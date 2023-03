Maja Wolff: Grüne-Soße-Queen mit Rathaus-Ambitionen

Von: Thomas Stillbauer

Maja Wolff. © Rolf Oeser

Die parteilose Kandidatin kann Show und Wirtschaft – den OB-Posten traut sie sich auch zu.

Maja Wolff hat in diesem Wahlkampf viele verblüfft. Die Parteilose meint es ernst mit ihrer OB-Kandidatur, das ist zu spüren, und sie spielt ihre Kampagne auf allen Kanälen.

Ihre Wahlplakate hängen praktisch überall, wo auch die Plakate der Favoriten Rottmann, Josef, Becker hängen. Die 58-Jährige hat eine professionell gestaltete Internetseite mit Countdown bis zum Wahltag, ihren Standpunkten einschließlich Videos und ihren Wahlkampfterminen. Zu ihren Aktionen zählen „Speeddatings“ und Infostände in den Stadtteilen „bei de Leut“, Diskussionsrunden und etwas, das sie den meisten Mitbewerberinnen und -bewerbern voraus hat: regelrechte Shows. Denn Maja Wolff, in Frankfurt geboren, Unternehmerin mit einem starken Team im Rücken, ausgebildete Sozialpädagogin und Psychotherapeutin, kann Menschen begeistern. Die Erfinderin des seit 14 Jahren enorm erfolgreichen Grüne-Soße-Festivals bewegt sich gewandt auf Bühnen, das Moderieren hat sie im Blut – und das Organisieren. Sie hat es geschafft, mit Strafgefangenen auf einem Mainschiff die Oper „Carmen“ aufzuführen. Und sie hat die Frankfurterinnen und Frankfurter dazu gebracht, an einem einzigen Tag mehr als 180 000 Portionen Grüne Soße zu verzehren – zumindest inoffizieller Weltrekord.

Sie habe sich ihre Stadt genau angeschaut, hat Wolff bei der Wahlparty vor einigen Tagen gesagt. „Es braucht hier jemanden, der sich kümmert, gestaltet, der einfach macht.“ Ein klimafreundliches, gerechtes und gesundes Frankfurt für alle möchte sie gestalten helfen, Bildung für alle und bezahlbaren Wohnraum für alle – indem sie die Wirtschaft dafür gewinnt. Wenn alle zusammen anpackten, „werden wir das schaffen“, sagt sie. Maja Wolff will Brücken bauen. Ihre Fans sagen, ihr sei alles zuzutrauen – auch Oberbürgermeisterin.