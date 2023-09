Marathon Frankfurt: Zeitgeschichte in Turnschuhen

Frankfurt

Eine Ausstellung beleuchtet die Historie von Deutschlands ältestem Stadtmarathon.

Angefangen hat alles am Tor Ost in Frankfurt-Höchst. Dort startete am 17. Mai 1981 der erste Marathon in Frankfurt. Kein geringerer als der tschechische Olympiasieger Emil Zatopek gab den Startschuss und auch der damalige Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) stand der Laufveranstaltung, die am Zaun der Farbwerke Höchst begann und endete wohlwollend gegenüber. Solche und viele andere mal erstaunliche, mal kuriose Details erfährt, wer sich die Ausstellung zur 40. Auflage des Frankfurt-Marathons anschaut, die seit Freitag im Einkaufszentrum Skyline Plaza im Europaviertel zu sehen ist.

Für fast jedes Jahr von Deutschlands ältestem Stadtmarathon gibt es eine mannshohe Schautafel, auf der nicht nur historische Bilder und die Podiumsplätze der einzelnen Auflagen zu sehen sind, sondern auch Interessantes abseits der Strecke berichtet wird. Wie etwa die Tatsache, dass 1989 ein Teilnehmer die 42,195 Kilometer aus einem ganz ungewöhnlichen Grund nicht beenden konnte. Ein diensteifriger Kriminalhauptkommissar hatte in einem 34-Jährigen einen gesuchten Straftäter erkannt, der noch ein Jahr Freiheitsstrafe abzusitzen hatte. Statt ins Ziel ging es für den lauffreudigen Flüchtigen ins Gefängnis.

Ein Jahr später fühlten sich viele besonders frei. Die Mauer war gefallen und 1300 Läuferinnen und Läufer aus den fünf neuen Bundesländern durften kostenlos mit der Bahn anreisen. Gewonnen hat den Marathon in diesem geschichtsträchtigen Jahr Konrad Dobler. Dessen Siegerzeit lag zwar mit 2:13,29 über der für eine Prämie vereinbarten Marke, doch da es während des Laufs regnete und stürmte, zeigte sich die Organisation kulant. Warum es aber in einem Jahr, in dem die Veranstaltung den Beinamen der Deutschen Bahn erhielt, ausgerechnet ein Auto als Prämie gab, bleibt offen.

Zur wechselvollen Geschichte des Marathons gehören ein Orts- und viele Namenswechsel. In den ersten fünf Jahren firmierte das Laufspektakel als „Höchst-Marathon“. Dann hatten die Farbwerke Höchst als Sponsorin keine Lust mehr. „Es wurde uns organisatorisch und finanziell einfach zu viel“, bekannte der damalige Werbedirektor viele Jahre später. Gemeldet waren in diesem Jahr 8776 Läuferinnen und Läufer. Zum Vergleich: 2022 waren es 20 557.

Anno 1986 musste der Marathon daher mangels Hauptsponsor ausfallen. 1987 war dann vieles neu: Die Veranstaltung firmierte erstmals als Frankfurt-Marathon, Start und Ziel wurden an die Messe verlegt. Die heutige Laufstrecke war damit noch nicht endgültig gefunden. 1987 ging es noch durch Bornheim, Eschersheim, Ginnheim und über die Leipziger Straße in Bockenheim.

Die Ausstellung im ersten Stock des Einkaufszentrums zeigt sehr schön, wie die Globalisierung auch beim Frankfurt-Marathon Einzug hielt. 1983 noch gab es einen türkischen Doppelsieg bei den Männern. Das ist heute wohl fast so undenkbar wie der Dreifacherfolg deutscher Männer im Jahr 1991. Seit 2001 belegten die ersten drei Plätze bei den Männern stets Afrikaner. Bei den Frauen schaffte es die Polin Karolina Jarzynska 2009 als letzte Nicht-Afrikanerin mit ihrem dritten Platz auf das Siegertreppchen.

Die kostenlose Ausstellung ist noch bis zum 26. Oktober im Skyline Plaza zu sehen, jeweils während der Öffnungszeiten des Centers von 10 bis 20 Uhr. Am Wochenende des Marathons, der in diesem Jahr am 29. Oktober über die Bühne geht, kann die Schau dann auf der Marathon-Mall in der Halle 1 der Messe besucht werden.