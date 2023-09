Mars macht immobil

Von: Stefan Behr

Krudes Bekennerschreiben nach Tesla-Brand

Nach dem Brand mehrerer Elektroautos auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Fechenheim in der Nacht auf Dienstag ist auf der linksradikalen Plattfor „Indymedia“ ein Bekennerschreiben veröffentlicht.worden. „Wir haben... einige neue Teslas in Frankfurt flambiert. Als Gruß an die Proteste in München“, heißt es dort. In München war nämlich gerade die Automesse IAA, „Wieder konnten alle möglichen Konzerne ihre tollen, glänzenden Autos auf dieser sommerlichen Messe zur Schau stellen und sich in ihren klimatisierten Konferenzräumen, Limousinen und Ausstellungshallen zu ihren wirtschaftlichen Erfolgen gratulieren. Gleichzeitig brennt es diesen Sommer wieder. Auf Rhodos. In Portugal. Auf Maui.“ Und darum jetzt neu in Fechenheim.

Die Wahl des Autohändlers sei kein Zufall gewesen. „Tesla ist einer unser prominentesten Feinde. Der Konzern repräsentiert wie kein anderer die Ideologie eines grünen Kapitalismus und die weiter anhaltende globale und koloniale Zerstörung.“

Und demnächst womöglich auch die interplanetare: „Tesla gehört zu einer Sammlung von Konzernen von Elon Musk. Seine patriarchalen Phantasien sind scheinbar unerschöpflich. SpaceX ist zum Beispiel ein Unternehmen, das mehr Mittel, Raketen und Raumschiffe schaffen will, um das All zu einem Urlaubsziel für die reichsten der Reichen zu machen und die Idee, den Mars irgendwann zu bewohnen, voranzutreiben. Die Aneignung und Unterwerfung von Gebieten für den Kapitalismus geht weiter, jetzt neu auf dem Mars.“

Zurück zur Erde: Der Polizei ist das Bekennerschreiben auch bekannt, ob sie es für authentisch hält, will sie noch nicht sagen. Auch in Sachen Brandursache wird nach wie vor in alle Richtungen ermittelt. Ebenso hat sich an der Schätzung des angerichteten Schadens mit 500000 Euro nichts geändert.