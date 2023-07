Malteser werben Fördermitglieder an Frankfurter Haustüren

Von: Steven Micksch

Um die Finanzierung der ehrenamtlichen Projekte der Frankfurter Malteser zu sichern, gehen Studierende in der Stadt auf Suche nach Fördermitgliedern.

Verlässliche Finanzierungsquellen sind auch für Hilfsorganisationen wie den Malteser Hilfsdienst Frankfurt wichtig. So können ehrenamtliche Dienste, von denen es zahlreiche gibt, aufrechterhalten und sicher geplant werden. Eine solche verlässliche Quelle stellt die Fördermitgliedschaft bei den Maltesern dar.

Deshalb sind in diesen Tagen wieder junge Menschen mit Tablet und Malteser-T-Shirt in der Stadt unterwegs und klingeln an den Haustüren. Sie informieren über die zahlreichen Dienste und Angebote der Malteser in Frankfurt und bitten um den Abschluss einer Fördermitgliedschaft.

Im vergangenen Jahr hatten die Frankfurter Malteser diese Form der Fördermitgliederwerbung erstmals praktiziert – und das durchaus erfolgreich, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. Deshalb startet nun die zweite Runde, in der entsprechend geschulte Studierende, die sich in den Semesterferien etwas dazu verdienen, von Haustür zu Haustür gehen.

Die jungen Menschen werden im Innenstadtbereich unterwegs sein und wollen auch in den südlichen Stadtteilen um neue Mitglieder zu werben. „Aufgrund der hohen Fluktuation in der Stadtbevölkerung und der Tatsache, dass die Anwohner auch häufiger nicht zuhause angetroffen werden, treffen die Werbenden in den seltensten Fällen auf Menschen, die sie schon geworben haben“, erklärt Gudrun Preßler, zuständige Referentin für die Mitgliederwerbung auf FR-Anfrage.

Als Erkennungsmerkmal tragen sie T-Shirts mit Malteser-Logo und haben einen entsprechenden Ausweis bei sich. Die Mitgliedschaft wird über ein sicheres Online-System über Tablet-Computer geschlossen und erfolgt bargeldlos. „Unsere Mitarbeitenden bitten nicht um Spenden und dürfen auch kein Bargeld annehmen“, sagt Preßler vorsorglich.

Dann führt sie noch aus: „Wir würden diese Art der Fördermitgliedergewinnung nicht machen, wenn wir nicht darauf angewiesen wären. Unsere Werbenden handeln im Auftrag derer, die unsere Hilfe so dringend brauchen.“ Das sind etwa der ambulante Hospizdienst, Dienste für Senioren, Integrationsdienste, aber auch Schulprojekte.