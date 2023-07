Massive Kritik am Portal der Frankfurter Ausländerbehörde

Von: Timur Tinç

Eine Anwaltsgruppe beklagt in einem Offenen Brief unter anderem den eingeschränkten Kontakt zur Behörde. Die Beratungsstellen befürchten indes einen großen Zulauf, weil die technischen und sprachlichen Barrieren zu hoch seien. Das Ordnungsamt berichtet von 4000 eingegangen Anträgen über das Portal.

In einem offenen Brief hat eine Gruppe von Anwältinnen und Anwälten, die im Migrationsrecht tätig sind, das neue Onlineportal der Frankfurter Ausländerbehörde massiv kritisiert und Nachbesserungen gefordert. „Es ist eine Behinderung anwaltlicher Arbeit“, sagt einer der unterzeichnenden Anwälte, Jonathan Leuschner, im Gespräch mit der FR. „So wie es jetzt ist, ist es nicht praxistauglich.“

Auch Wohlfahrtsverbände sehen das neue Portal mit großer Skepsis. Lea Rosenberg, Referentin für Migration, Flucht und Asyl bei „Der Paritätische Hessen“, befürchtet, dass demnächst die Anlaufstellen von Leuten überflutet werden, die mit dem Portal wegen sprachlicher und technischer Barrieren nicht zurechtkommen. Timmo Scherenberg, Geschäftsführer vom Hessischen Flüchtlingsrat, sieht das größte Problem darin, „dass man keine Rückfragen stellen kann“.

Vor drei Wochen ist das Portal online gegangen, das es für die Betroffenen einfacher und schneller machen soll, Anträge einzureichen. „Wie bei jeder Systemumstellung sind auch Beschwerden eingegangen, das positive Echo der Nutzerinnen und Nutzer überwiegt jedoch“, heißt es seitens des Ordnungsamts. Bis Montag sind rund 4000 Anträge über das Portal eingegangen. Davor hatte die Behörde 20 000 unbearbeitete E-Mails vor sich hergeschoben. Zum einen, weil sich gesetzliche Bestimmungen geändert haben. Aber die Behörde kämpft auch seit Jahren mit großen Personalproblemen.

Erster Kritikpunkt am Portal lautet unisono: Die Nutzungsoberfläche ist ausschließlich auf Deutsch. „Geflüchtete und Migranten, die die Behördensprache nicht können, kommen damit nicht zurecht“, sagt Rosenberg. Zwar soll nachgebessert werden. „Aber warum stellt man es dann nicht später online?“, fragt sich Leuschner. Es gibt 110 verschiedene Antragsformulare, die der Gesetzgeber vorsieht. Erst das Antragsformular – wenn man das richtige gefunden hat – ist in zehn verschiedenen Sprachen verfügbar. Neben Deutsch sind das Chinesisch (Mandarin), Englisch, Französisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch und Tigrinisch.

Die nächste Hürde, so Rosenberg, sei, dass man einen Scanner brauche, um alle Dokumente hochzuladen. Den hätten viele gar nicht. Die nächste: Es müssen alle Dokumente vorliegen, sonst kommt man nicht weiter. „Die Nutzung des Portals erfordert auch Rechtskenntnisse, die regelmäßig nicht zu erwarten sind“, bemängeln die Anwältinnen und Anwälte.

Postfächer abgeschaltet

Die juristischen Fachleute beklagen zudem, dass sie sich mit den zuständigen Personen in der Behörde über einzelne Fälle gar nicht mehr austauschen können. Zwar können Anwältinnen und Anwälte die sichere Leitung des allgemeinen Behördenpostfachs nutzen. Aber: „Mit der Freischaltung des Kontaktportals bei gleichzeitiger Abschaltung der bisherigen sogenannten Funktionspostfächer wurde ein Kontaktvermeidungsmechanismus etabliert, der den Anwenderinnen und Anwendern die Darlegung ihres Anliegens faktisch unmöglich macht“, heißt es in dem Brief.

Das Ordnungsamt erklärt: Die Funktionspostfächer seien abgestellt worden, da E-Mails vielfach an einen umfassenden E-Mail-Verteiler geschickt wurden. „Dies führte dazu, dass diese E-Mails auch Ressourcen in den unzuständigen Bereichen gebunden haben.“

Die Juristinnen und Juristen kritisieren weiter. dass bei jeglicher Kontaktaufnahme persönliche Angaben wie Adresse, Körpergröße, Augenfarbe abgefragt werden. Das sei eine „offensichtliche Missachtung“ des Grundsatzes der Datenminimierung.

Barbara Lueken, Verfahrensberaterin für Geflüchtete beim evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach, hat erste Erfahrungen mit dem Portal gemacht. „Positiv ist, dass einige Antworten ganz schnell kamen“, berichtet sie. Bei einem Antrag, in dem Dokumente gefehlt haben, soll sie diese nun nachreichen. Da war es auch möglich, ein Ersatzdokument mit Erklärung hochzuladen.

Lueken meint, dass die Barrieren zu hoch sind und sie künftig mehr Menschen beraten und betreuen muss. „Ich finde das Schlimmste an den Umstellungen, dass die Menschen in ihrer Selbstständigkeit unterlaufen werden.“ Noch hätten aber gar nicht alle mitbekommen, dass die Antragsstellung auf das neue Portal umgestellt wurde.

Eine Beratung für Betroffene ist laut Ordnungsamt weiter über die Hotline möglich.