Abrissunternehmen mit Spezialgerät angefordert, um die Dachkonstruktion zu entfernen und den sicheren Zugang in die Halle zu ermöglichen. So konnten bis zum frühen Abend auch die letzten Glutnester gelöscht werden.

Während des Einsatzes waren etwa 220 Einsatzkräfte der verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren aus den Stadtteilen sowie der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes schichtweise tätig. Die Werkfeuerwehr Allessa in Fechenheim unterstützte die Löscharbeiten mit einem Teleskopmastfahrzeug, das Technische Hilfswerk half bei der Beleuchtung.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden nun durch die Polizei ermittelt. Der Betreiber des Entsorgungsbetriebs in der Intzestraße war am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen. skb