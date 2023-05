Mannheim

Mannheim, im Krieg zerstört und nicht sehr liebevoll wiederaufgebaut, steckt voller Überraschungen.

Ach ja, Mannheim, werden viele denken, warum soll man da bloß hinfahren? Dabei gäbe es ganz schön viele Gründe, mal einen Ausflug an die Neckarmündung zu machen. Zum Beispiel kann man hervorragend türkisch essen gehen - rund um den Marktplatz reiht sich ein Restaurant an das nächste. Lecker war beim letzten Besuch etwa das „Lale“ in G2. G2? Ja, der für Deutschland sehr ungewöhnliche quadratische Stadtgrundriss mit den durchnummerierten Straßennamen ist auch so eine interessante Eigenheit. Mannheim, im Krieg zerstört und nicht sehr liebevoll wiederaufgebaut, ist eben oft ganz anders und steckt voller Überraschungen. Die Kunsthalle Mannheim etwa, nicht an einem der Quadrate, sondern am Friedrichsplatz gelegen, zeigt eine der besten Kunstsammlungen in Deutschland mit impressionistischen Meisterwerken von Cezanne, van Gogh und Manet sowie zahlreichen hochkarätigen Gemälden und Skulpturen der Gegenwart. Imposant ist der im Jahr 2018 eröffnete Anbau neben dem historischen Jugendstil-Gebäude, den einer der Gründer des Software-Unternehmens SAP der Stadt (mit-)finanziert hat. aph

Entfernung: Rund 90 Kilometer

Fahrtzeit: 1.07 Stunden, halbstündlich durchgehende Verbindung mit Regionalexpress ab Frankfurt-Hauptbahnhof